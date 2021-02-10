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Как приручить лису

Как приручить лису (6 фото)

Автор:
10 февраля 2021 19:02
Сообщество : Животные
Метки: как приручить лису   лиса   одомашненная лисица   
846
6
В 1959 г. советский академик Дмитрий Беляев начал эксперимент по выведению дружелюбных лисиц.
Эксперимент крайне прост — взяв несколько лисиц, ученый начал вести отбор по признакам дружелюбного поведения. Скрещивал между собой лисиц, которые не боялись людей, отбирал среди их потомства еще более дружелюбных лисиц, скрещивал их между собой.
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Метки: как приручить лису   лиса   одомашненная лисица   
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12  комментариев
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649
Остап Ива́нович. 5 часов назад
Агрессивность нам дана природой , а добротy надо долго развивать.
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4k
hairov 40 минут назад
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3k
lexa 47 минут назад
интересно , негров так же одомашнивали?
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841
Oldman 4 часа назад
А с людьми так можно?
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1k
Ясный Пень Oldman 3 часа назад
Выращивать добряков или отстреливать злюк ?
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841
Oldman Ясный Пень 3 часа назад
Убрать излишнюю агрессию у людей.
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688
192-й Oldman 15 минут назад
"Мир-кольцо" Нивена читали?
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9k
jakushev 4 часа назад
Хороший пост, спасибо, что источник указали.
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1k
DrKlizmi 4 часа назад
Пусть этот спец попробует манула одомашнить. Это уже не хитрожопая лисица.
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4k
onebibis 5 часов назад
Я сам держал в руках ручную лису, но недолго, зубы у неё страшные - длинные и ооочень острые. Пропало желание тискать как их увидел.
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23k
voipstersk8 5 часов назад
так как же все таки приручить лису?
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19k
Слепой Пью voipstersk8 5 часов назад
Набери в поиске ютуба Ли Сяо - и наслаждайся хитрой рыжей мордой!
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