Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи

Мужчина из Оклахомы, США, купил этого хаски в подарок своей жене, когда тот был еще маленьким. Однако, вскоре после этого супруга мужчины подала на развод, и муж решил отомстить... через собаку. Он перестал его кормить, привязал к цепи и оставил умирать. Когда беднягу нашли зоозащитники, он был как "мешок с костями", и почти без шерсти.