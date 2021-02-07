"Постановочные фотографии из СССР"

Жанр постановочной фотографии всегда и во всех странах был неким PR-инструментом для демонстрации достижений и высокого уровня качества жизни граждан. Сегодня мы покажем ряд подобных работ, сделанных в СССР в 30-е и 50-е годы. Эти фотографии — особый и очень интересный жанр фотоискусства. В них прослеживается целый свод единых правил и условий. Все такие снимки отличают высокое качество, а еще — особое внимание к деталям.

Приятного просмотра.