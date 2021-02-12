Рыбка пыталась съесть соседа по аквариуму, и поплатилась за это

Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)

Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи

Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они - большая семья

Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать свою находку

К дверям приюта подкинули коробку, внутри которой дрожал лысый зверек

Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка