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Рыбка пыталась съесть соседа по аквариуму, и поплатилась за это

Рыбка пыталась съесть соседа по аквариуму, и поплатилась за это (7 фото)

Автор:
12 февраля 2021 16:36
Сообщество : Животные
Метки: ветеринары   до и после   истории спасения   история спасения   рыбка   рыбки   рыбы   фото   
752
7
Ветеринары спасают жизни не только собак и кошечек, но и, например, золотых рыбок. Красавец по кличке Стивен пострадал, пытаясь проглотить своего друга-сомика на обед, и поплатился за это. Придя домой, хозяйка увидела лишь торчащий из его рта хвост сомика.
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Метки: ветеринары   до и после   истории спасения   история спасения   рыбка   рыбки   рыбы   фото   
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12  комментариев
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
несколько рыбаков, просматривающих этот пост испытали чувство когнитивного диссонанса
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
сомик видел некоторое дерьмо, судя по выражению его глаза)
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16k
Олег 39 минут назад
Все проще. Сомик- падальщик. От голода решил убить своего сокамерника и пожрать вволю. Не вышло.
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8k
андрей 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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299
Alexander Gorn 49 минут назад
Фигасе "друг". С такими друзьями и врагов не надо.
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7k
Перст Указующий Час назад
сомику теперь требуется курс психиатрического лечения.
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26k
Acu900 Час назад
Рыбок я люблю. Вот в таком виде :)))
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Золотая рыбка - это карась, семейства карповых. Они травоядные.
Это сомик наверное "напал"...
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295
Наталья Скальпы Гуронов Час назад
Золотые рыбки, заразы такие, жрут всё что не приколочено, а что приколочено - оторвут и тоже сожрут. Я когда сомиков в аквариум выпустила, то эти золотые свиньи тоже их на вкус пробовали, плавники к счастью и сомиков хорошо прикреплены)
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31k
Опаньки 2 часа назад
у меня кольцевой червь поцарапал брюшко, надо будет тоже скрепку ему наложить
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6k
Pillin Alex Опаньки 19 минут назад
За то, что он твоё брюшко поцарапал?!
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