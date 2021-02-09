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Голливудское преображение: 30 фото «до и после» от талантливой визажистки

Голливудское преображение: 30 фото «до и после» от талантливой визажистки (31 фото)

Автор:
09 февраля 2021 15:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: визажист   до и после макияжа   макияж   преображение   
264
31

Визажист Лена Мотинова относится ко всем своим клиентам одинаково. Неважно, в каком районе они живут, насколько «респектабельна» их профессия или с кем они дружат — она приглашает в свой салон всех желающих. То же касается и ее инстаграма: Лена гордится абсолютно всеми своими работами, и охотно выкладывает фотографии своих клиентов до и после преображения. Вот лишь некоторые из них.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: визажист   до и после макияжа   макияж   преображение   
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Lucky Полчаса назад
Если в красивый фантик дерьмо завернуть, то оно конфетой все-равно не станет. Народная мудрость говорит, что на первое свидание девушку нужно не в ресторан вести, а в баню или сауну, там сразу увидишь, что она из себя представляет на самом деле
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insaider 38 минут назад
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651
DarkSkat 46 минут назад
Ох, блин, тоже мне, Америку открыли. Вы ещё скажите, что в инсте у них задницы не настоящие
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