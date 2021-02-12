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Ретро фотографии

Ретро фотографии (55 фото)

Автор:
12 февраля 2021 22:06
Метки: история   ретро   фото   
914
55
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
у Бардо дырка на жопе
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26k
Acu900 14 минут назад
Были же времена. Сейчас нерядивого работника уволили бы и все дела. А тогда это было непросто. Вот и вывешивали их на публичное порицание - так называемый "товарищеский суд" дабы гражданин образумился и больше так не поступал...
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26k
Acu900 38 минут назад
У пацана "двухкассетник" - не просто крутая вещь, а супер крутая вещь. Безотказный клеятель девочек (это видно на фотографии)
Далее в данной подборке, есть еще фотка "кассетный магнитофон - мечта молодежи" на прилавке в магазине. И он однокассетный. И если такой мангитофон "мечта молодежи", что же говорить тогда о двухкассетниках?
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10k
Джон Уик 3 часа назад
Вот это я понимаю воспитание. Мне даже жалко стало обвинённого.
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−17
Popson 5 часов назад
Респект !!!
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18k
Alf 5 часов назад
Надо придерживаться одной темы. А тут полная пелиберда.
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83k
стас 6 часов назад
чего то на Маргариту Терехову похожа
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