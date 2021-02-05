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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
05 февраля 2021 21:22
Метки: история   ретро   фото   
991
30
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Метки: история   ретро   фото   
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7k
Matthew Hopkins 2 часа назад
А где Моника Беллуччи?!

Мы хотим Монику Беллуччи!
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17k
astrakhaner 13 минут назад
первая и единственная советская актриса, удостоенная главного приза Венецианского кинофестиваля благодаря советским стилистам Наталья Аринбасарова на церемонии вручения Венеция, 1966 выглядела потрясающе!

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789
Stranger2018 Час назад
Ну Адриане Лиме и той белокурой я бы тоже задрал по самое небалуйся!
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3k
Gen Dem 3 часа назад
Эх Жанна,такая Фриске.... Земля пухом.
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