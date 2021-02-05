Автор:
05 февраля 2021 21:22
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Жанна Фриске, 2005 год
3.
Анджелина Джоли. 1991 год
4.
Хиппующая молодежь, 1970–е годы, Львов
5.
Павильон СССР на Всемиpнoй выставке в Париже, 1937 год
6.
Пинк Флойд. Великобритания. 1967 год
7.
Девушка и Audi F103 S, 1960 год
9.
Реклама "Запорожца", СССР 1975 год
10.
16-летняя Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер которой исполнился один год, 1996 год
12.
Российская модель Арина Махова. 2006 год
13.
Актриса Наталья Варлей, 1968 год
14.
Мила Йовович в конце восьмидесятых
16.
Юная Скарлет Йоxанссон
18.
Москва 1992 год. Стоит обратить внимание на характерную моду эпохи.
19.
Белокурая красотка задирает платье Адриане Лима, 2004 год
20.
Бикини и роликовые коньки, конец 1970-х
21.
Молодые(но уже успешные) Стив Джобс и Билл Гейтс
22.
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады. Конец 1980-х
23.
Арестованные участники протестов против войны во Вьетнаме, США, 1971 год
25.
Владимир Высоцкий. (Фото А.Гершмана, 1973 г.)
26.
Выпускники. Москва 1989 год
28.
Живой и веселый президент Ирака Саддам Хусейн с автоматом АК-47. Ирак, 1990-е.
29.
Уличная торговля техникой, 1990–е
30.
Хельмут Балдерис. Динамо (Рига), ЦСКА, сборная СССР.
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