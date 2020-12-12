Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии

Пошла ругань на всех языках. Наши женщины оказались с юморком, а американки быстро "сдулись":



– Девы, а блэкфишинг это что-то с рыбалкой связано??



– Как русалочка выйдет с чёрной я тоже жаловаться буду, что ущемляют белых ))))



– Когда абсурд уже абсурдом не назвать. Загорать нельзя, косички плести нельзя, нельзя даже носить одежду, которую ты купил за СВОИ деньги. Что-то я не помню смокингов, рубашек и бабочек у афроамериканских народов, как традиционных. Зайти ко многим комментирующим темнокожим женщинам в аккаунты, а там сплошные наряды белых. Платья в пол, пиджаки, коктейльные наряды. WTF?



– Девчонки просто огонь! Классное и очень красивое фото! Чего-то в аккаунтах я поглядела - у многих темнокожих девах волосы прямые? с ху@ли ? Че? Под белых косите?



– Я одна пришла просто поугарать с русских комментов? ))



– Вы ещё нашего Леонтьева не видели :) девочки красотки!



– Что на новогодний стол будете готовить, девочки?