Интересные фотографии времен СССР

Подборка фотографий с интересными и знакомыми моментами из советского прошлого.
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11.
А помните - море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три - морская фигура на месте замри?
24.
"Спать не хочется…" Ясли завода "Красный Котельщик". Ростовская обл., г. Таганрог. [1955 г.] Снимок Всеволода Тарасевича.
25.
ГУМ в августе 1961 года. Снимок иностранного корреспондента агентства Comet Photo AG (Цюрих, Швейцария)
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