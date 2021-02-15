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Гражданская позиция в стишках-пирожках

Гражданская позиция в стишках-пирожках (12 фото)

Автор:
15 февраля 2021 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гражданская позиция   подборка   политика   стихи   стишки пирожки   
14972
12
Как правило, стихи помогают выразить наше мнение и мысли в более поэтичной форме. Авторы этих стишков не только насмешили читателей, но и посеяли росток здравого смысла в их души.
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Метки: Юмор   гражданская позиция   подборка   политика   стихи   стишки пирожки   
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147  комментариев
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994
rustemmedved 21 час назад
С фонариками не получилась.Попробуем попетросянить.
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3k
Вадим 41 минуту назад
Когда талантом не обижен,
Но лень замучила вконец.
Лежи спокойно на диване -
Тебе [мат].
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12k
Minos 44 минуты назад
Раз уж тут стишочки постят в качестве гражданской позиции, то песня тоже будет уместна.
Ссылка youtu.be
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55
Сергей 3 часа назад
СССР ругали за то, что все равны. Россию ругают за то, что все не равны. Инфантилизм якобы интеллигенции зашкаливает. Вот спросишь такого, что надо сделать, какая идеология его удовлетворит, а в ответ одно мычание. Критиковать у него ума хватает, так ведь наши достоинства есть продолжение наших недостатков:
"Если вы на женщин слишком падки,
В прелестях ищите недостатки.
Станет сразу все намного проще:
Девушка стройна, мы скажем: мощи!

Умницу мы наречем уродкой,
Добрую объявим сумасбродкой.
Ласковая - стало быть, липучка,
Держит себя строго - значит, злючка."
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33k
СергейКа Сергей 15 секунд назад
Голосом Джигарханяна!
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181k
MASK 3 часа назад
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3k
rutt 4 часа назад
Стишки весёлые , а полит взгляды автора *удачные. Чтож вы все половинчатые такие. Но тебе повезло фантазией тебя Бог не обделил, а то что ума нет, это поправимо.
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1k
Anthony 7 часов назад
Ла-ла-ла,
Ла-ла-ла,
Пропаганда...
[мат] Л А!
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0
fislav 8 часов назад
У меня в настройках политика выключена, а тут эта мерзость.
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−66
ilisonili 10 часов назад
Свободу России от западных оккупантов!
Путин с нами!
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5
ZorgXT 11 часов назад
Не я автор, но понравилось:

========================
давайте будем веселиться
берём топор садимся в круг
игра простая как в бутылку
но называется топор

=======================

самурай ложится
засветло в кровать
завтра харакири
как бы не проспать

=======================

я был счастлив целых
сорок пять минут
дольше постеснялся
люди не поймут
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9k
Савл 11 часов назад
Когда решишь пойти по свету
здоровой верною стезёй
со всех сторон так вкусно пахнет
нельзёй.
-----------------------------------
блондинку книги заставляют
читать маньяки взяв в кольцо
ей интеллектом безобразят
лицо
--------------------------------
спасите доктор постоянно
мне снится голый джигурда
заплакал доктор видно та же
байда
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9k
Савл 11 часов назад
олег женился на себе же
и все завидуют ему
ведь по любви не по залету
и муж прекрасный человек
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9k
Савл 11 часов назад
у губернатора проблема
где взять асфальта для дорог
чтоб ездить на порше который
по накладным и есть асфальт
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9k
Савл 11 часов назад
Наступила осень
Высохли цветы
Мне никто не нужен
Кроме ты
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381
Умница-красавица 11 часов назад
Перекличка дебилов: чем больше поставишь лайков, тем больше ты не дебил! А? В смысле, так нельзя?
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13k
Broser 12 часов назад
Мы все живём в эпоху гласности.
Товарищ, верь, пройдёт она!
А комитет госбезопасноти
Запомнит ваши имена.
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65k
Варакин Алексей 12 часов назад
сперва жена моя сбежала
потом собака и коты
сейчас смотрю как трудно рыбкам
аквариум толкать к дверям
Вот это пирожок,а в посте унылое говно.
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3k
yuriysand 12 часов назад
Я поэт, зовусь Алёха.
У меня всё очень плохо.
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2k
Запускайте Берлагу! 12 часов назад
В связи с нехваткой креатива,
Когда энергии полно,
Запостил п.едик дефективный
Г.овно
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8k
Максим 13 часов назад
Удивляюсь, как мощнейшая фишкина кремлеботская сила не загнала этутему в минуса? У вас что, не все на работу сегодня вышли? :)
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3k
yuriysand Максим 12 часов назад
Почему не в рифму? Двоечник Штоле?
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381
Умница-красавица Максим 11 часов назад
Такой большой дядя, а боишься выдуманных кремлеботов
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8k
Максим Умница-красавица 10 часов назад
А ваш большой дядя боится даже фонариков (иначе зачем бы про них официально заявлять, что фонарики - это ЗЛО?). ;) И "выдуманных" многотоысячных митингов. И вы конечно в них не верите, я это точно знаю. :) Но что ж, такова уж доля пропагандиста и бота. Главное, что потуги вашей пропаганды всё смешнее и нелепее, что играет только на руку вашим противникам. :)
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4k
Alex Максим Час назад
Ага. А с чего вы прежде всего взяли, что он их боится? Сами выдумали?
Это вам нравится думать ,что три калеки с фонариками кого-то пугают.
И про митинги то же самое: я вот вышел поглядеть, где там миллионы в едином порыве пошли сметать режим, а стояло человек пятнадцать от силы.
Ну конечно, это мне ясны очи Путин лично замазывал...
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340
• ‿ 13 часов назад
Збс петросюльки.
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