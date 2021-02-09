Голливудское преображение: 30 фото «до и после» от талантливой визажистки

«Мне нравится дарить женщинам чувство праздника и видеть их неподдельные эмоции», — сказала однажды Лена. Global Pro визажист Estée Lauder начала свою карьеру 15 лет назад с должности консультанта по красоте. Она любит преподавать и проводит мастер-классы как для консультантов по красоте, так и для клиентов по всей России. Лена никогда не упускает возможности подойти к макияжу творчески и говорит, что ей особенно нравится работать с бровями, и красивые густые брови — ее визитная карточка.