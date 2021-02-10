Мужчина сжег квартиру, чтобы не платить коммунальные услуги

В Ульяновске мужчина, живущий с женой и детьми в квартире своей матери, серьезно поссорился с хозяйкой жилища.
Пожилая женщина возмутилась, что ее сын, имея на руках семью, не работает, пьет и даже не платит за услуги ЖКХ. В ответ он не придумал ничего лучше, чем дождаться, когда всей уйдут из квартиры, и поджечь диван. Логично, что огонь стал распространяться и дальше.
Сообразительный мужчина успел выбежать из помещения и не пострадал, а пожарных вызвали соседи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
А мог бы просто устроиться на работу, например...
Сообразительный мужчина успел выбежать из помещения и не пострадал, а пожарных вызвали соседи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
А мог бы просто устроиться на работу, например...
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Нефтяником например.
Могло бы быть.
А так: квартиры нет, коммуналка осталась.
Гений просто
И потом говорят, что евгеника некое зло. Человек должен развиваться, оставляя балласт в прошлом.