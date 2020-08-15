Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи

Отношения между людьми могут не заладиться - но больше всего огорчает, когда от этого страдают невинные животные. Этого несчастного хаски на 2 года посадили на цепь без доступа к нормальной воде или крову - все потому, что его хозяин решил отомстить своей бывшей жене.
Мужчина из Оклахомы, США, купил этого хаски в подарок своей жене, когда тот был еще маленьким. Однако, вскоре после этого супруга мужчины подала на развод, и муж решил отомстить... через собаку. Он перестал его кормить, привязал к цепи и оставил умирать. Когда беднягу нашли зоозащитники, он был как "мешок с костями", и почти без шерсти.
Когда щенка посадили в машину, он не сопротивлялся, а проспал 2 часа всю дорогу до приюта. Волонтеров сразу удивило, как собака, которая 2 года провела на цепи и явно подвергалась жестокому обращению, смогла доверять им. В приюте обнаружили, что у хаски были некоторые проблемы со здоровьем, которые требовали лечения - он был сильно истощен, и страдал от паразитов и чесотки.
Несчастного пса нашли в таком состоянии
Песика забрали в приют, и начали активно восстанавливать его здоровье
Внимание и забота волонтеров не прошли даром..
Песика назвали Финн (Finn), и начали активно восстанавливать его здоровье. Усилия и забота внимательных сотрудников не прошли даром, и вскоре он избавился от проблем, начал набирать вес, и у него начала расти здоровая шерстка.
Вот в какого красавца превратился Финн:
Когда Финна нашли, он весил всего 18 килограммов, а сейчас - он здоровый песик весом 36 кг. Кроме того, он снова радуется жизни, счастлив и очень благодарен своим спасителям, что его не оставили в беде. Когда для Финна пришло время искать семью, долго ждать не пришлось.
Одна семья заинтересовалась этим мальчиком, и в тот же день забрала его к себе. Так у Финна появились заботливые хозяева, которые души в нем не чаят. После всего, что он пережил, этот красавец заслужил настоящее счастье!
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Не трогайте собак, пи..дите таких вот тварей-людей.
"ярко выраженные черты, волей примеси!"
Пёсик миленький, но для кобеля хаски явно маловат.
Вот моя парочка:
https://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-21/section-21-1685/#:~:text=Any person who shall willfully,or veterinary care to preventhttps://law.justia.com/codes/oklahoma/2014/title-21/section-21-1685/#:~:text=Any person who shall willfully,or veterinary care to prevent
Про нарика без комментариев.