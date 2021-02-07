СССР глазами советского юноши: фотохроника Павла Сухарева

Павел Сухарев — 59-летний фотограф-любитель, документирующий с юных лет повседневную жизнь граждан СССР.
Его сайт-фотохроника — настоящий проводник в мир прошлого для зрителя 21 века: как выглядели первоклашки 60-х, что такое «картошка» и чем занимались дети в пионерлагерях.
В этой подборке — о жизни молодого фотографа-любителя в СССР и, на зависть всем молодым, более чем 40 фотографий прямиком из пионерлагеря «Юность» при заводе «Эра».
Его сайт-фотохроника — настоящий проводник в мир прошлого для зрителя 21 века: как выглядели первоклашки 60-х, что такое «картошка» и чем занимались дети в пионерлагерях.
В этой подборке — о жизни молодого фотографа-любителя в СССР и, на зависть всем молодым, более чем 40 фотографий прямиком из пионерлагеря «Юность» при заводе «Эра».
1.
Впервые Павел познакомился с фотографией благодаря своему старшему брату Сергею. Его новенький «Зоркий 4» стал для обоих братьев проводником в мир светописи:
«В след за братом, я начал овладевать искусством съемки, а также премудростями фотографического процесса — обработки пленки и печати.
Уже через несколько недель я украдкой приносил камеру в школу, чтобы снять своих одноклассников и учителей.
В последствии получалось так, что я стремился во всех окружающих меня событиях оказаться фотографом, репортером.
Надо сказать, что первым моим учителем в мир фото был, естественно, мой брат. Мои первые снимки были попытками подражания его снимкам».
«В след за братом, я начал овладевать искусством съемки, а также премудростями фотографического процесса — обработки пленки и печати.
Уже через несколько недель я украдкой приносил камеру в школу, чтобы снять своих одноклассников и учителей.
В последствии получалось так, что я стремился во всех окружающих меня событиях оказаться фотографом, репортером.
Надо сказать, что первым моим учителем в мир фото был, естественно, мой брат. Мои первые снимки были попытками подражания его снимкам».
2.
Позднее во время учебы в МИЭМ (Московский государственный институт электроники и математики, ныне учебно-научное подразделение НИУ ВШЭ) Павел продолжает изучать фотоискусство, также подражая знаменитым зарубежным фотографам.
В московской «иностранке» (Библиотека иностранной литературы) Павел часами проводил время, просматривая многочисленные фотоальбомы, «начиная от ежегодных отчетов-финалистов World Press Photo и победителей Пулитцеровской премии, альбомов с Олимпиад и до авторов, экспериментирующих в области оптических и цветных абстракций в рекламе».
Однако для фотографа и этого было мало — в дальнейшем Павел поступает на двухгодичный курс по фоторепортажу при Центральном доме журналистов СССР. Лектором по теории фотографии была сама Лидия Дыко, а ведущие преподаватели ВГИКа и фотожурналисты Союза вели занятия по теории и практике фотографии.
В московской «иностранке» (Библиотека иностранной литературы) Павел часами проводил время, просматривая многочисленные фотоальбомы, «начиная от ежегодных отчетов-финалистов World Press Photo и победителей Пулитцеровской премии, альбомов с Олимпиад и до авторов, экспериментирующих в области оптических и цветных абстракций в рекламе».
Однако для фотографа и этого было мало — в дальнейшем Павел поступает на двухгодичный курс по фоторепортажу при Центральном доме журналистов СССР. Лектором по теории фотографии была сама Лидия Дыко, а ведущие преподаватели ВГИКа и фотожурналисты Союза вели занятия по теории и практике фотографии.
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3.
«Классическая фотография 70-80-хх годов прошлого века меня привлекала мистической возможностью остановить мгновение жизни с помощью точного оптико-механического устройства и зафиксировать его на бумаге последующим процессом химической обработки. И это зафиксированное мгновение всегда правдиво потому, что я и другие его таковым видели».
Как и любой советский студент, Павла увлекался и туристическим походами.
В последствии любовь к походам стала результатом многочисленных путешествий Сухарева. Фотография и по сей день является спутником Павла в дороге — результатом такого союза стала, например, серия «Дороги Подмосковья», созданная вовремя автопутешествия по Подмосковью.
«Самовыражение в фотографии как мне кажется — это умение почувствовать момент времени, когда, нажав на спусковую кнопку камеры, можно дать жизнь снимку, который становится источником положительных эмоций у всех, кто его видит».
Как и любой советский студент, Павла увлекался и туристическим походами.
В последствии любовь к походам стала результатом многочисленных путешествий Сухарева. Фотография и по сей день является спутником Павла в дороге — результатом такого союза стала, например, серия «Дороги Подмосковья», созданная вовремя автопутешествия по Подмосковью.
«Самовыражение в фотографии как мне кажется — это умение почувствовать момент времени, когда, нажав на спусковую кнопку камеры, можно дать жизнь снимку, который становится источником положительных эмоций у всех, кто его видит».
4.
Павел Сухарев о серии «Завод „Эра“»
В июне-августе 1985 года я все еще «отбывал» трехлетний срок молодого специалиста в конструкторском бюро (КБ) при московском заводе «Эра».
Работы не было, вернее она была, но только у начальника лаборатории, в которой я числился. Поэтому моя служба в КБ была очень спокойной и глубоко печальной.
Чтобы как-то скрасить свое пребывание в КБ в летние месяцы (а потом на новогодние праздники), я через профсоюзную организацию завода попросился в заводской пионерский лагерь «Юность» в качестве освобожденного фотографа.
Такими «освобожденными» от работы были все сотрудники лагеря — вожатые, работники кухни, электрики, водители...Получали зарплату на заводе, а работали в лагере.
Я старался снимать жизнь пионерского лагеря так, чтобы снимки стали интересны абсолютно любому человеку, как говорится с улицы, а не только детям и их родителям.
А еще мне говорили, что в заводской проходной, в которой регулярно устанавливались стенды с моими фото о жизни лагеря, случались настоящие продолжительные столпотворения заводчан, вызванные их стремлением подробнее рассмотреть через «фото окна» жизнь своих детей.
В июне-августе 1985 года я все еще «отбывал» трехлетний срок молодого специалиста в конструкторском бюро (КБ) при московском заводе «Эра».
Работы не было, вернее она была, но только у начальника лаборатории, в которой я числился. Поэтому моя служба в КБ была очень спокойной и глубоко печальной.
Чтобы как-то скрасить свое пребывание в КБ в летние месяцы (а потом на новогодние праздники), я через профсоюзную организацию завода попросился в заводской пионерский лагерь «Юность» в качестве освобожденного фотографа.
Такими «освобожденными» от работы были все сотрудники лагеря — вожатые, работники кухни, электрики, водители...Получали зарплату на заводе, а работали в лагере.
Я старался снимать жизнь пионерского лагеря так, чтобы снимки стали интересны абсолютно любому человеку, как говорится с улицы, а не только детям и их родителям.
А еще мне говорили, что в заводской проходной, в которой регулярно устанавливались стенды с моими фото о жизни лагеря, случались настоящие продолжительные столпотворения заводчан, вызванные их стремлением подробнее рассмотреть через «фото окна» жизнь своих детей.
41.
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Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР
Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР
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