5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США

Сейчас стереотипным считается мнение, что советская промышленность, работавшая в основном на оборонку, чтобы догнать и перегнать Америку, для собственных граждан выпускала лишь низкокачественную продукцию с убогим дизайном, от которой ворочали нос даже советские покупатели, не то что из капстран.
Это было связано с тем, что в СССР с его плановой экономикой отсутствовала конкуренция - производство каждого товара распределялось между заводами, а цена изделия была фиксированной государством.
Однако некоторые товары гражданского спроса в СССР на удивление получились крайне удачными и вполне смогли побороться за место под солнцем и на западном рынке (в первую очередь европейском) с его бешеной конкуренцией. В основном товары из страны победившего социализма подкупали капиталистов гораздо меньшей ценой, чем европейские аналоги, при вполне приемлемом качестве.
В данной статье мы не будем рассматривать продукцию ВПК как АК-47, баллистические ракеты, истребители МиГ и другую военную продукцию, которую в большом количестве СССР поставлял развивающимся странам Африки, Азии и банановым республикам.
1. Фотоаппарат Зенит
Детище Красногорского механического завода, пришедшее в начале 50-х годов на смену Зоркому, стало признанным мировым бестселлером. Наиболее массовая модель Зенит-Е выпускалась с 1965 по 1988 годы, всего было произведено более 8 млн. экземпляров. В связи с огромным спросом производство фотоаппаратов в начале 80-х было дополнительно развернуто на Белорусском оптико-механическом объединении (БелОМО) в г. Вилейка, правда, качество качество продукции белорусской сборки было хуже по качеству.
В Германии, Италии, Австрии, Франции, Великобритании также активно пользовались советской фототехникой. Особенно ценили иностранцы советскую оптику с качественными линзами, в частности объектив Гелиос-44-2.
2. Часы Командирские
Часы этой марки от Чистопольского часового завода Восток, выпускавшиеся с 1965 года, не предназначались для свободной продажи и выдавались только офицерам Советской армии. Впрочем, в конце года излишки производства иногда могли выбросить в Военторге по 45 руб. за штуку (средний размер аванса по стране), но народ сметал их с витрины в течение пары часов.
Часы имели исключительно мужской, тяжелый, даже чуть брутальный милитари-дизайн, их можно было погружать на глубину до 5 метров, а для ночной подсветки в советское время использовался состав на основе радиоактивных изотопов радия, впоследствии замененный на более безопасный тритий. Автономность хода составляла 1,5 суток. Довольно часто в загранкомандировках командированные и военные продавали эти часы местным за большие деньги.
Существует легенда, что в 1991 году сам американский Пентагон заказал партию из 40 тыс. часов для солдат-участников боевой операции Буря в пустыне в Ираке.
Часы других марок как Полет, Ракета и Молния также были широко известны иностранцам, но ценились меньше.
3. Внедорожник Нива
Мало кто знает, что первый в мире внедорожник малого класса сделали в СССР в 1977 году. Нива стала настоящей сенсацией не только в СССР, но и во всем мире - в первые годы 80% всего выпуска машин уходило на экспорт. Ниву продали более чем 100 стран от Австралии до Японии.
3-дверное авто имело 4 ведущих колеса и отличалось высокой проходимостью по снегу и горным перевалам, не раз получая призы в международных автогонках, включая ралли Париж - Дакар.
Другие марки авто как Москвичи и Волги, которые в СССР пытались поставлять на экспорт, пользовались гораздо меньшим спросом.
4. Водка Столичная
Успех советской огненной воды крепостью 40 градусов на Западе начался в 1958 году после победы на престижной алкогольной выставке. После еще нескольких успехов на международных ярмарках водка обрела большой успех в Европе, обогнав по популярности Московскую и Лимонную.
Бутылку издали можно было заметить по фирменной этикетке в красно-золотых тонах на фоне гостиницы Москва.
В 1971 году американцы даже согласились построить в Новороссийске завод по производству газировки Пепси в обмен на лицензию на дистрибуцию водки в США, где за ней закрепилось сокращенное название Stoli.
5. Черная икра
90% всей икры осетровых рыб добывалось в Каспийском море, поэтому на Западе икра считалась изысканным деликатесом в одном ряду с трюфелями и фуагрой, и стоила баснословных денег, хотя в СССР была более-менее доступна по цене (16-40 руб./кг в застойные годы). Чаще всего она продавалась в 500-граммовых жестяных банках синего цвета с осетром и надписью Caviar, правда к 80-м годам стала дефицитом и в стране Советов. Ее можно было достать либо по блату, либо в продуктовых заказах на работе.
Ее часто брали с собой в загранпоездку командированные, где выменивали у иностранцев на технику с джинсами или продавали за валюту, которую в поездку выдавали в крайне скудном размере. А СССР официально экспортировал 2000 тонн черной икры в год (для сравнения, в наши дни общемировой годовой выпуск - всего 400 тонн.
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В Великобритании работало свыше трёх тысяч точек продажи "Зенита". Цены на камеры "Зенит-Е" и "Зенит-ЕМ" с оптикой доходили до ста фунтов, в зависимости от объектива. Помимо дилерской сети, на острове действовали сервисные центры. На базе Зенита-Е и ЕМ делали собственные модификации.
Для американского рынка, где цена обычного "Зенита", колебалась от 58 до 110 долларов, производили люксовые варианты под брендами "Cosmorex" "Kalimar" и "Spiraflex". "Косморекс" успешно продавался и в Британии.
Французская версия "Зенита-Е", под маркой Phokina стоила около тысячи франков и успешно продавалась на местном, и, особенно, бельгийском рынках. В 1972 году французский журнал "PHOTO" назвал его в числе бытовых камер, делающих самые выразительные и необычные фотоработы.
Германии Зениты продавались, чаще всего, под собственной маркой. Существовала и собственно германская переделка, с брендом "Revueflex". Но по статистике магазинов и почтовых каталогов, вроде знаменитого журнала "Neckermann", потребитель чаще всего требовал оригинальный "Zenit-E". С объективами "Индустар", он тянул на двести германских марок.
На фото Зенит под маркой "Cosmorex" из США.
Ну и довольно известный снимок - Майкл Джексон с Зенитом.
Что характерно, от Австралии до Японии вообще одна страна - Индонезия, в крайнем случае можно завернуть в Папуа или на Филиппины. Если это, конечно, не алфавитный список имеется в виду.
От Австралии до Японии имеется ввиду не в географическом плане, страны находящиеся между Австралией и Японией, а по названиям, от "А" до "Я".
Часы "Командирские" и сейчас подают. Порой за какие-то дикие деньги!... (Новые, в упаковке и с оригинальным гарантийным незаполненным талоном!)
https://www.ebay.de/itm/Armbanduhren-Komandirskie-Mechanisch-Bewegung-Sowjetrussland-17-Steine-058/233034244932?hash=item3641ec6344:g:5gwAAOSwFx5cB~Qehttps://www.ebay.de/itm/Armbanduhren-Komandirskie-Mechanisch-Bewegung-Sowjetrussland-17-Steine-058/233034244932?hash=item3641ec6344:g:5gwAAOSwFx5cB~Qe
"Нивой" тоже пользуются. А уж как икру с водкой жрут! Не описАть!
Но после серии часов "Буря в пустыне","командирские" стали жутко популярны!
Если в Союзе они стоили 31 руб.(последний раз их видел в военторге БАМ в\ч 44047) то за границей цена была 130-150 баксов!