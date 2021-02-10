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Цитаты из школьных сочинений, которые стоит сохранить для потомков

Цитаты из школьных сочинений, которые стоит сохранить для потомков (28 фото)

Автор:
10 февраля 2021 21:59
Метки: Юмор   сочинени   школа   
894
28

Ежедневно нашим учителям приходится проверять сотни тетрадок с сочинениями, и почти в каждой из них попадаются опусы, достойные быть увековеченными и разойтись на цитаты. Каких только открытий ни совершают ученики в своих работах!…

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Похабыч 5 часов назад
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Vital Idol 49 минут назад
про архиепископа, у нас в классе, Вова заявил...
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mobi dic 58 минут назад
у меня такое настроение бывает,хочется тоскливого долгожданного дождя .
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7k
Саша Смирнов 3 часа назад
У матроса была тельняшка нараспашку.
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8k
Савл 3 часа назад
По произведениям Л. Н. Толстого:
А перед смертью князь Андрей так задумался о жизни, как не задумался бы в трезвом виде.
Андрей Болконский вновь увидел дуб, но узнал его, хотя тот сменил облик.
Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож как две капли воды.
Андрей Волконский не любил светской жизни, поэтому добровольно уехал на фронт и там умер.
Анна бросилась под поезд и он долго влачил ее жалкое существование.
Анна не может идти дальше после Вронского.
Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом.
Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд.
Машинист поезда и сам не мог толком объяснить, как он очутился на Анне Карениной.
Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен наставила ему рога, а князь Курагин сделал из него дойную корову.
Болконский изменил дубу.
Болконский после измены Наташе Ростовой долго не мог оправиться. Он оправился только после того, как подъехал к дубу.
Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в князе Андрее.
Бородинская битва произошла на Бородинском поле. Бородин был хороший человек, но женат на бедной крестьянке… по имени Филя. Они жили в маленькой деревянной избушке. А раньше на этом поле паслись овцы и разные другие скоты.
В войне 1912 года героем был не только простой народ, но и дворяне – тоже люди.
В зал вбежала Наташа с отброшенными на зад чёрными кудрями.
Наташа была истинно русской натурой, очень любила природу и часто ходила на двор.
Наташа Ростова очень любила Родину и мужчин.
Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот.
Вронский упрекал себя, что совершил самоубийство.
Всей мощью своего таланта Лев Толстой навалился на французских оккупантов и высмеял их, да так, что они отступили.
Встреча с Наташей, лунная ночь в Отрадном сделали свое дело...
Встреча с Пьером, старым дубом и Наташей возвращает его к жизни.
Глубокая натура князя Андрея живёт в период общественного возбуждения во время Великой Отечественной войны.
Глядя на величественное дерево, Андрей Болконский чувствует себя таким же дубом.
И поэтому должен был произойти разрыв Пьера с его членами.
Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза.
Толстой и Марью Волконскую сделал матерью, и в этом его заслуга.
Толстой сделал Наташе четверых детей.
Толстой изображает возвращение Болконского на старом могучем дубе.
Из целого бревна Платон Каратаев мог вытесать топор и ложку.
Капитан Тушин был маленького роста, поэтому французские ядра не могли в него попасть.
Князь Андрей женился на Лизе, страшной, как серая мышь.
Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат, Пьеру неожиданно открылся внутренний мир простых русских людей.
Когда французы вошли в Москву, она их встретила голая и опустошённая.
Французы бросились наутек, не выдержав духа русской армии.
"Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - мечтал Кутузов.
Элен Безухова умерла от сифилиса.
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3k
Ыукп 4 часа назад
Вот это все убойное прошлое. А в убойном настоящем есть что-нить подобное?
Или тиктоком начали и закончим?
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8k
Савл 4 часа назад
А. М. Горький
Автор собрал в ночлежке представителей всего общества в одном месте.
Буревестник восторженно предсказывает бурю, а пингвин демонстративно держится от него подальше, всем своим видом говоря: "Знаем мы эти ваши метеопрогнозы!"
Внешность Ниловны была некрасивой посредством совместной жизни с мужем.
Горький увидел в Америке жёлтого дьявола, а в родной стране упорно не замечал красного.
Данко подумал и разорвал себе грудь.
Книга "Мать" стала матерью всех рабочих-революционеров.
Когда я прочитал роман Горького "Мать", то сам захотел стать матерью.
Конечным моментом созревания матери становится момент ее ареста.
Лука ставит подпорки под слабые места человека.
Много повидавшая на своем веку старуха Изергиль делится на три самостоятельные части.
Муж Ниловны был алкоголиком, а сын благодаря марксистскому кружку бросил пить. Поэтому мать была за революцию.
Ниловна была изрыта побоями мужа.
Ниловна всю жизнь ходила боком, а теперь ходит всей грудью.
Ниловна жила по ранее заведённому кругу: от пьяных побоев мужа до первой получки сына.
Ниловна, как и все русские женщины, жила с мужем.
Ниловна становится революционером с чемоданом в руках.
Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать.
После смерти мужа Ниловна живёт с сыном.
Устами Ниловны потерзанная и окровавленная Россия звала народ к новым схваткам.
Первым шедевром социалистического реализма является старуха Изергиль.
Старуха Изергиль была гордая и неприступная как танкист.
По берегу реки шел Челкаш, и через его рваные штаны было видно его пролетарское происхождение.
Челкаш хотя и был пьяницей, но пользовался огромной популярностью среди мужской части населения городка...
Чтобы утешать людей, Луке пришлось полюбить даже блох.
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8k
Савл 4 часа назад
Бричка Чичикова лицом к лицу столкнулась с забором Коробочки.
В "Вечерах на хуторе близ Диканьки" Гоголь описывает ведьм, леших и прочих безобразных личностей того времени.
В Италии Гоголь отдыхал от ревизоров.
В поэме Гоголя "Мертвые души" тоже идет борьба с мещанством. Показывается кумулятивный принцип.
Вакула так любил черта, что хотел наложить на него крест.
Вакула хотел утопиться и побежал на прорубь, и вдруг подумал: "А зачем я туда бегу?". И он надумал побежать к Пацюку.
В своем знаменитом лирическом отступлении Гоголь рассуждает о ширине русской души.
Взять хотя бы произведение Гончарова "Обломов". Невольно вспоминаешь обрюзгшего, растолстевшего Плюшкина.
В произведении "Тарас и Бульба"...
Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не пожалел своего героя.
Гоголь страдал тройственностью, которая заключалась в том, что одной ногой он стоял в прошлом, другой приветствовал будущее, а между ног у него была страшная действительность.
Доходы, получаемые с подневольного труда крестьян, Ноздрев тут же промывает.
Запорожская Сечь привлекала Тараса потому, что там было военное училище.
Конфликт между собой и своими сыновьями Тарас Бульба заложил уже в начале повести, высмеяв одежду Андрия и Остапа.
"Мертвые души" отразили жизнь и быт заглохшего человека и как из живых людей могут быть мертвые.
Мы не забудем тебя, наш любимый Tарас Бульба, за твое мужественное героичество.
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4k
Шилов 5 часов назад
"На поле боя раздавались крики и стоны мертвецов."
"Зимой волки собираются в стаи по 10-12 человек"
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15k
Егор 5 часов назад
На берегу озера доярка доила корову, а в воде отражалось наоборот.
Некрасов был прикован к постели раком.
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