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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
03 февраля 2021 14:35
Метки: вопросы   находки   ответы   
2718
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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5k
Эх, Вася, Вася 5 часов назад
Солонка+перечница стилизованные под эту самую посуду
Солонка+перечница стилизованные под эту самую посуду
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21k
Bar0 Час назад
Это сиреневенький глазковыколупыватель

Это сиреневенький глазковыколупыватель
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10k
koleos72 Час назад
Случайно нашёл в ящике буфета. Похоже на что?
Случайно нашёл в ящике буфета. Похоже на что?
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29k
Головасыр коричнештанник koleos72 40 минут назад
Это внутриматочная спираль
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20k
Юрьевич 2 часа назад
"Ответ: "Это электрический выключатель, такие часто встречающийся в старых термостатах"

При чём здесь термостат? В колбе находится ртуть которая при горизонтальном положении колбы замыкает контакты.
"Ответ: "Это электрический выключатель, такие часто встречающийся в старых термостатах" При чём здесь термостат? В колбе находится ртуть которая при горизонтальном положении колбы замыкает контакты.
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14k
Дмитрий Юрьевич Час назад
В старых комнатных терморегуляторах ртутный выключатель крепили к концу биметаллической спирали, которая выполняла роль датчика температуры. При нагреве спираль раскручивалась, колба наклонялась и контакты размыкались. Так что ошибки нет.
В старых комнатных терморегуляторах ртутный выключатель крепили к концу биметаллической спирали, которая выполняла роль датчика температуры. При нагреве спираль раскручивалась, колба наклонялась и контакты размыкались. Так что ошибки нет.
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19k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
"масонское ложе"? Знаток, сразу видно.
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18k
ПаганецЪ Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Вынипанимаити. Масонское ложе - это кровать, на которой размножаются масоны. )))
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14k
Дмитрий ПаганецЪ Полчаса назад
...и она существует!
Кстати, в правом нижнем углу изображена та самая эмблемка.
...и она существует! Кстати, в правом нижнем углу изображена та самая эмблемка.
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4k
TirAn 4 часа назад
п. 16 Современное название - секстан. На фото секстан в ящике для хранения. разукомплектовани. не хватает 2 трубы, и ещё много чего
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2k
VikaR TirAn 2 часа назад
Может секстант

https://ru.wikipedia.org/wiki/Секстантhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Секстант
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4k
TirAn VikaR 20 минут назад
нет. правильно - секстан
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4k
TirAn VikaR 19 минут назад
https://www.morkniga.ru/p816107.htmlhttps://www.morkniga.ru/p816107.html
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4k
TirAn VikaR 17 минут назад
Вики - не авторитет. её пишут люди, они часто ошибаются. особенно если не моряки.
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1k
Slesarkip 5 часов назад
Это гаджет для быстрого измелчения продуктов. Помещаете его в емкость с ингредиентами, вынимаете кольцо, накрываете крышкой - через 3 - секунды фарш готов (да, вы тоже входите в число ингредиентов)
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652
labus 5 часов назад
трактор
трактор
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652
labus 5 часов назад
ява
ява
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33k
kalinser labus 5 часов назад
у "Икаруса" были такие же.
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6k
Андрей А labus 5 часов назад
У Чезетов тоже такие были.
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659
алексей светов labus 3 часа назад
И судя по клейму -это bosch.
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9k
Алексей 5 часов назад
А это что за странная штуковина. Кольцо из неё вынимается,не знаете зачем?
А это что за странная штуковина. Кольцо из неё вынимается,не знаете зачем?
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45k
noName Алексей 5 часов назад
Ракушка это.Вынимается кольцо,выдирается вторая фигня и прикладывается к уху.Через секунд 5-шум моря!Посмертно...
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1k
Slesarkip Алексей 5 часов назад
Это гаджет для быстрого измелчения продуктов. Помещаете его в емкость с ингредиентами, вынимаете кольцо, накрываете крышкой - через 3 - секунды фарш готов (да, вы тоже входите в число ингредиентов)
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11k
Serg2001 Алексей 4 часа назад
Это приспособление для регулирования численности населения.
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11k
Роман Алексей 2 часа назад
Приспособление для игры в "сифу"
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429
Dmitriy Алексей 41 минуту назад
Средство от запоров.
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35k
parallax 5 часов назад
3.
Там внутри ртуть. В мусор не выбрасывать, подлежит утилизации.
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