ОНИЖЕДЕТИ - гопота малолетняя

Полицию вызывать?! Так разобьют весь автобус. Вот и получается, что лучше уехать, как и поступил водитель. Только уверен, что эта же группа подростков, утвердившись в своей безнаказанности и убедившись в "силе своей стаи" следом нападет на следующий автобус, машину, или прохожего. Они ведь "сила и им все можно"...



Малолетняя гопота, агрессивная и беспощадная в своей безнаказанности...