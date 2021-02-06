Как жили в США террористы, которые первыми успешно угнали самолет из СССР

Обоих Бразинскасов в литовской общине откровенно опасались, не зная, чего можно от них ждать.





Со временем о Бразинскасах забыли. Но в 2002 году в прессе о них снова вспомнили в связи с тем, что Альгирдас во время ссоры убил своего пожилого отца, ударив его несколько раз по голове то ли гантелей, то ли битой. Как пояснил позже Альгирдас, Пранас увидел в сыне очередного агента КГБ, пришедшего, дабы с ним расправиться, и был полон решимости применить против него оружие.

Если раньше он направлял пистолет на прохожих, сопровождая их в полицию, как советских шпионов, то в этот раз Бразинскас-старший вознамерился расправиться с собственным сыном. Альгирдас в ответ на угрозу расправился с отцом. После произошедшего он вызвал полицию лишь сутки спустя. Альгирдас Бразинскас был осуждён на 16 лет лишения свободы. В 2018 году он должен был выйти на свободу, но никаких данных о его судьбе после освобождения нет.