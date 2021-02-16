Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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Последнее заседание Совета Республик Верховного Совета СССР, на котором была принята декларация о прекращении существования СССР, 26 декабря 1991 года.
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Говорят что это рокеры Рус Тюрин и Эд Ратников, родоначальники и первые лидеры первого мотоклуба в России" Чёрные Тузы"
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Создатель образа Чебурашки и крокодила Гены, художник-постановщик Леонид Шварцман на съёмках мультфильма, 1974 год
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Анатолий Собчак с дочерью Ксенией и телохранителем Виктором Золотовым. Санкт-Петербург, 1990-е годы
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31 декабря 1941 года. Новогоднее собрание бойцов и командиров 1073-го стрелкового полка 8-ой гвардейской им. Панфилова стрелковой дивизии в деревне Крюково под Москвой.
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Архитeктура СССР — это когда некоторые здания выглядят как базы повстанцев и импeрцев из Star Wars
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Изготовление мозаичного панно «Дмитрий Донской перед Куликовской битвой» для станции метрополитена Комсомольская–кольцевая, 1951 год, Москва
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Студенческий строительный отряд. Романтика! Ну и деньжат ребята за лето неплохо зарабатывали. 1975 год
Авторский пост
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Этим до дембеля лет двадцать...... .(Возможно это ВВМУПП ЛенКом)
Чистили повзводно по очереди все факультеты 1,2,3 курса.
Минимум 3 ванны, если повезёт, чаще максимум - 5 ванн. По времени занимало 2-3 часа.
Если выпадало на выходные, когда в клубе была дискотека, тогда для ускорения процесса чистили всей ротой, что бы попасть на дискач. Но такое бывало редко.
Чистить приходилось вручную, т.к. картофелеочистительная машина магла только промывать картошку, весь аброзив внутри барабана машины стёрся и кожура почти не снималась.