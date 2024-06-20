Ранее, полученные от аппаратуры или ручными измерениями, данные обрабатывались сотрудниками метеостанций с применением физико-математических моделей, которые основаны на уравнениях гидро- и газодинамики. Сейчас это все делается через компьютеры. Есть полностью автоматизированные метеостанции — там аппаратура сама снимает показатели по заданному алгоритму, передает их в компьютер, тот делает нужные расчеты и отправляет на суперкомпьютер.

Роль суперкомпьютера в том, что он объединяет все расчеты в одно целое — так создается карта погоды для больших территорий. Суперкомпьютеры — вещь дорогая, их в мире всего 10, один из них российский. Ученые крупных мировых стран разработали собственные алгоритмы создания прогнозов, хотя всюду используются одни и те же законы и уравнения физики.

Создание прогнозов

Проанализировав всю полученную информацию — от метеостанций, зондов, кораблей и самолетов, спутниковые снимки, суперкомпьютер составляет прогноз на ближайшие 10-15 дней с точностью до 90%. Менее точный прогноз — на месяц, совпадения могут составлять 60-70%.

Чтобы увеличить точность предсказаний, мeteo yandex использует машинное обучение по поиску и исправлению ошибок физико-математических моделей. Кроме российских измерений, учитываются также глобальные прогнозы 4-х метеослужб — европейской, из США и Канады, а на востоке — из Японии. Для собственного расчета применяется модель Weather Research & Forecasting Model (WRF) с открытым исходным кодом. В поиске неточностей учитываются 5 текущих прогнозов, исторические данные о погоде и природные закономерности для определенной местности (высота над уровнем моря, угол положения солнца, тип поверхности и др.). Проанализировав все эти данные, выявляются погрешности, их исправляют и прогноз становится более точным.

Измерение осадков