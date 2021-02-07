"Постановочные фотографии из СССР"

Жанр постановочной фотографии всегда и во всех странах был неким PR-инструментом для демонстрации достижений и высокого уровня качества жизни граждан. Сегодня мы покажем ряд подобных работ, сделанных в СССР в 30-е и 50-е годы. Эти фотографии — особый и очень интересный жанр фотоискусства. В них прослеживается целый свод единых правил и условий. Все такие снимки отличают высокое качество, а еще — особое внимание к деталям.
Приятного просмотра.
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Лучший стахановец-огнеупорщик Магнитки В.Н. Бардаков и его семья слушают патефон в своей квартире
Пекарь фабрики «Большевичка» С. И. Мельников с семьей в новой квартире, предоставленной ему фабрикой
Благоустроенное общежитие горняков треста «Коркинуголь» Неизвестный автор, 18 июня 1953 года, Челябинская обл., г. Коркино,
Председатель колхоза С. П. Пахомов поздравляет свинарок О. П. Урютину и Н. К. Соколову с успехами в труде и вручает премию – 30 поросят
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Что вы под этим имеете в виду? То что экспозиция подготовлена или на этих фотках неправда?
Огорчу любителей сенсаций - и кружки бесплатные были на любой вкус и квартиры бесплатно от предприятий давали, особенно многодетным и газеты все читали, а некоторые по 5 штук в день, и в походы ходили. Известным передовикам автомобили дарили, победы вообще, если память не изменяет, тогда в личное пользование невозможно было купить, только за заслуги можно было получить.
Ну а то что экспозицию готовили заранее, то фото техника была такая, с руки серию из 10 фоток не стрельнешь, особенно в помещении. А то что приукрашено немного, то это естественное стремление нормального человека... Тогда фотоснимок был всё-равно что картина в третьяковке, редкость и произведение искусства! В трусах и майке с газеткой никто не фоткался.
"Проклятый СССР"
Я понимаю что за эту квартиру надо было потом отработать лет 20 на предприятии. Но зато был стимул работать за квартиру.
уже выданную квартиру не отбирали, хоть в тунеядцы иди.
Бывали случаи ,когда устраивались на предприятие, которое активно занималось строительством и увольнялись ,как только получали жильё.
Очередь на жилье была, но и дрейф по очереди был не только в конец. Молодой специалист,молодожены, наградники и т.п.
куча способов подняться в очереди и ими не пренебрегали.
Бывало что и фиктивные браки ради квартирки заключали.