Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег

Наталье и водителю, с которым она работает, изменили график работы. Им дали самый непопулярный график с маленьким количеством пассажиров. Из-за этого женщина перестала выполнять план и заработная плата значительно уменьшилась. Также из-за нехватки сотрудников неделю она проработала с раннего утра и до полуночи. А после того, как пожаловалась начальству, то ей стали ставить такие длинные смены через день.



"В этом коллективе мне уже работать некомфортно, пойду туда, где меня будут уважать. Меня постоянно называли "показушницей", за спиной говорили колкости, постоянно палки в колеса ставили", – пожаловалась женщина.