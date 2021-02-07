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Постановочные фотографии из СССР

Постановочные фотографии из СССР (15 фото)

Автор:
07 февраля 2021 11:58
Метки: СССР   история   фото   
899
15

Жанр постановочной фотографии всегда и во всех странах был неким PR-инструментом для демонстрации достижений и высокого уровня качества жизни граждан. Сегодня мы покажем ряд подобных работ, сделанных в СССР в 30-е и 50-е годы. Эти фотографии — особый и очень интересный жанр фотоискусства. В них прослеживается целый свод единых правил и условий. Все такие снимки отличают высокое качество, а еще — особое внимание к деталям.

Приятного просмотра.

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Метки: СССР   история   фото   
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17  комментариев
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Ну вот на первом фото. У нас в семье был и патефон и парфюмерные наборы. Такие же часы просто один в один. Правда вышитых рубашек не было. Не носили их в наших краях. А галстуки были почти у каждого мужчины. А как же в кино или в клуб и без галстука.? Да еще белые бурки. обязательно. Так же штиблеты и всякие ваксы. к ним.
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13k
Alex 13 минут назад
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15k
Александр Сучков 18 минут назад
Премия в 30 поросят)))
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3k
Unics 58 минут назад
За пост плюс однозначно, а вот за заголовок минус.
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20k
Юрьевич Час назад
"Постановочные фотографии из СССР"
Что вы под этим имеете в виду? То что экспозиция подготовлена или на этих фотках неправда?
Огорчу любителей сенсаций - и кружки бесплатные были на любой вкус и квартиры бесплатно от предприятий давали, особенно многодетным и газеты все читали, а некоторые по 5 штук в день, и в походы ходили. Известным передовикам автомобили дарили, победы вообще, если память не изменяет, тогда в личное пользование невозможно было купить, только за заслуги можно было получить.

Ну а то что экспозицию готовили заранее, то фото техника была такая, с руки серию из 10 фоток не стрельнешь, особенно в помещении. А то что приукрашено немного, то это естественное стремление нормального человека... Тогда фотоснимок был всё-равно что картина в третьяковке, редкость и произведение искусства! В трусах и майке с газеткой никто не фоткался.
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20k
Юрьевич 58 минут назад
Меня, например, напрягла фотка слесаря с циркулем в руках над чертёжной доской... Но он мог, например, учиться на вечернем в институте, это тогда было не только в порядке вещей, но и всячески поощрялось.
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20k
Влад Юрьевич 41 минуту назад
За что то Сталинскую премию дали? Он вполне мог быть изобретателем/рационализатором и без вышки.
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30k
Азат Баширов Час назад
Это современная версия постановочных фотографий
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8k
Александр 2 часа назад
Невероятно, разоблачение века. Ведь все эти десятилетия никто и не мог предположить, что всё это постановка
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Сейчас тоже самое. Только оформление изменилось. Самое популярное - счастливая семья в свитерочках, на стульчиках, еще камин может быть, лица сияющие фальшивым счастьем.
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1k
ALEX 2 часа назад
Даже пекарям квартиры давали.
"Проклятый СССР"
Я понимаю что за эту квартиру надо было потом отработать лет 20 на предприятии. Но зато был стимул работать за квартиру.

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28k
bgv ALEX 54 минуты назад
биздеть не надо
уже выданную квартиру не отбирали, хоть в тунеядцы иди.
Бывали случаи ,когда устраивались на предприятие, которое активно занималось строительством и увольнялись ,как только получали жильё.
Очередь на жилье была, но и дрейф по очереди был не только в конец. Молодой специалист,молодожены, наградники и т.п.
куча способов подняться в очереди и ими не пренебрегали.
Бывало что и фиктивные браки ради квартирки заключали.
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5k
Дельфин Красивый ALEX 17 минут назад
не факт, даже из служебного жилья после 5 лет не выгоняли и жильё оставалось за прописанными. зависило от должности и богатства предприятия, были предприятия которые строили целые улицы домов для рабочих. рабочие могли долго ждать квартиры в общежитиях, семейным быстрее, главный инженер ГЭС ( мой дядя) получил трёшку в хорошем доме сразу после согласия перехать в другой город. и к жилью от предприятий была и городская очередь, которая тоже двигалась ( везде по разному от года до 15 лет, но совершенно бесплатно! и если, например, рождался ребёнок, то ваше место в очереди двигалось вперёд ощутимо)
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