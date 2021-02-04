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Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги

Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги (16 фото)

Автор:
04 февраля 2021 11:20
Сообщество : Политика
Метки: 23 января   31 января   Митинги   политика   провластные СМИ   протесты в России   
1359
16

Именно они формируют общественное мнение.

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Метки: 23 января   31 января   Митинги   политика   провластные СМИ   протесты в России   
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20  комментариев
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146k
☭Cheкаво☭ Час назад
Какие издания читаете вы?
Ну уж точно не пиндоские методички как ты.
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95
badsmile Никифоридис 40 минут назад
И да, обращу ваше внимание, на то, что часть этих изданий уж явно не проправительственные. Методички надо внимательнее читать ;-) ~~~n~~~
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260
taxcop 9 минут назад
Правильно делают!
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12k
Пумба 15 минут назад
Аффтар, ответь просто и без затей. С какой целью ты запилил этот пост?
1. Ты возмущен попытками кровавого режима обелить произвол, садизм и грубость своих цепных псов.
2. Ты возмущен попытками либероидных СМИ продолжать раскачивать тему Насрального.
3. Ты просто копипастишь сюда всё, до чего можешь дотянуться.
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816
Тамара Коршунова 43 минуты назад
Ох, кукляшки, куклы -Неваляшки... и мозги такие же - кукольные, невалянные жизнью. А заваленные забугорским киселём.
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11k
Юрий Николаевич 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
Фельдъегерь 54 минуты назад
а что не так? чай раздавали? - раздавали. маски? - тоже. были ли они готовы оказать помощь? - были и оказывали. Если ты законопослушный гражданин, то к тебе будет и нормальное отношение. А то, что к нарушителям закона должно быть соответствующее отношение это нам хорошо показали протесты в "демократических" странах
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146k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Так можно по каждому пункту пройтись.

Так можно по каждому пункту пройтись.
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40k
Andrey Час назад
Вранье - краеугольный камень путинской политики.
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1k
DerDimon ☭Cheкаво☭ Час назад
Ясно) тогда бесполезно.
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950k
Никифоридис Автор поста ☭Cheкаво☭ 52 минуты назад
Вроде ещё полгода назад выяснили, что я из Майкопа
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9k
Bill Никифоридис 23 минуты назад
это про Andrey-я
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40k
Andrey Никифоридис 13 минут назад
Смешные эти пригожинские говноеды
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59k
Доктор Джонс Andrey 9 минут назад
Тотальный писдешь и провокации - краеугольный камень твоего существования...
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1k
insaider Час назад
Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги
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