Как стать для родителей плохим сыном

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Учитывая, что после этого будут банька и шашлыки со всеми вытекающими...
Автор похоже смотрит на жизнь с пропуканного дивана.
о таком можно договориться заранее,а такие спонтанные запросы, да ещё с "тебе всё равно делать нечего" мне тоже не нравятся.