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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
15 февраля 2021 23:16
Метки: история   ретро   фото   
1267
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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Fishki_surfer 8 часов назад
>>> стоимость того же мыла Palmolive просто нереальная для того времени - 49 центов

$0.49 - за 12 кусков. 4 цента за кусок.
Сегодня это с учетом инфляции $0.63 за кусок.
Вообще-то, это дешево.
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