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СССР глазами советского юноши: фотохроника Павла Сухарева

СССР глазами советского юноши: фотохроника Павла Сухарева (42 фото)

Автор:
07 февраля 2021 20:47
Метки: СССР   Фото.   интересно   история   молодёж   страна   
470
42
Павел Сухарев — 59-летний фотограф-любитель, документирующий с юных лет повседневную жизнь граждан СССР.
Его сайт-фотохроника — настоящий проводник в мир прошлого для зрителя 21 века: как выглядели первоклашки 60-х, что такое «картошка» и чем занимались дети в пионерлагерях.
В этой подборке — о жизни молодого фотографа-любителя в СССР и, на зависть всем молодым, более чем 40 фотографий прямиком из пионерлагеря «Юность» при заводе «Эра».
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Метки: СССР   Фото.   интересно   история   молодёж   страна   
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−82
Николай Красножопов 2 часа назад
Какую страну просрали! Продались за джинсы и жвачку!
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