Голливудское преображение: 30 фото «до и после» от талантливой визажистки

Визажист Лена Мотинова относится ко всем своим клиентам одинаково. Неважно, в каком районе они живут, насколько «респектабельна» их профессия или с кем они дружат — она приглашает в свой салон всех желающих. То же касается и ее инстаграма: Лена гордится абсолютно всеми своими работами, и охотно выкладывает фотографии своих клиентов до и после преображения. Вот лишь некоторые из них.
«Мне нравится дарить женщинам чувство праздника и видеть их неподдельные эмоции», — сказала однажды Лена. Global Pro визажист Estée Lauder начала свою карьеру 15 лет назад с должности консультанта по красоте. Она любит преподавать и проводит мастер-классы как для консультантов по красоте, так и для клиентов по всей России. Лена никогда не упускает возможности подойти к макияжу творчески и говорит, что ей особенно нравится работать с бровями, и красивые густые брови — ее визитная карточка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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