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Россия поставляет в Германию мосты

Россия поставляет в Германию мосты (5 фото)

Автор:
08 февраля 2021 06:51
Метки: Германия   Россия   мост   
117
5
Красноярский металлургический завод (КраМЗ) заключил экспортный контракт на поставку 50 алюминиевых мостов в Германию в 2021 году. В январе первый мост длиной 13 метров был уже отгружен заказчику.
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Метки: Германия   Россия   мост   
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5k
АлександрЧестный Час назад
Срок изготовления от года до когда ни будь?
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста АлександрЧестный Час назад
Один уже смонтирован в прошлом году.
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9k
Antique computer 56 минут назад
Страна-мостоколонка.

Русофоб маккейн, вертись в гробу, как пропеллер, ведь ты этого достоин.
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7k
Клёст Час назад
Страна мостоколонка)))
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