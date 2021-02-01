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Как стать для родителей плохим сыном

Как стать для родителей плохим сыном (2 фото)

Автор:
01 февраля 2021 10:39
Сообщество : Истории
Метки: WhatsApp   отпуск   переписка   переписка WhatsApp   помощь   родители и дети   
4655
2
Есть только хотелки родителей. На "несущественные" планы детей плевать...

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Метки: WhatsApp   отпуск   переписка   переписка WhatsApp   помощь   родители и дети   
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23  комментария
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1k
Василич 2 часа назад
Я к родителям сейчас бы пешком побежал, только нет их уже.
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7k
Kim Martynov 4 минуты назад
неправильно сыночка заманивают
неправильно сыночка заманивают
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26k
Aleks 6 минут назад
Реально переколото пару тройку кубов несучкастой лиственной древисины это даже удовольствие.

Учитывая, что после этого будут банька и шашлыки со всеми вытекающими...
Автор похоже смотрит на жизнь с пропуканного дивана.
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5k
Заур 15 минут назад
А я бы с кайфом пошел дрова рубить. 17 лет сисадминства, да рубить дрова самый лучший отдых.
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2k
Ivan Полчаса назад
Ой, как знакомо... Меня так же звали помочь грядки перекопать. Привез микроавтобус таджиков с лопатами. Обида была смертельной! Им надо было, чтоб я зае...ся, а не грядки вскопанные.
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14k
Игорь Хомченко Ivan 8 минут назад
Ну ты троль
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4k
Руслан 43 минуты назад
Фантазия исекает..
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42k
Цыц тут у меня Руслан 23 минуты назад
Что фантазия делает?
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3k
bumtester Цыц тут у меня 17 минут назад
фантазия исякла
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42k
Цыц тут у меня bumtester 2 минуты назад
Что? Может, иссякла?
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5k
Дмитрий Час назад
Я хз. Я бы не был так категоричен))) Родитель конечно тоже резкий но все равно заехал бы)))) Ну может не сразу, может через несколько дней после начала отпуска. Сколько же можно валять уи на диване, все одно скучно)) А так на один денек бы скатал. Я так себе думаю))
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54k
Racer777 Час назад
Этот неловкий момент, когда у автора фантазия на уровне детского сада, но есть редактор, в котором можно лепить типа переписки в Ватсап. Чупа, хорош позориться. Делай копипасты.
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136
денис Час назад
а я с удовольствием поколю дрова) как говорится - если сам колешь дрова ими согреваешься дважды!
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2k
DENIS-KA денис Час назад
Дак я бы и мяса на шашлычки бы привез, пока дрова колишь, банька топится, да угольки дозревают. Потом аккурат в баньку попариться! Да с отцом по 100 грамм под шашлычок.
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8k
Валерий денис 51 минуту назад
Не дважды, а трижды: в некоторых случаях их еще и напилить надо...
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55
Активная Жизнь денис 41 минуту назад
Отличная пословица! Надо запомнить) А по существу - ну да, мне тоже нравится и колоть дрова, и шашлык жарить и баньку) Это же тоже отдых - во всяком случае мыслями уж точно) От городской и будничной суеты.
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2k
Max Lu Час назад
как всегда выдуманный бред, но если по теме...

о таком можно договориться заранее,а такие спонтанные запросы, да ещё с "тебе всё равно делать нечего" мне тоже не нравятся.
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17k
SolomonA Час назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Как стать для родителей плохим сыном
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66k
Фома 2 часа назад
Ведь сидит же и придумывает такую херню кто то, как же надоели эти, так называемые переписки.
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