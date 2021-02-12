Рыбка пыталась съесть соседа по аквариуму, и поплатилась за это

Ветеринары спасают жизни не только собак и кошечек, но и, например, золотых рыбок. Красавец по кличке Стивен пострадал, пытаясь проглотить своего друга-сомика на обед, и поплатился за это. Придя домой, хозяйка увидела лишь торчащий из его рта хвост сомика.
Придя домой, жительница Англии Шона Хингстон обнаружила, что ее золотая рыбка по кличке Стивен (Stephen) плавает с кусочком чужого хвоста во рту. Оказалось, из его рта торчит хвост его соседа по аквариуму - маленького сомика. Стивен пытался его проглотить, но сам сильно пострадал.
Хозяйка срочно отвезла рыбку к ветеринарам, которые решили - действовать нужно быстро. Они сразу извлекли из горла рыбки сомика, который выжил каким-то удивительным образом, хоть и получил небольшие травмы. У самого Стивена была деформирована челюсть, которую врачи зафиксировали скрепкой.
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Стивен благополучно пережил все операции, и его на какое-то время оставили восстанавливаться в клинике. Когда горло и челюсть зажили, конструкцию из скрепок сняли, а самого виновника отправили домой, в аквариум. Хотя друг Стивена еще не оправился от шока, сейчас обе рыбки чувствуют себя хорошо.
"Золотые рыбки едят все подряд, поэтому за ними нужно поглядывать. Они в принципе требуют особого ухода и условий, а также много места. Что касается этой ситуации - золотые рыбки достаточно медленные, а сомики быстрые, поэтому не представляю, как это могло произойти," - говорит ветеринар.
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Это сомик наверное "напал"...