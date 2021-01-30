Аркадий Роттенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком

Российский миллиардер и Герой Труда РФ Аркадий Роттенберг в интервью главному редактору Telegram-канала Mash Максиму Иксанову рассказал, что именно он является владельцем дворца под Геленджиком.



"Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", - сказал Роттенберг.