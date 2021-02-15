Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег

Есть в городе Омске местная знаменитость – 49-летняя Наталья Перешивка. Омичи удивляются, когда заходят в автобус, а видят перед собой стюардессу.
Наталья всегда мечтала стать стюардессой, но жизнь внесла в мечту свои коррективы. Уже 11 лет женщина работает кондуктором в омском автобусе. Она считает, что в любой профессии нужно стараться по максиму, поэтому держит салон вверенного ей автотранспорта в чистоте, а для себя сшила три костюма, напоминающих форму стюардессы.
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Уже длительное время пассажиры фотографируются с необычным кондуктором, а осенью 2020 года про неё написало несколько местных изданий. После этого начальство ей вручило грамоту, а вот коллеги стали придираться или игнорировать.
Наталье и водителю, с которым она работает, изменили график работы. Им дали самый непопулярный график с маленьким количеством пассажиров. Из-за этого женщина перестала выполнять план и заработная плата значительно уменьшилась. Также из-за нехватки сотрудников неделю она проработала с раннего утра и до полуночи. А после того, как пожаловалась начальству, то ей стали ставить такие длинные смены через день.
"В этом коллективе мне уже работать некомфортно, пойду туда, где меня будут уважать. Меня постоянно называли "показушницей", за спиной говорили колкости, постоянно палки в колеса ставили", – пожаловалась женщина.
"В этом коллективе мне уже работать некомфортно, пойду туда, где меня будут уважать. Меня постоянно называли "показушницей", за спиной говорили колкости, постоянно палки в колеса ставили", – пожаловалась женщина.
Наталья уже написала заявление на увольнение. Ей осталось отработать до 22 февраля. Сейчас женщине предложили работу кондуктора на троллейбусах.
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