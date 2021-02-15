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Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег

Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег (8 фото)

Автор:
15 февраля 2021 14:09
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   коллега   кондуктор   омск   стюардесса   травля   форма   
3122
8
Есть в городе Омске местная знаменитость – 49-летняя Наталья Перешивка. Омичи удивляются, когда заходят в автобус, а видят перед собой стюардессу.
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Метки: автобус   коллега   кондуктор   омск   стюардесса   травля   форма   
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30k
Alex 2 часа назад
Дык было уже
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908
Шурман Alex Час назад
Да только в прошлый раз ее затравили и отправили не по ее маршруту и на разбитом автобусе , в этот раз сама ушла . Кстати и правильно сделала , видать появился тот человек кто ей предложил нормальную работу даже секретаршей в офисе и за чуть чуть большую оплату труда .
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10k
Антон Семёныч 9 минут назад
Конечно кому то лихо, что в 49 лет, она вызывает желание у мужчин. А на её завистниц уже в 35 перестали обращать внимание.
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19k
SerGProS 13 минут назад
На ее фоне вспоминается наш, когда-то забитый как шпротами в банке разбитый ЛиАЗ 677. И кондуктор, эдаким китом в 200кг плывет через это "море шпрот" за безбилетником.
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12k
Объект реальности 14 минут назад
Слишком высоко планку задрала, остальные не смогли соответствовать даже начальство.
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109
Володя Терно 14 минут назад
Люди, которые не к чему не стремятся и не хотят жизнь вокруг себя сделать лучше, применив усилия, и только и могут, что гадить другим.
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1k
Fara Zolkin 42 минуты назад
Ребята сколько в нашей стране завистливых людей,ужас. Неприятно очень. Пусть у неё все сложится прекрасно.
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1k
O.Bender1 43 минуты назад
Чёт вспомнилось. Омск 98 год. Сажусь в разбитый в хлам икарус, за рулём парниша лет 25ти. Летит, выжимая из остатка автобуса ВСЁ. Зачем то ему понадобилась кондукторша. Объявляет по громкой связи: "Стюардесса, подойдите к кабине пилота". Сижу, размышляя над его фразой и понимаю - ни к чему не придерёшься)
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526
Миша Час назад
Было, да и забодали уже, то дворник в смокинге, то кондуктор прилично оделась, скотина! Не в бикини на работу пришла, одета, так пусть пашет, кому какое дело что она на себя нацепила. Разборки с начальством через юриста, не может ужиться с коллегами, пусть другое место работы себе найдёт. Где проблема?
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8k
KAUSTIC Миша 15 минут назад
Бычара...
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