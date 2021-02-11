Подборка интересных фотографий из нашего недалёкого прошлого
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Модель летающего автомобиля–машины времени DeLorean DMC–12 для съемок фильма «Назад в будущее 2», 1980–е годы, США
Актеры «Звездных войн» Питер Мэйхью (Чубакка) и Кэрри Фишер (принцесса Лея) эпатируют журналистов. США, 1977 год
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Метки: интересное прошлое фото
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Хороша Маша
но она уже давно не наша
она уже больше америкаша
чем рашша.