Интересные фотографии времен СССР

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Oclean Air 2 - бесшумный стандарт здоровья зубов Oclean Air 2 - бесшумный стандарт здоровья зубов 17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди 17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди В женской колонии Рязани прошел конкурс красоты В женской колонии Рязани прошел конкурс красоты В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам В Краснодаре пранкер разрисовал чужую машину и получил за это по зубам Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Боевому саратовскому интеллигенту может грозить до 15 лет за смертельную драку возле МФЦ Боевому саратовскому интеллигенту может грозить до 15 лет за... Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14% После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя... В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак В Воронеже на школьницу напала стая бродячих собак Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать буксующий автобус Стал героем ТВ: в Польше только белорус додумался вытолкать... Воркута - медленно исчезающий город Воркута - медленно исчезающий город Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой интернета Дошколенок привел себе удивительного друга из леса и стал звездой... Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить попугая-красавчика Мужчина показал, как из крохотного яйца сумел вырастить... Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют оптимизм Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют... Люди, которых Вселенная просто ненавидит Люди, которых Вселенная просто ненавидит 8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР 8 девочек по 6 медалей каждой: судьбы легендарных гимнасток СССР Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле Как пройдет День святого Валентина 2021 года на самом деле Смешные комментарии: искренние, забавные и жизненные Смешные комментарии: искренние, забавные и жизненные Марш пушистых захватчиков Марш пушистых захватчиков
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР (43 фото)

Автор:
09 февраля 2021 20:25
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
1122
43
Подборка фотографий с интересными и знакомыми моментами из советского прошлого.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   люди   страна   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
26k
Acu900 3 часа назад
Тоже мне удовольствие, оставаться после уроков и мыть школу. А так же мыть закрепленный за классом кабинет. А если там еще идут занятия - ждешь пока они закончатся. И так всю неделю пока не передашь дежурство следующему классу.
Как по мне - дежурство по школе был еще тот кошмар, и я по нему нисколечки не настольгирую...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
42k
zloykoyot Acu900 3 часа назад
Ностальгировать, может быть, не стоит. Но с точки зрения опыта работать в команде и приучения к ручному труду - разве плохой опыт был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 11 минут назад
Порадовал снеговик 80го левела! =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей А 52 минуты назад
Это переведенная в ЧБ современная фотография.
На здании спутниковые антенны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Ntvl 3 часа назад
ужасное, позорное фото... хотя правдивое. стыдоба! какой контраст по сравнению с другим государством! жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
zloykoyot Ntvl 3 часа назад
Дятел, кто там на фотографии? Модель от торгового дома Диор. Кристиан Диор. Зайди-ка в любой бутик этой марки в любом городе мира. Дохера ли местных жителей смогут там закупиться? Тебя плять хоть пустят тебя, голожопого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка Ntvl 3 часа назад
Что тут такого. Думаю их рабочие выглядели также может только что без платков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AРТУР ITA Ntvl 17 минут назад
Контраст как прошла Вторую Мировую продажная Франция и Великий Союз!И с какими потерями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean Air 2 - бесшумный стандарт здоровья зубов Oclean Air 2 - бесшумный стандарт здоровья зубов Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица Заживо погребенные: как 33 человека два месяца выживали под землей Заживо погребенные: как 33 человека два месяца выживали под землей Привычки и традиции жителей разных стран Привычки и традиции жителей разных стран 6 греческих мифов с последующим разоблачением 6 греческих мифов с последующим разоблачением Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане Весла и шкуры тюленя: как Джон Фосс выжил в океане
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

426078



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию
3
138
Добрые деревенские кадры, которые вызывают дикую ностальгию
Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска"
0
11
Элеонора Беляева. Хозяйка "Музыкального киоска"
﻿
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#автомобили#приколы#дтп#подборка#новости#прикольные#милота
#фото#интересно#факты#Россия#Разное#смешно#кино#позитив#в мире#жизнь
#история#интересное#автомир#истории#аварии#авто аварии#люди#шоу бизнес#авария дня#природа

На что жалуетесь?

Вернуться