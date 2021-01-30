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5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США

5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США (6 фото)

Автор:
30 января 2021 14:10
Метки: СССР   бренды   интересно   
1282
6

Сейчас стереотипным считается мнение, что советская промышленность, работавшая в основном на оборонку, чтобы догнать и перегнать Америку, для собственных граждан выпускала лишь низкокачественную продукцию с убогим дизайном, от которой ворочали нос даже советские покупатели, не то что из капстран.

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Метки: СССР   бренды   интересно   
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12k
Yasen_Perec 3 часа назад
Тоже с Вилийского завода, как и "Зенит",
Тоже с Вилийского завода, как и "Зенит",
Тоже с Вилийского завода, как и "Зенит",
Тоже с Вилийского завода, как и "Зенит",
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5k
Александр Yasen_Perec 3 часа назад
За Зенитами по популярности шли ФЭДы, но не Вилии.
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6k
Doomer 8 секунд назад
А мне мягкорисующий объектив "Гелиос" не нравился. Предпочитал "Зенитар".
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28k
LEPA 18 минут назад
Что за хрень постит Димон?! В 80-х часто бывал в Европе,но ничего кроме Жигулей не видел. Причём не только Нива,а и 05 и 07. В конце 80-х их пачками скупали моряки из за беспошлинного ввоза в СССР. По нынешним временам цены были просто смешные,начинались от 200 дойч марок.
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2k
Frank Borman 59 минут назад
Трендо-бренд Калаш был популярен во всем мире, особенно в Африке. Говорят, у каждого папуаса должен был быть АК-47 и 3 магазина, иначе его не считали за мужчину.
Трендо-бренд Калаш был популярен во всем мире, особенно в Африке. Говорят, у каждого папуаса должен был быть АК-47 и 3 магазина, иначе его не считали за мужчину.
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183
dimly Час назад
Выменивали черную икру на джинсы- в итоге осетр почти вымер, а джинсы стали повседневной обыденной одеждой. Сейчас так же нефть, газ и лес вымениваем..
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
А деревянные члены?
А деревянные члены?
Ссылка youtu.be
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4k
TirAn 2 часа назад
Подарочный вариант. Изготовлен для полка морской авиации Северного флота в п. Катунино, аэродром Лахта.
Подарочный вариант. Изготовлен для полка морской авиации Северного флота в п. Катунино, аэродром Лахта.
Подарочный вариант. Изготовлен для полка морской авиации Северного флота в п. Катунино, аэродром Лахта.
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4k
TirAn 2 часа назад
5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США
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59k
Доктор Джонс 2 часа назад
Это была конкурентная продукция, равнозначная, а то и лучше по качеству, и дешевле западных аналогов...
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35k
parallax 2 часа назад
Знит брали в основном в соцстранах. На Западе он уже в начале 70-х сильно отставал в техническом плане от местных зеркалок. Единственное чем он мог похвастаться, это низкая цена.
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8k
Nero parallax 2 часа назад
Да нифига. В кап.странах его тоже очень даже хорошо так продавали.
В Великобритании работало свыше трёх тысяч точек продажи "Зенита". Цены на камеры "Зенит-Е" и "Зенит-ЕМ" с оптикой доходили до ста фунтов, в зависимости от объектива. Помимо дилерской сети, на острове действовали сервисные центры. На базе Зенита-Е и ЕМ делали собственные модификации.
Для американского рынка, где цена обычного "Зенита", колебалась от 58 до 110 долларов, производили люксовые варианты под брендами "Cosmorex" "Kalimar" и "Spiraflex". "Косморекс" успешно продавался и в Британии.
Французская версия "Зенита-Е", под маркой Phokina стоила около тысячи франков и успешно продавалась на местном, и, особенно, бельгийском рынках. В 1972 году французский журнал "PHOTO" назвал его в числе бытовых камер, делающих самые выразительные и необычные фотоработы.
Германии Зениты продавались, чаще всего, под собственной маркой. Существовала и собственно германская переделка, с брендом "Revueflex". Но по статистике магазинов и почтовых каталогов, вроде знаменитого журнала "Neckermann", потребитель чаще всего требовал оригинальный "Zenit-E". С объективами "Индустар", он тянул на двести германских марок.

На фото Зенит под маркой "Cosmorex" из США.
Ну и довольно известный снимок - Майкл Джексон с Зенитом.

Да нифига. В кап.странах его тоже очень даже хорошо так продавали. В Великобритании работало свыше трёх тысяч точек продажи "Зенита". Цены на камеры "Зенит-Е" и "Зенит-ЕМ" с оптикой доходили до ста фунтов, в зависимости от объектива. Помимо дилерской сети, на острове действовали сервисные центры. На базе Зенита-Е и ЕМ делали собственные модификации. Для американского рынка, где цена обычного "Зенита", колебалась от 58 до 110 долларов, производили люксовые варианты под брендами "Cosmorex" "Kalimar" и "Spiraflex". "Косморекс" успешно продавался и в Британии. Французская версия "Зенита-Е", под маркой Phokina стоила около тысячи франков и успешно продавалась на местном, и, особенно, бельгийском рынках. В 1972 году французский журнал "PHOTO" назвал его в числе бытовых камер, делающих самые выразительные и необычные фотоработы. Германии Зениты продавались, чаще всего, под собственной маркой. Существовала и собственно германская переделка, с брендом "Revueflex". Но по статистике магазинов и почтовых каталогов, вроде знаменитого журнала "Neckermann", потребитель чаще всего требовал оригинальный "Zenit-E". С объективами "Индустар", он тянул на двести германских марок. На фото Зенит под маркой "Cosmorex" из США. Ну и довольно известный снимок - Майкл Джексон с Зенитом.
Да нифига. В кап.странах его тоже очень даже хорошо так продавали. В Великобритании работало свыше трёх тысяч точек продажи "Зенита". Цены на камеры "Зенит-Е" и "Зенит-ЕМ" с оптикой доходили до ста фунтов, в зависимости от объектива. Помимо дилерской сети, на острове действовали сервисные центры. На базе Зенита-Е и ЕМ делали собственные модификации. Для американского рынка, где цена обычного "Зенита", колебалась от 58 до 110 долларов, производили люксовые варианты под брендами "Cosmorex" "Kalimar" и "Spiraflex". "Косморекс" успешно продавался и в Британии. Французская версия "Зенита-Е", под маркой Phokina стоила около тысячи франков и успешно продавалась на местном, и, особенно, бельгийском рынках. В 1972 году французский журнал "PHOTO" назвал его в числе бытовых камер, делающих самые выразительные и необычные фотоработы. Германии Зениты продавались, чаще всего, под собственной маркой. Существовала и собственно германская переделка, с брендом "Revueflex". Но по статистике магазинов и почтовых каталогов, вроде знаменитого журнала "Neckermann", потребитель чаще всего требовал оригинальный "Zenit-E". С объективами "Индустар", он тянул на двести германских марок. На фото Зенит под маркой "Cosmorex" из США. Ну и довольно известный снимок - Майкл Джексон с Зенитом.
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183
dimly parallax 40 минут назад
Так и есть. Никому этот Зенит не нужен был, по этому и канул в небытие. Остался у коллекционеров как игрушка о прошлом.
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7k
Andrei 2 часа назад
"...Ниву продали более чем 100 стран от Австралии до Японии..."

Что характерно, от Австралии до Японии вообще одна страна - Индонезия, в крайнем случае можно завернуть в Папуа или на Филиппины. Если это, конечно, не алфавитный список имеется в виду.
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8k
Nero Andrei 2 часа назад
Соображалку попробуй включить.
От Австралии до Японии имеется ввиду не в географическом плане, страны находящиеся между Австралией и Японией, а по названиям, от "А" до "Я".
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7k
Andrei Nero 2 часа назад
А до конца дочитать слабо?
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8k
Nero Andrei Час назад
А сообразить, что это именно по названию без вариантов, слабо?
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87k
сапер Водичка 3 часа назад
5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США
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7k
kaboza сапер Водичка 2 часа назад
а хде матрешка с ядерным реактором?
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87k
сапер Водичка kaboza 2 часа назад
А пожалуйста !
А пожалуйста !
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3k
Gen Dem 3 часа назад
АВОСЬКУ забыли)))
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784
Stranger2018 3 часа назад
Нива вообще была первым внедорожником с несущим кузовом (без рамы)...
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9k
ss 3 часа назад
В Гемании:
Часы "Командирские" и сейчас подают. Порой за какие-то дикие деньги!... (Новые, в упаковке и с оригинальным гарантийным незаполненным талоном!)
https://www.ebay.de/itm/Armbanduhren-Komandirskie-Mechanisch-Bewegung-Sowjetrussland-17-Steine-058/233034244932?hash=item3641ec6344:g:5gwAAOSwFx5cB~Qehttps://www.ebay.de/itm/Armbanduhren-Komandirskie-Mechanisch-Bewegung-Sowjetrussland-17-Steine-058/233034244932?hash=item3641ec6344:g:5gwAAOSwFx5cB~Qe

"Нивой" тоже пользуются. А уж как икру с водкой жрут! Не описАть!
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2k
Outcast 3 часа назад
Не ломайте скрепы.
Не ломайте скрепы.
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32k
kalinser 3 часа назад
"Командирские" часы Пентагон не заказывал.Это была инициатива Чистопольского часового завода.
Но после серии часов "Буря в пустыне","командирские" стали жутко популярны!
Если в Союзе они стоили 31 руб.(последний раз их видел в военторге БАМ в\ч 44047) то за границей цена была 130-150 баксов!

"Командирские" часы Пентагон не заказывал.Это была инициатива Чистопольского часового завода. Но после серии часов "Буря в пустыне","командирские" стали жутко популярны! Если в Союзе они стоили 31 руб.(последний раз их видел в военторге БАМ в\ч 44047) то за границей цена была 130-150 баксов!
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3k
Klon kalinser 3 часа назад
5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США
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