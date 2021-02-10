Как приручить лису

— Наблюдая за постепенным превращением лисицы в собаку, Дмитрий Константинович (Беляев) все больше убеждался в том, что происходит именно генетическая трансформация поведения, — рассказывает Людмила Трут, — чтобы доказать это в эксперименте, мы трансплантировали беременной агрессивной лисице несколько зародышей ручных лис возрастом семь-девять дней.

Когда щенята подросли и перешли от ползанья к ходьбе, Беляев приехал посмотреть на результат.

Подсаженные ручные эмбрионы было легко отличить по черной окраске.

Мать предварительно отсадили из клетки.

И вот выбегают сначала цветные лисята, рычат, скалятся, кидаются на сетку, где стоит человек.

А за ними выходят три черных лисенка, которые при виде человека начинают жалобно скулить и вилять хвостиками.

Трудно было придумать более красноречивые доказательства генетической трансформации поведения лисы в собачье.

Точно такие же опыты с успехом проводились и в обратном соотношении — подсаживали агрессивных доноров к ручным эмбрионам в матке ручной лисы.