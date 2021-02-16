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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
16 февраля 2021 23:15
Метки: история   ретро   фото   
363
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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Метки: история   ретро   фото   
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4k
TirAn Час назад
На фото №5 не матросы, а курсанты (якоря на погонах) чистят картошку в столовой.
Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом)
Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса.
Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа.
Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко.
Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.
На фото №5 не матросы, а курсанты (якоря на погонах) чистят картошку в столовой. Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом) Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса. Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа. Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко. Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.
На фото №5 не матросы, а курсанты (якоря на погонах) чистят картошку в столовой. Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом) Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса. Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа. Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко. Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.
На фото №5 не матросы, а курсанты (якоря на погонах) чистят картошку в столовой. Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом) Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса. Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа. Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко. Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.
На фото №5 не матросы, а курсанты (якоря на погонах) чистят картошку в столовой. Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом) Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса. Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа. Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко. Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.
На фото №5 не матросы, а курсанты (якоря на погонах) чистят картошку в столовой. Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом) Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса. Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа. Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко. Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.
На фото №5 не матросы, а курсанты (якоря на погонах) чистят картошку в столовой. Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом) Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса. Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа. Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко. Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.
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3k
lexa 3 часа назад
кибер-корова , хвост-кран дает молоко
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