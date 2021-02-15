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23 фото предметов из прошлого, которые вызовут у вас чувство ностальгии

23 фото предметов из прошлого, которые вызовут у вас чувство ностальгии (24 фото)

Автор:
15 февраля 2021 06:03
Метки: вещи   интересное   ностальгия   
724
24
Говорят, что прошлое всегда нужно оставлять в прошлом. Но ведь иногда так хочется еще раз вспомнить, как все происходило, окунуться, хотя бы на минутку в атмосферу беззаботного детства и ощутить сладкую грусть по старым друзьям и родному дому.
Совершить небольшое «путешествие во времени» поможет наша подборка. В ней мы собрали самые душевные и милые сердцу снимки периода 1980–2000‑х годов, которые многим напомнят о юности и молодости.
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Метки: вещи   интересное   ностальгия   
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11  комментариев
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5k
АлександрЧестный 3 часа назад
Кстати. Эта швейная машинка для шиться кожи и плотной ткани подходит? У меня две таких, Одна переносная , другая на станине. И надо менять лапки или что то еще?
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10k
[email protected] АлександрЧестный 3 часа назад
Не очень, это Подольск, не Зингер в чистом виде, вот те могли шить и батист и кожу...
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37
Максимов Макс 24 минуты назад
У меня звездочка на елку до сих пор используется на елку на НГ! :) И КряКря помню запах и попытки попробовать на вкус
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165
Я здесь транзитом Полчаса назад
Такой винегрет намешан очередным лайкодрочером.
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3k
Ыукп 58 минут назад
Вот не торкнуло ни разу. Потому как правильно заметили, что с мешали в кучу все.
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Какая-то солянка
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Да всё знакомо! Почти всё было, а швейная машинка до сих пор жива и здорова, даже шьёт лучше современных. А муфельную печь до сих пор использую для плавки заготовок серебряных перстней-печаток.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
Всё в кучу в моем детстве половину не было,типо томагочи и прочего
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