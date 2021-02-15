23 фото предметов из прошлого, которые вызовут у вас чувство ностальгии

Говорят, что прошлое всегда нужно оставлять в прошлом. Но ведь иногда так хочется еще раз вспомнить, как все происходило, окунуться, хотя бы на минутку в атмосферу беззаботного детства и ощутить сладкую грусть по старым друзьям и родному дому.

Совершить небольшое «путешествие во времени» поможет наша подборка. В ней мы собрали самые душевные и милые сердцу снимки периода 1980–2000‑х годов, которые многим напомнят о юности и молодости.

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Когда не было торрентов и онлайн-кинотеатров. 0 Источник:

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Самая лучшая игра на выживание. 0 Источник:

О таком мечтали многие люди! 0 Источник:

А вы помните этот запах? 0 Источник:

Вот чем занимались школьники на каждой перемене. 0 Источник:

Сейчас такие игрушки в Киндерах больше не попадаются… 0 Источник:

Такие фотокамеры ценятся и сегодня. 0 Источник:

Набор истинного геймера. 0 Источник:

А это уже карманные варианты игр. 0 Источник:

Тест на возраст: что находится внутри этого сундука? 0 Источник:

Наличие кассеты с песнями «Сектора Газа» автоматически делало тебя самым крутым в компании. 0 Источник:

Такие наборы инструментов были у всех велосипедистов. 0 Источник:

Когда-то звезда на елочку выглядела так. 0 Источник:

Предок всех современных развивающих игр. 0 Источник:

Сколько же вкусной выпечки было сделано в этом «шкафчике»! 0 Источник:

Это сейчас вы в любое время можете позвонить родственникам по мобильному. Раньше для этого нужно было идти в переговорный пункт. 0 Источник:

Такие плееры были, наверное, у каждого. 0 Источник:

Без права на ошибку. 0 Источник:

Tinder прошлого. 0 Источник:

Это вам не SMART-TV! 0 Источник:

Самый лучший домашний кинотеатр. 0 Источник:

Один аромат на все случаи жизни. 0 Источник: