Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги

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Ну уж точно не пиндоские методички как ты.
1. Ты возмущен попытками кровавого режима обелить произвол, садизм и грубость своих цепных псов.
2. Ты возмущен попытками либероидных СМИ продолжать раскачивать тему Насрального.
3. Ты просто копипастишь сюда всё, до чего можешь дотянуться.