СССР глазами советского юноши: фотохроника Павла Сухарева

4.

Павел Сухарев о серии «Завод „Эра“»

В июне-августе 1985 года я все еще «отбывал» трехлетний срок молодого специалиста в конструкторском бюро (КБ) при московском заводе «Эра».

Работы не было, вернее она была, но только у начальника лаборатории, в которой я числился. Поэтому моя служба в КБ была очень спокойной и глубоко печальной.



Чтобы как-то скрасить свое пребывание в КБ в летние месяцы (а потом на новогодние праздники), я через профсоюзную организацию завода попросился в заводской пионерский лагерь «Юность» в качестве освобожденного фотографа.



Такими «освобожденными» от работы были все сотрудники лагеря — вожатые, работники кухни, электрики, водители...Получали зарплату на заводе, а работали в лагере.



Я старался снимать жизнь пионерского лагеря так, чтобы снимки стали интересны абсолютно любому человеку, как говорится с улицы, а не только детям и их родителям.

А еще мне говорили, что в заводской проходной, в которой регулярно устанавливались стенды с моими фото о жизни лагеря, случались настоящие продолжительные столпотворения заводчан, вызванные их стремлением подробнее рассмотреть через «фото окна» жизнь своих детей.