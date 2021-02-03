Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Среди старых вещей нашел эту штуковину. Что это такое?"
Ответ: "Похоже на старинный пресс для сыра"
2. "Я нашел это на улице. Сначала подумал, что это какие-то обучающие китайские палочки, но они практически не гнутся. Чем это может быть?"
Ответ: "Это определенно старая винтажная заколка для волос"
3. "Что это я нашел в коробке с запчастями?"
Ответ: "Это электрический выключатель, такие часто встречающийся в старых термостатах"
4. "Что за странная штуковина с якорем? Внутри есть целый набор гирь для весов"
Ответ: "Это старая латунная пепельница. Гири к ней отношения не имеют"
5. "Это какие-то ножницы? Расческа? Никак не пойму чем это может быть"
Ответ: "Это приспособление для полировки пуговиц. Его просовывают под ними, чтобы можно было спокойно полировать, не боясь повредить сам мундир"
6. "Что это за набор со странными штуковинами?"
Ответ: "Это пробки для ремонта бескамерных шин"
7. "Нашел эту штуковину в гараже. Для чего она нужна и что это вообще?"
Ответ: "Это мини-шипы для обуви. Надеваются они так:"
8. "Никогда прежде я не видела такой керамической посуды. Что это такое?"
Ответ: "Это два небольших таджина - марокканская посуда, в которой готовят мясо. Уменьшенный вариант вероятно предназначен для чего-то иного"
9. "Среди вещей своего коллеги я увидела эту штуковину. Что это?"
Ответ: "Это одна из драгоценностей масонского ложа, помогающая участникам этого движения опознавать друг друга"
10. "Что это за странный стальной жезл с крюком? Для чего такой нужен?"
Ответ: "Это подвес, который крепится к потолку крюком вниз. Его вешают над очагом, а на крюк в последствии навешивают кастрюли, либо чайники, используя его для готовки. Распространен такой метод в Восточных странах"
11. "Что за странная сковорода? Кто знает?"
Ответ: "Это сковорода предназначена для готовки aebleskiver - датской закуски, которая имеет сферическую форму"
12. "Что это за маленький и замысловатый кусочек металла?"
Ответ: "С помощью данного предмета регулируют ножницы"
13. "Что это там сверху на столбе разноцветное?"
Ответ: "Это система Sherman + Reilly Spider, представляет собой интегрированный набор специального оборудования - катушек, канатов и других приспособлений для дальнейшей быстрой и легкой установки проводников распределительного класса"
14. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это заводная вертушка - латунное устройство для жарки на вертеле средины 1800-х годов. Использовалась зачастую для поджаривания сразу нескольких птиц, подвешенных к ней и вращающихся в камине"
15. "Что это за металлическая конструкция? Кто знает?"
Ответ: "Это подставка для поваренной книги"
16. "Я нашел это среди старых приборов в школе. Что это такое?"
Ответ: "Это секстант - измерительный навигационный инструмент"
17. "Что это я нашел сегодня на дороге?"
Ответ: "Это ключ от трактора"
18. "Что за штуковина, кто знает?"
Ответ: "Это старый вариант напильника"
19. "Что это за штуковина? Очень похожа на доспехи, по почему такие крохотные?"
Ответ: "Это антикварный чехол для старых карманных часов на цепочке"
20. "Похоже на какой-то старый колокольчик. Это он?"
Ответ: "Нет, это верхушка коновязи. Коновязь представляет собой столб со стальным куполом и большим кольцом, к которому привязывают лошадь"
Источник:
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
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Это сиреневенький глазковыколупыватель
При чём здесь термостат? В колбе находится ртуть которая при горизонтальном положении колбы замыкает контакты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Секстантhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Секстант
Там внутри ртуть. В мусор не выбрасывать, подлежит утилизации.