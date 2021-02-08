ОНИЖЕДЕТИ - гопота малолетняя

В социальной сети размещен видеоролик нападения группы подростков на уфимскую маршрутку. Маршрутный автобус вечером подъехал к одной из городских остановок. И в это время группа подростков скучковавшаяся на остановке атаковала подошедший автобус.
Подростки стали закидывать автобус кусками льда. Пассажиры, среди которых было большинство женщин, стали говорить водителю, чтобы продолжал движение. Что они боятся выходить из автобуса на остановке.
Подростки стали закидывать автобус кусками льда. Пассажиры, среди которых было большинство женщин, стали говорить водителю, чтобы продолжал движение. Что они боятся выходить из автобуса на остановке.
На все увещевания подростки только смеялись и продолжали атаковать автобус. Автобус продолжил движение, чтобы уйти из под нападения агрессивных подростков.
И как с этой гопотой поступать?! Бить нельзя. Они тут же обвинят, что их избили взрослые... И поедет тот водитель в места отдаленные.
С местного паблика: https://vk.com/wall-56858086_854665
Полицию вызывать?! Так разобьют весь автобус. Вот и получается, что лучше уехать, как и поступил водитель. Только уверен, что эта же группа подростков, утвердившись в своей безнаказанности и убедившись в "силе своей стаи" следом нападет на следующий автобус, машину, или прохожего. Они ведь "сила и им все можно"...
Малолетняя гопота, агрессивная и беспощадная в своей безнаказанности...
Малолетняя гопота, агрессивная и беспощадная в своей безнаказанности...
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Метки: Малолетняя гопота дети онижедети уфа
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И эти перебесятся. Тем более бомжами не выглядят. Значит есть еще вероятность того, что не всё потеряно. Тем более там из стаи 2-3 отморозка, остальные "по течению".
Беда в том, что люди в основном - стадо баранов. Сколько в Уфе жителей? Организуйтесь, потребуйте увольнения полицейских начальников , не справляющихся со своей работой.