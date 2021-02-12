Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Демонстрация голов из папье-маше, использовавшихся британскими солдатами как приманка для немецких снайперов, Франция, 1915 год
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В 1895 году в штате Огайо столкнулось два автомобиля. Странность этого случая в том, что в те годы автомобильная промышленность только набирала обороты и во всем штате Огайо было всего два автомобиля
На фото конечно не те машины
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Американская выставка в Сокольниках. Здесь советским гражданам показывают работу супермаркета. 1959 год
Авторский пост
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Далее в данной подборке, есть еще фотка "кассетный магнитофон - мечта молодежи" на прилавке в магазине. И он однокассетный. И если такой мангитофон "мечта молодежи", что же говорить тогда о двухкассетниках?