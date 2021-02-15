Гражданская позиция в стишках-пирожках

Как правило, стихи помогают выразить наше мнение и мысли в более поэтичной форме. Авторы этих стишков не только насмешили читателей, но и посеяли росток здравого смысла в их души.
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Но лень замучила вконец.
Лежи спокойно на диване -
Тебе [мат].
"Если вы на женщин слишком падки,
В прелестях ищите недостатки.
Станет сразу все намного проще:
Девушка стройна, мы скажем: мощи!
Умницу мы наречем уродкой,
Добрую объявим сумасбродкой.
Ласковая - стало быть, липучка,
Держит себя строго - значит, злючка."
Ла-ла-ла,
Пропаганда...
[мат] Л А!
Путин с нами!
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давайте будем веселиться
берём топор садимся в круг
игра простая как в бутылку
но называется топор
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самурай ложится
засветло в кровать
завтра харакири
как бы не проспать
=======================
я был счастлив целых
сорок пять минут
дольше постеснялся
люди не поймут
здоровой верною стезёй
со всех сторон так вкусно пахнет
нельзёй.
-----------------------------------
блондинку книги заставляют
читать маньяки взяв в кольцо
ей интеллектом безобразят
лицо
--------------------------------
спасите доктор постоянно
мне снится голый джигурда
заплакал доктор видно та же
байда
и все завидуют ему
ведь по любви не по залету
и муж прекрасный человек
где взять асфальта для дорог
чтоб ездить на порше который
по накладным и есть асфальт
Высохли цветы
Мне никто не нужен
Кроме ты
Товарищ, верь, пройдёт она!
А комитет госбезопасноти
Запомнит ваши имена.
потом собака и коты
сейчас смотрю как трудно рыбкам
аквариум толкать к дверям
Вот это пирожок,а в посте унылое говно.
У меня всё очень плохо.
Когда энергии полно,
Запостил п.едик дефективный
Г.овно
Это вам нравится думать ,что три калеки с фонариками кого-то пугают.
И про митинги то же самое: я вот вышел поглядеть, где там миллионы в едином порыве пошли сметать режим, а стояло человек пятнадцать от силы.
Ну конечно, это мне ясны очи Путин лично замазывал...