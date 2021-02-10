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Мужчина сжег квартиру, чтобы не платить коммунальные услуги

Мужчина сжег квартиру, чтобы не платить коммунальные услуги (1 фото)

Автор:
10 февраля 2021 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Поджог   Россия   алкоголизм   жить в россии   криминал   новости   преступление   
514
1
В Ульяновске мужчина, живущий с женой и детьми в квартире своей матери, серьезно поссорился с хозяйкой жилища.

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Метки: Поджог   Россия   алкоголизм   жить в россии   криминал   новости   преступление   
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9  комментариев
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2
Юденич Час назад
Дегенерат, что еще скажешь.
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9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Полчаса назад
"А мог бы просто устроиться на работу, например..."
Нефтяником например.
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42
Племянник Путина Полчаса назад
жаль что не сгорел
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399
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Не жили богато, не хер и начинать.
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17
*опа 48 минут назад
Кардинальное решение вопроса...
Могло бы быть.
А так: квартиры нет, коммуналка осталась.
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7
loading_page 56 минут назад
Все, цель достигнута, остался и без квартиры, и без коммуналки.
Гений просто
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20k
Сибиряк 59 минут назад
надо было ЖЭК спалить!
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1k
Максим Час назад
Что в голове у таких людей? Откуда такие берутся?
И потом говорят, что евгеника некое зло. Человек должен развиваться, оставляя балласт в прошлом.
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11k
Serg2001 Час назад
Теперь надо член отрезать, чтобы алименты не платить...
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minimalism

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