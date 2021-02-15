А ведь всё нормально начиналось

Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни.
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Метки: картинки курьезы происшествия
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Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила – солнца. Ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:
– Соседями будем.©