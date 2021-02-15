14.

Согласно легенде, основатель фирмы пнул его ногой, когда в который раз не смог открыть. Да так сильно, что в результате сломал большой палец и занес инфекцию. Началось заражение крови и ногу пришлось ампутировать. Но и это не помогло, так как инфекция уже распространилась по всему организму и Джек Дэниэл умер прямо в больнице.