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Было но прошло

Было но прошло (40 фото)

Автор:
14 февраля 2021 21:06
Метки: история   ретро   страна   
795
40
Подборка исторических фотографий из жизни нашей страны, которой больше нет
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Метки: история   ретро   страна   
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12k
prison80 2 часа назад
Фарада и Еремин ???????
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 18 минут назад
Только за это МИНУС.
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Николай Еременко-младший, если уж на то пошло.
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253
сергей 49 минут назад
Ерёменко Николай, а профиль на Депардье похож.
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10k
Паша Эмильевич 49 минут назад
Не Еремин, а Ерёменко.
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1
юрий Час назад
Наша история. Фотографии, часто не верно расставляют акценты. Да, скромные консервы перед Маргарет Тетчер, но за этой фотографией страна, в которой ни у одной семьи нет долга по кредиту или квартплате. Страна в треть миллиарда.
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36k
parallax юрий 51 минуту назад
И половина семей ютятся в однокомнатной или коммуналке. А так, да, ипотеки не было.
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1
юрий parallax Полчаса назад
Понятно, зачем вы взяли себе такое имя. Гляньте шире, во время войны, в СССР было разрушено, 1710 городов и свыше 70 000 сёл и деревень. Я допускаю, что под руководством Навального, это восстановили бы за год, но тогдашнему руководству это было не под силу. Моим родственникам переезд из барака в коммуналку , был сродни... Это ни с чем не сравнить.
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