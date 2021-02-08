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ОНИЖЕДЕТИ - гопота малолетняя

ОНИЖЕДЕТИ - гопота малолетняя (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 04:00
Метки: Малолетняя   гопота   дети   онижедети   уфа   
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В социальной сети размещен видеоролик нападения группы подростков на уфимскую маршрутку. Маршрутный автобус вечером подъехал к одной из городских остановок. И в это время группа подростков скучковавшаяся на остановке атаковала подошедший автобус.
Подростки стали закидывать автобус кусками льда. Пассажиры, среди которых было большинство женщин, стали говорить водителю, чтобы продолжал движение. Что они боятся выходить из автобуса на остановке.

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Метки: Малолетняя   гопота   дети   онижедети   уфа   
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6  комментариев
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8k
Павел 3 часа назад
Да пройдет. Вспомните беспризорников и гопоту 90-х. Кто присел,кто самоликвидировался, кто за ум взялся.
И эти перебесятся. Тем более бомжами не выглядят. Значит есть еще вероятность того, что не всё потеряно. Тем более там из стаи 2-3 отморозка, остальные "по течению".
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6k
vitenok Павел Час назад
В 90 беспредел был, потому что менты не работали. У них такой же развал был, как и везде. А сейчас? Уволить начальников полиции за этот беспредел, следующие зашевелятся.
Беда в том, что люди в основном - стадо баранов. Сколько в Уфе жителей? Организуйтесь, потребуйте увольнения полицейских начальников , не справляющихся со своей работой.
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13k
aalexey3 13 минут назад
А где же наш доблестный ОМОН и Росгвардия? Ой, забыл они же заняты.
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930
Дмитрий 2 часа назад
Один вопрос: На.... зачем?
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Дмитрий 24 минуты назад
Умственно неполноценное поколение подросло. Они так развлекаются.
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