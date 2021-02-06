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Как жили в США террористы, которые первыми успешно угнали самолет из СССР

Как жили в США террористы, которые первыми успешно угнали самолет из СССР (9 фото)

Автор:
06 февраля 2021 19:05
Сообщество : Истории
Метки: СССP   авиация   аэрофлот   биография   интересные истории   
1456
9
во время полёта на борту разыгралась настоящая кровавая драма
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Метки: СССP   авиация   аэрофлот   биография   интересные истории   
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10  комментариев
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2k
OLDer 3 часа назад
Надо было как Израиль делает, без срока давности замочить каждого возле дома или с сартире.
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−92
kazakh 5 минут назад
Чтобы советский человек захотел просто пожить, как человек, ему приходилось захватывать самолёт
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11k
KOSTELLO 24 минуты назад
Крайне показательное отнтшение США, к этим отбросам.
Они готовы каждую падаль принимать, лишь бы говно в сторону своей родины лили погущще.
Это всё, что нужно знать о жнлании иметь с нами "дружеские" отношения
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20k
Юрьевич 58 минут назад
Надо делать как евреи- приговорили за преступление и привели приговор в исполнение, пофиг где - либо похитили и привезли к себе, либо прямо на месте. Вот для таких мразей как эти, самое то!
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1k
Валерий 2 часа назад
Как-то не закончено.. Вторая мразь ещё не сдохла?
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28k
KiploksAKS 2 часа назад
"благородные мотивы преступления" - вы совсем краёв не видите?
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35k
parallax 3 часа назад
Жаль ледоруба на этих отморозков не нашлось.
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1k
maloy parallax 3 часа назад
Хорошо, хоть конец счастливый
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12k
Иван maloy 2 часа назад
не совсем, сдох всего один
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70k
Смешная собачка. 3 часа назад
Америка мать бездуховности!..
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