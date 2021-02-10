Как приручить лису

В 1959 г. советский академик Дмитрий Беляев начал эксперимент по выведению дружелюбных лисиц.
Эксперимент крайне прост — взяв несколько лисиц, ученый начал вести отбор по признакам дружелюбного поведения. Скрещивал между собой лисиц, которые не боялись людей, отбирал среди их потомства еще более дружелюбных лисиц, скрещивал их между собой.
Эксперимент крайне прост — взяв несколько лисиц, ученый начал вести отбор по признакам дружелюбного поведения. Скрещивал между собой лисиц, которые не боялись людей, отбирал среди их потомства еще более дружелюбных лисиц, скрещивал их между собой.
И за короткий промежуток времени вывел породу лисиц с измененным поведением. Они совершенно не боялись человека, играли и ластились к нему. И это не было результатом воспитания лисят.
— Наблюдая за постепенным превращением лисицы в собаку, Дмитрий Константинович (Беляев) все больше убеждался в том, что происходит именно генетическая трансформация поведения, — рассказывает Людмила Трут, — чтобы доказать это в эксперименте, мы трансплантировали беременной агрессивной лисице несколько зародышей ручных лис возрастом семь-девять дней.
Когда щенята подросли и перешли от ползанья к ходьбе, Беляев приехал посмотреть на результат.
Подсаженные ручные эмбрионы было легко отличить по черной окраске.
Мать предварительно отсадили из клетки.
И вот выбегают сначала цветные лисята, рычат, скалятся, кидаются на сетку, где стоит человек.
А за ними выходят три черных лисенка, которые при виде человека начинают жалобно скулить и вилять хвостиками.
Трудно было придумать более красноречивые доказательства генетической трансформации поведения лисы в собачье.
Точно такие же опыты с успехом проводились и в обратном соотношении — подсаживали агрессивных доноров к ручным эмбрионам в матке ручной лисы.
Когда щенята подросли и перешли от ползанья к ходьбе, Беляев приехал посмотреть на результат.
Подсаженные ручные эмбрионы было легко отличить по черной окраске.
Мать предварительно отсадили из клетки.
И вот выбегают сначала цветные лисята, рычат, скалятся, кидаются на сетку, где стоит человек.
А за ними выходят три черных лисенка, которые при виде человека начинают жалобно скулить и вилять хвостиками.
Трудно было придумать более красноречивые доказательства генетической трансформации поведения лисы в собачье.
Точно такие же опыты с успехом проводились и в обратном соотношении — подсаживали агрессивных доноров к ручным эмбрионам в матке ручной лисы.
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Подобно любому значимому эксперименту, эксперимент Беляева продемонстрировал неожиданные результаты:
к примеру, несмотря на то, что отбор велся только по одному признаку (спокойной реакции на человека),
он повлек за собой целый комплекс побочных эффектов – отчасти неожиданных, отчасти закономерных.
к примеру, несмотря на то, что отбор велся только по одному признаку (спокойной реакции на человека),
он повлек за собой целый комплекс побочных эффектов – отчасти неожиданных, отчасти закономерных.
В итоге одомашненные лисы стали напоминать собак не только по характеру, но и по внешнему виду.
У взрослых лисиц стали сохраняться «щенячьи» признаки, такие как укороченная морда и отвислые уши.
Задним числом это можно назвать логичным, ведь пониженная агрессивность у хищных зверей свойственна как раз детенышам, а процессы развития разных признаков организма взаимосвязаны (например, через гормональную регуляцию).
Поэтому отбор на сохранение одной детской черты вполне мог привести к задержке развития каких-то других черт.
У взрослых лисиц стали сохраняться «щенячьи» признаки, такие как укороченная морда и отвислые уши.
Задним числом это можно назвать логичным, ведь пониженная агрессивность у хищных зверей свойственна как раз детенышам, а процессы развития разных признаков организма взаимосвязаны (например, через гормональную регуляцию).
Поэтому отбор на сохранение одной детской черты вполне мог привести к задержке развития каких-то других черт.
Одним из самых ярких «побочных эффектов» отбора стал рост изменчивости многих признаков, в том числе окраски.
Это позволило Беляеву назвать проводимый им отбор на низкую агрессивность «дестабилизирующим отбором».
Это позволило Беляеву назвать проводимый им отбор на низкую агрессивность «дестабилизирующим отбором».
Этим экспериментом ученый четко и недвусмысленно доказал, что поведение живого существа — лисицы — обусловлено генетически.
И его можно менять простым отбором по тому или иному признаку.
И что подобные изменения поведения очень быстры —
хватило буквально нескольких поколений, чтобы лисы стали любить людей больше свободы.
И его можно менять простым отбором по тому или иному признаку.
И что подобные изменения поведения очень быстры —
хватило буквально нескольких поколений, чтобы лисы стали любить людей больше свободы.
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