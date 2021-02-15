Гражданская позиция в стишках-пирожках

Водитель переехал женщину с ребенком в Новосибирске после замечания о парковке

Окружены, но не сломлены

Небольшое недопонимание вышло

Обереги: о штуках, позволяющих сберечь себя в самых сложных ситуациях

Истории изысканной мести

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