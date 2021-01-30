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Аркадий Роттенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком

Аркадий Роттенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком (12 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 20:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   владелец   дворец   интервью   политика   роттенберг   
1378
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1

Точнее, не дворца, а апарт-отеля, и не хозяином, а бенефициаром. Но это не важно. Интернет все равно воспринял эту новость как шутку.

Источник:

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Метки: видео   владелец   дворец   интервью   политика   роттенберг   
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28  комментариев
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−66
LoginNaFishkah Час назад
Да ладно, а если б не он, на аквадискотеке дворца резвились бы солдаты НАТО
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118k
arek14 Минуту назад
Геннадий Тимченко признал, что дочь Светланы Кривоногих от него.
Братья Ковальчуки заявили, что Алина Кабаева - их жена.
Один предприниматель, герой труда между прочим, две недели смотрел как вся страна смеется над его другом из-за аквадискотеки и шеста в кальянной, а потом вспомнил, что это его дом
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53
Бомбардир 4 минуты назад
Это один из лучших друзей ВВП. Так что не удивительно.
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3k
RALEXXX 7 минут назад
Красивое слово - БЕНЕФИЦИАР...
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799
Карл Такойто 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Али Ди 20 минут назад
Нет это мой дворец! Владимир Владимирович спите спокойно , я вас отмазал.
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688
Пушкин 20 минут назад
Я так и знал!

Ссылка youtu.be
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486
g789 Пушкин 10 минут назад
Да, печально признавать, но действительно, мы у него отсосали...
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1k
ALEX Полчаса назад
Аркадий Роттенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком
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4k
Вениамин Полчаса назад
Аркадий Роттенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком
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10k
Максим Полчаса назад
Ссылка www.facebook.com
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65k
Вит Вит Полчаса назад
господа...нет,товарищи...тоже не к вам относится,короче,хомячки!!!Вы же сами просили -раз это не дворец Путина,то назовите реального хозяина.Вам его предоставили,вас начало опять клинить....Что вам ещё надо то,ну будьте хотя бы последовательными,хотя кого я об этом прошу.....
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799
Карл Такойто 40 минут назад
Вот реально думали думали и наконец придумали
Какие все таки бездарные люди там работают..расследование вышло уже как неделю назад,вот если бы они сразу озвучили такую версию,возможно многие бы и поверили,кто бы там стал копаться в документах и проверять кому и как и через какие фонды принадлежит))А так уже стольким людям задавали этот вопрос-чей дворец? И Пескову,и мэру Геленджика,никто не знал. И даже лично президенту,но его спрашивали иначе ,,его ли дворец,, он уверенно ответил что не его,и это было уже через пару тройку дней после выхода расследования,ну неужели за эти несколько дней президенту никто не доложил что дворец то оказывается его близкому другу принадлежит,да и сам друг не позвонил не сказал,короче президент не мог этого не знать к моменту ответа на вопрос про дворец. А если он знал,почему он не посмеялся как он это обычно в таких случаях делает и не сказал что ,,дворец то моего друга Аркадия,и вообще это не дворец а отель,,

А сейчас спустя неделю когда все поняли что вопрос ,,чей же тогда дворец если не поезидентский,, для народа является самым насущным,и замолчать не получится,они назначили ответственным по дворцу Ротенберга
А вы говорите хотели бы отравили...как видите там даже очевидные вопросы просчитать не могут,и Ротенберга выпускают только через неделю, когда по всем законам жанра уже поздно
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106k
Москвичка Час назад
Да будет срачЬ!
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3k
Ваник Час назад
Что там с методичками у ботов , прям почитать охота.
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65k
Вит Вит zloykoyot Полчаса назад
Так это @ба.нная печенюшка????Ах шельмец,спрятался с..учий потрох)))
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11k
KOSTELLO zloykoyot Полчаса назад
Ох ты как интересно.
А я то думаю, откуда такое упорство?
А от он кто, оказывается.
Ну тогда нет вопросов
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42k
zloykoyot Обратная сторона Луны 24 минуты назад
Зацепило, болезный? Гриша не помогает?
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1k
John zloykoyot 19 минут назад
Пшел нах
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42k
zloykoyot John 4 минуты назад
А то что за хомячло? На поддержку подтянулся? И опять сука пустой акаунт. Вас клонируют, дебилов или как?
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3k
AlekseiTFS Час назад
Вот что значит *Друзья познаются в беде*
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7k
kaboza Час назад
Велика Россия, а дворец спрятать негде.
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−11
Кот Час назад
Дворец для детей.
Детей ротенбергов
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2k
Агасфер 2 часа назад
А потом там откроют детдом и дети будут в восторге от бара в бассейне
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4k
Александр Иванов Агасфер Час назад
Скорее, элитный бордель.
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