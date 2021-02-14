Подборка исторических фотографий из жизни нашей страны, которой больше нет
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Владимир Маслаченко и Лев Яшин во время встречи Пеле в аэропорту Шереметьево, 10 сентября 1988 года.
15.
Министр обороны СССР Андрей Гречко вносит запись в книгу соболезнований по поводу кончины генерала де Голля
23.
Принцесса Таиланда Гальяни Вадхана обменивается рукопожатием с Валентиной Терешковой во время их официальной встречи
26.
Режиссер Эльдар Рязанов и актеры Андрей Миронов и Наталья Гурзо. Озвучивание фильма «Приключения итальянцев в России»
27.
Родственники Леонида Ильича- дочь Галина Брежнева с мужем Юрием Чурбановым и сын Юрий Брежнев справа с женой Людмилой.
29.
Сеанс одновременной игры Анатолия Карпова. Изюминка в том, что крайний слева — Гарри Каспаров, которому в то время (1975 год) было всего 12 лет
Авторский пост
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