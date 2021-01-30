5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США

Это было связано с тем, что в СССР с его плановой экономикой отсутствовала конкуренция - производство каждого товара распределялось между заводами, а цена изделия была фиксированной государством.

Однако некоторые товары гражданского спроса в СССР на удивление получились крайне удачными и вполне смогли побороться за место под солнцем и на западном рынке (в первую очередь европейском) с его бешеной конкуренцией. В основном товары из страны победившего социализма подкупали капиталистов гораздо меньшей ценой, чем европейские аналоги, при вполне приемлемом качестве.

В данной статье мы не будем рассматривать продукцию ВПК как АК-47, баллистические ракеты, истребители МиГ и другую военную продукцию, которую в большом количестве СССР поставлял развивающимся странам Африки, Азии и банановым республикам.

1. Фотоаппарат Зенит