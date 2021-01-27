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Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану

Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану (2 фото)

Автор:
27 января 2021 10:59
Сообщество : Истории
Метки: авито   истории   переписка   переписка WhatsApp   скидка   сложная ситуация   
35040
2
Она была готова торговаться до последнего ^_^

Источник:

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Метки: авито   истории   переписка   переписка WhatsApp   скидка   сложная ситуация   
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133  комментария
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2k
Vladimir Taranovich 11 часов назад
Завелся «переписочный Хэмингуэй» на фишках. И не испишется никак
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−2
vova old 6 минут назад
пельмени наше всё
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17k
иванов дмитрий 9 минут назад
Плюсую за топик.
Но к сожалению фейк (,
Первым делом любой мастер спросил бы марку котла.
.
И что такое турбированный котел отопления , для меня загадка. Возможно я не достаточно в теме , но даже не слышал про такой.
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2k
Frank Borman 40 минут назад
Пельмешки из индейки оказались вкусные. Вот так и родилась новая ячейка общества ...
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74
IntuitCrypto 46 минут назад
Однако остался открытым вопрос о семейном положении девушки.
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7k
? ? ? 52 минуты назад
это где так
"отопление дадут" и котел имеется?
короче, всё это байки и спасибо она ему не дала
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1k
smokes 2 часа назад
я так думаю что все пошло как раз по ее плану
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4k
Tatyana 2 часа назад
А ведь тема! Ломаю котёл
.
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14k
Александр Н. Tatyana 2 часа назад
Не надо ничего ломать, просто дай адрес. Хотя... не, жена будет против. Короче: на меня можешь не рассчитывать
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434
For Login Александр Н. Час назад
Как в анекдоте:
-Вот ты подкаблучник
-Маша говорит, что ты не прав
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1k
Олег Tatyana Час назад
Подождите ломать котел, сначала налепите пельмени.
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21k
Russo Turisto Олег 52 минуты назад
На троих мужчин
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1k
Иван Алексеев Russo Turisto Полчаса назад
Друг говорит кино такое видел
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7k
Потапыч 2 часа назад
Меня как то одна девушка в молодости позвала переустановить ей винду. Ну времена какие были тогда, Windows 98, форматирование дисков из под доса, ну девушки тогда не заморачивались такими вещами. В итоге пришел и переустановил, а ей оказывается этого и не нужно было, просто таким образом меня хотела закадрить, а я был дураком-студентом и не понимал намеков)) В итоге я ей тупо снес всю инфу с диска, да еще лохонулся по полной
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1k
Олег Потапыч Час назад
Я так ходил девушке отремонтировать телефон с АОНом РУСЬ22 кажется, в итоге зацепил провод ногой, телефон нечаянно расхерачил до конца. Намеков девушки не понял, хотя практически открытым текстом намекали. Словом, мне всегда будет стыдно за тот вечер.
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7k
Потапыч Олег 48 минут назад
Я в свое время выучил комбинации настроек этого телефона и настраивал их знакомым без инструкции)) Как сейчас помню комбинацию сброса к дефолтным настройкам - Mode-3-5-1))
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1k
Руслан Новак 3 часа назад
Я уже задолбался минусы ставить этому звиздуну, а у него фантазия только шире разыгралась.
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27k
Teodor Руслан Новак 36 минут назад
Ну и зачем ставишь? Народу, в целом, нравится - пусть сочиняет... Или будем про Навального и митинги всю дорогу читать?
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31k
Олег 3 часа назад
после расчета с тремя мужчинами еще и свидание?
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640
Дмитрий 3 часа назад
А по моему как раз всё пошло по плану? Не?
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43k
Михалыч 3 часа назад
Парень не дурак, намёк с пельменями понял. Осталось выяснить достоинства девушки в реале. Вдруг крокодил какой-то. Для этого была предложена починка котла. После визуального контакта стало ясно, что можно идти на свидание... Всё правильно сделал...
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31k
Олег Михалыч 3 часа назад
захотелось еще и вареника
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7k
Акакий 3 часа назад
По традиции минусанул данного плодителя псевдо переписок.
Никто не поедет делать котёл, не зная модель котла. Да и три мужика нафиг не нужны для этого.
Причем в разговоре она явно сначала что отопление дадут через неделю. Что говорит о централизованном отоплении, а потом речь уже об индивидуальном отоплении и турбированном котле.
А полететь в котле как показывает практика может много чего, начиная от датчиков и автоматики, до механики вроде циркуляционника и форсунки, мог вообще прогореть теплообменник.
Вариант где ты едешь срезать котёл, и ставить другой, опять же подразумевает что надо знать что там стоит. Настенник, напольник, какая обвязка. Какой трубой вели отопление.
Ну хотя после того как у этого хрена парень в химках, в 2 часах езды от твери на электричке, застрял без возможности вернуться в тверь, я уже ничему не удивлюсь.
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640
Дмитрий Акакий 3 часа назад
Нудный ты. Прям сразу видно.
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7k
Акакий Дмитрий 3 часа назад
он плодит такое говно каждый божий день.
если ты любитель розовых соплей, имитированных под псевдореализм, welcome
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640
Дмитрий Акакий 2 часа назад
Я же говорю. Нудный.
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10
TypucT :. Дмитрий 2 часа назад
ахахахахахахахаха. [мат] засчитан
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−1
С миру по нитке 3 часа назад
Еще одного захомутали
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−29
wr2x2 3 часа назад
а что, романтично! )
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12k
хз 3 часа назад
Вот так всегда: работает бригада, а "глубокое" спасибо получает кто-то другой. Чертовы капиталисты!
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1k
Сергей 4 часа назад
Тигр обнял прожектор и заплакал
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604
лесная лысоешка 4 часа назад
я не понял за чем чернить котёл втроём?
я не понял за чем чернить котёл втроём?
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24
Михаил лесная лысоешка 3 часа назад
интрига однако)
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604
лесная лысоешка Михаил 2 часа назад
а чтой та у тя так лайков мало? вёл себя плохо ?
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24
Михаил лесная лысоешка 2 часа назад
Так мы же на Фишках.
Здесь свобода слова не особо популярна в либеральных кругах.
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604
лесная лысоешка Михаил 2 часа назад
это точно я вот к примеру вчера сказал что у Гагарина жена стрёмнная там мне минус 40 лайков а есле напишу что навальный лох то заблочат на неделю
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3k
Беня Ладен 4 часа назад
Я не понял, пельмень дала?
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5k
Роман Беня Ладен 4 часа назад
там не пельмень - там ВАРЭНИК!!!!)))
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2k
Свирепый Бамбр Роман 3 часа назад
Гинеколог звонит коллеге - "Семеныч, ты не поверишь! У меня сейчас пациентка, у нее песда как дыня! Я такого не встречал еще".
Приходит Семеныч,смотрит - "Ты че несешь? Обычная песда, с чего ты взял, что как дыня?"
- А ты лизни! )))
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3k
Беня Ладен 4 часа назад
Эти фантазии звучат как:
-Машина турбированный?
-Ага!
-Сейчас приеду, починю.
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