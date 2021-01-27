Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану

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Но к сожалению фейк (,
Первым делом любой мастер спросил бы марку котла.
.
И что такое турбированный котел отопления , для меня загадка. Возможно я не достаточно в теме , но даже не слышал про такой.
"отопление дадут" и котел имеется?
короче, всё это байки и спасибо она ему не дала
-Вот ты подкаблучник
-Маша говорит, что ты не прав
Никто не поедет делать котёл, не зная модель котла. Да и три мужика нафиг не нужны для этого.
Причем в разговоре она явно сначала что отопление дадут через неделю. Что говорит о централизованном отоплении, а потом речь уже об индивидуальном отоплении и турбированном котле.
А полететь в котле как показывает практика может много чего, начиная от датчиков и автоматики, до механики вроде циркуляционника и форсунки, мог вообще прогореть теплообменник.
Вариант где ты едешь срезать котёл, и ставить другой, опять же подразумевает что надо знать что там стоит. Настенник, напольник, какая обвязка. Какой трубой вели отопление.
Ну хотя после того как у этого хрена парень в химках, в 2 часах езды от твери на электричке, застрял без возможности вернуться в тверь, я уже ничему не удивлюсь.
если ты любитель розовых соплей, имитированных под псевдореализм, welcome
Здесь свобода слова не особо популярна в либеральных кругах.
Приходит Семеныч,смотрит - "Ты че несешь? Обычная песда, с чего ты взял, что как дыня?"
- А ты лизни! )))
-Машина турбированный?
-Ага!
-Сейчас приеду, починю.