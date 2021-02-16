Коварные азиатки с помощью макияжа преображаются до неузнаваемости!

Мужчины, будьте осторожны! Среди азиатских женщин сегодня набирает все большую популярность искусство экстремального макияжа, который преображает внешность до полной неузнаваемости. Так что, запав на красавицу, можно утром обнаружить рядом совершеннейшего крокодила. Инстаграм-аккаунт "Азиатский мейкап" представляет самые шокирующие примеры преображений!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или это она не до конца его смыла?
а я им лайки в ТикТоке лепил почем зря..
ТС, убейся, говнотороль.
*с обЕих сторон
Мужик кстати это хохма на 7 снизу.. Это он угорает над красотками.