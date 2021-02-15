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А ведь всё нормально начиналось

А ведь всё нормально начиналось (36 фото + 2 гиф)

Автор:
15 февраля 2021 13:24
Метки: картинки   курьезы   происшествия   
2358
38
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Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни.
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Метки: картинки   курьезы   происшествия   
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19k
SerGProS 3 часа назад
А если эти башни далеко-далеко от цивилизации?

Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила – солнца. Ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:
– Соседями будем.©
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24k
Рекламщик 3 часа назад
А ведь всё нормально начиналосьПосмотреть
А ведь всё нормально начиналось
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13k
Alex Рекламщик 2 часа назад
Пердак зачетный!
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24k
Рекламщик Alex 2 часа назад
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6k
uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
Бедный котик! Как же он теперь без лампы(
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24k
Рекламщик 3 часа назад
А ведь всё нормально начиналосьПосмотреть
А ведь всё нормально начиналось
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528
Анна Анна 3 часа назад
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−12
Popson 4 часа назад
Блин, про скульптора зацепило... Это ж сколько труда ушло...
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26k
Acu900 Popson 3 часа назад
Вопрос еще это скульптор или реставратор? Если скульптор это еще пол беды, купит материал и попытает счастье еще раз. А вот если это реставратор, и ему доверили отреставрировать музейный экспонат - вот тогда ему точно не позавидуешь...
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688
Лучший Друг Acu900 50 минут назад
Там основа - пенопласт. Это скорее всего модель для отливки
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60k
Доктор Джонс 4 часа назад
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688
Лучший Друг Доктор Джонс 49 минут назад
Никогда такого не было и вот опять!
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