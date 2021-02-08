Россия поставляет в Германию мосты

Красноярский металлургический завод (КраМЗ) заключил экспортный контракт на поставку 50 алюминиевых мостов в Германию в 2021 году. В январе первый мост длиной 13 метров был уже отгружен заказчику.
Легкие и прочные пешеходные мосты изготовлены из экологически чистого алюминия с использованием гидроэлектроэнергии, что гарантирует низкий «углеродный след» продукции.
Поставлять алюминиевые пешеходные мосты на экспорт КраМЗ начал еще в 2019 году. Так, в мае прошлого года в немецком городе Раштатт, земля Баден-Вюртемберг, был установлен произведенный на КраМЗе пешеходный мост через реку Мург – приток Рейна.
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Преимуществ у инновационных алюминиевых мостов много: это и стойкость к коррозии, и легкость их монтажа, и удобство транспортировки. Они поставляются в разобранном виде и на месте уже монтируются силами заказчика.
Все необходимые технологические операции: приготовление сплава, литье, прессование, фрезерные и сварочные работы, а также финишная обработка – выполнены на КраМЗе. Сам металл также российский – его в жидком виде поставляет расположенный с КраМЗом на одной промышленной площадке Красноярский алюминиевый завод.
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