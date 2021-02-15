Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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8.
Инженеры СКБ «Немига» Татьяна Дереченик и Маргарита Ткачева демонстрируют первый портативный советский компьютер ПК-300 /Электроника МС 1504, Минск, 1991 г.
За основу разработки был взят японский ноутбук Toshiba T1100 Plus который был выпущен на рынок в 1986 году.
Технические характеристики:
— Центр. процессор: КР1834ВМ86 (ДЛ-24А) на частоте 4,77 МГц и 7,16 МГц в режиме Turbo.
— Разрядность процессора: 16 бит
— Разрядность шины данных: 8 бит
— Память: ОЗУ — 640 КБ
— Видеоконтроллер: CGA (640х200 точек/4 оттенка серого или 80х25 символов)
— Полная масса: 4,5 кг (с аккумуляторами)
Технические характеристики:
— Центр. процессор: КР1834ВМ86 (ДЛ-24А) на частоте 4,77 МГц и 7,16 МГц в режиме Turbo.
— Разрядность процессора: 16 бит
— Разрядность шины данных: 8 бит
— Память: ОЗУ — 640 КБ
— Видеоконтроллер: CGA (640х200 точек/4 оттенка серого или 80х25 символов)
— Полная масса: 4,5 кг (с аккумуляторами)
10.
Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров во время первого матча из шести партий против суперкомпьютера IBM Deep Blue, Пенсильванский конференц-центр, Филадельфия, 10-17 февраля 1996 года.
14.
Ha заводе, где изготавливается знаменитый виски Jack Daniel’s, есть необычный экспонат — “Сейф, убивший Джека”.
Согласно легенде, основатель фирмы пнул его ногой, когда в который раз не смог открыть. Да так сильно, что в результате сломал большой палец и занес инфекцию. Началось заражение крови и ногу пришлось ампутировать. Но и это не помогло, так как инфекция уже распространилась по всему организму и Джек Дэниэл умер прямо в больнице.
23.
Роскошная витрина магазина с товаром по заоблачным ценам. На фоне великой депрессии и всеобщей безработицы, стоимость того же мыла Palmolive просто нереальная для того времени - 49 центов
24.
Асен Йорданов демонстрирует созданную им въздушну възглавницу (подушку безопасности) для пассажирских самолётов, 1957 год, США
26.
Двое вооружённых винтовками корейцев охраняют продуктовый магазин от нашествия мародёров. Массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, 30 апреля, 1992 год
28.
Югославская полиция при поддержке среднего танка Т-55А проводит патрулирование местности в поиске позиций Армии освобождения Косово в общине Глоговац. 21 марта 1999-го года
30.
Древняя статуя Рамзеса Великого демонтирована и перемещена во время строительства Асуанской плотины. 1967 год
35.
Аль Пачино в фильме «Пугало». Чтобы вжиться в образ своего персонажа он прикидывался бродягой и ездил автостопом. Калифорния, 1973 год
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$0.49 - за 12 кусков. 4 цента за кусок.
Сегодня это с учетом инфляции $0.63 за кусок.
Вообще-то, это дешево.