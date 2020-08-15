FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8413 постов • 1087 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи

Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи (16 фото)

Автор:
15 августа 2020 08:20
Сообщество : Животные
Метки: до и после   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   хаски   
9950
16
Отношения между людьми могут не заладиться - но больше всего огорчает, когда от этого страдают невинные животные. Этого несчастного хаски на 2 года посадили на цепь без доступа к нормальной воде или крову - все потому, что его хозяин решил отомстить своей бывшей жене.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: до и после   истории спасения   история спасения   питомцы   собака   собаки   фото   хаски   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
28
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Viktor 13 часов назад
Посадить мразь на цепь на те же два года!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
160
Борис Колесниченко 50 минут назад
интересная порода и своенравная, агрессия выведена под 0, для него все друзья, мой дибил даже гавкать не умеет, воет только и всех собак вокруг научил выть, территорию/хозяина не защищают, зато не так страшно когда сбегает - никого не укусит, а сбежать, подкопы, перепрыгнуть через 1.5м забор - это они мастера, дети их любят.
интересная порода и своенравная, агрессия выведена под 0, для него все друзья, мой дибил даже гавкать не умеет, воет только и всех собак вокруг научил выть, территорию/хозяина не защищают, зато не так страшно когда сбегает - никого не укусит, а сбежать, подкопы, перепрыгнуть через 1.5м забор - это они мастера, дети их любят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
TirAn 2 часа назад
Планета Земля пошла не по тому пути развития
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Toxictofa 7 часов назад
Все беды в мире не от собак и других животных, а от людей.
Не трогайте собак, пи..дите таких вот тварей-людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Путинский Бот 7 часов назад
ого, а у пса ярко выраженные черты, волей примеси! красавец! разведчики за вязку, будут драться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Альберт Путинский Бот 5 часов назад
Не совсем понял про
"ярко выраженные черты, волей примеси!"
Пёсик миленький, но для кобеля хаски явно маловат.
Вот моя парочка:
Не совсем понял про "ярко выраженные черты, волей примеси!" Пёсик миленький, но для кобеля хаски явно маловат. Вот моя парочка:
Не совсем понял про "ярко выраженные черты, волей примеси!" Пёсик миленький, но для кобеля хаски явно маловат. Вот моя парочка:
Не совсем понял про "ярко выраженные черты, волей примеси!" Пёсик миленький, но для кобеля хаски явно маловат. Вот моя парочка:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Путинский Бот Альберт Час назад
волчей*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Альберт Путинский Бот 45 минут назад
Кобели - хаски более лобастые и волков не сильно-то и напоминают, но вот суки - смахивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Mich_Man 8 часов назад
Хорошо, что есть хорошие люди. И плохо, что есть плохие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
кот базилий 8 часов назад
Очень хочется разбить рожу хозяину, чтоб ты сдох скот двуногий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Mich_Man кот базилий 8 часов назад
Зачем рожу, можно спину сломать и на верёвку за ногу привязать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей кот базилий 7 часов назад
Я бы поучаствовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
*Сергей* 10 часов назад
Надеюсь по их законам его накажут достаточно сурово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
872
Robert *Сергей* 9 часов назад
Да хана мужику, штрафом не отделается. Год наверняка дадут

https://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-21/section-21-1685/#:~:text=Any person who shall willfully,or veterinary care to preventhttps://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-21/section-21-1685/#:~:text=Any person who shall willfully,or veterinary care to prevent
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
*Сергей* Robert 5 часов назад
Тоже не плохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
smakido 11 часов назад
Почему жена, зная что бывший муж придурок, оставила ему собачку? Косвенно она тоже виновата в страданиях песика. Спасибо огромное добрым и неравнодушных волонтёрам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Летучий Мыш smakido 9 часов назад
Мог и не отдать. Так нередко делают, если он, допустим, собаку и купил. Некоторые и детей собственных убивают, чтоб супругу отомстить. Так что жена очень правильно сделала, что свалила от такого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Паша Эмильевич 11 часов назад
Что в голове у этих садистов? Мучает того, кто и ответить не может. Мразь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
lon 11 часов назад
Да как так-то ??? Какая сука так с собакой поступила ???? С людьми, значит, так же поступит (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slonyash 11 часов назад
Оклахомец этот форменный иплан и нелюдь! Отомстить жене решил, а собака то в чем виновата?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Валерий Slonyash 4 часа назад
Потому, что он не мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slonyash Валерий 2 часа назад
[мат] он!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Brontozavr1 Slonyash 47 минут назад
Потому что видать она собачку любила. Бывают психи, которые собственных детей убивают в отместку своим бывшим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ишты 11 часов назад
Какая-то вывернутая логика у пиндосов - развелся с женой - отомщу собаке, прибрался нарик от передоза - пойдем грабить магазины! Другие они, у нас даже женская логика логичнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Brontozavr1 ишты 45 минут назад
Да погоди ярлыки вешать. У нас сколько психов даже собственных детей убивают в отместку своим бывшим. Что мужики, что бабы.
Про нарика без комментариев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
800
Валерий 12 часов назад
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
544
Вячеслав 13 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото) Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото) Вот и погуляли: щенка самоеда не узнать после прогулки Вот и погуляли: щенка самоеда не узнать после прогулки Пес часто бродил возле автосалона, и сотрудники решили его осчастливить Пес часто бродил возле автосалона, и сотрудники решили его осчастливить Хозяева, которые горько пожалели о том, что подстригли собаку сами Хозяева, которые горько пожалели о том, что подстригли собаку сами Пара из Литвы переехала в Таиланд, и приютила 15 бездомных собак Пара из Литвы переехала в Таиланд, и приютила 15 бездомных собак Женщина приютила шесть собак с особенными потребностями, подарив им лучшую жизнь Женщина приютила шесть собак с особенными потребностями, подарив им лучшую жизнь
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283374



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
1
164
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
Этих отражений не должно было быть. Всему виной случайность
0
23
Этих отражений не должно было быть. Всему виной случайность
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Министерство культуры просят выделить 8 млн рублей на документальный фильм о Михаиле Горшенёве
0
48
Министерство культуры просят выделить 8 млн рублей на документальный фильм о Михаиле...
Почему Владимира Путина называют чекистом?
0
37
Почему Владимира Путина называют чекистом?
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#собака#еда#кино#полезно#соцсети#на различный вкус#в мире
#юмор#факты#россия#спорт#интересное#питомцы#путешествия#шоу бизнес#авария#дети
#животные#интересно#картинки#природа#сша#подборка#смешные#прикольные#автомобили#домашние животные

На что жалуетесь?

Вернуться