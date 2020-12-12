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Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии

Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии (4 фото)

Автор:
12 декабря 2020 01:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Black Lives Matter   бейонсе   красивые девушки   краснодар   одежда   расизм   фотосессия   шоу бизнес   
1902
4
Две подруги из Краснодара провели горячую фотосессию в оригинальной одежде от Ivy Park, которая принадлежит американской певице Бейонсе. И теперь тысячи американок обвиняют их в расизме.
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Метки: Black Lives Matter   бейонсе   красивые девушки   краснодар   одежда   расизм   фотосессия   шоу бизнес   
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30k
Mamin Sibiriak Час назад
Сто косичек у таджичек

Сто косичек у таджичек
Сто косичек у таджичек
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−8
Dmitry Kurtov Минуту назад
7k albedo Полчаса назад Еще не хватало на вопли негров обращать внимания. Если они считают себя эксклюзивом - так пусть Майкла Джексона перекрасят.
-______________________________________________
А вот это ты зря. Вся херня сейчас и происходит от того, что слишком долгое время не обращали внимания. Да и позиция была - моя хата с краю. Напротив, можно и нужно реагировать. Насколько я помню, Лавров назвал это - отвечать пропорционально. Пока ещё не поздно, но если запустить, то будет полная херня. Девчонкам бы сейчас действительно в суд подать на ниггеров, которые копируют белых. И неплохо было бы на этой волне, чтобы те же тимати, или кто там ещё, выкидывали свои видео, чтобы черных позлить. Вы-то в России - вас не достанут.
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1k
integral11 Минуту назад
Причина вони всей этой БЛМ - наши девчонки, даже в прикиде негров - прикольнее и красивее негритянок! Вот их и заклинило! Краснодар - вперед! А всем неграм, кому в России плохо - в Африку, на родину, за бананами! И вот только не надо мне рассказывать, что эти типы любят белых!
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17k
Vital Idol 4 минуты назад
Tadjik live metter!!!
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3k
Protivogaz 18 минут назад
Надо им Тимати показать - совсем акуеют.
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1k
LenaART 19 минут назад
А почему молчит Эмомали Рахмон? Даже в СССР все знали, косы только у таджичек.
А почему молчит Эмомали Рахмон? Даже в СССР все знали, косы только у таджичек.
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20k
Дмитрий 37 минут назад
– Продам чёрного кота – кастрата.
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9k
ss Дмитрий 2 минуты назад
Ай-яй-яй! Какой неприкрытый расизм! Нужно говорить не "чёрного кота", а "кота-афроамериканца"!
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7k
albedo 38 минут назад
Еще не хватало на вопли негров обращать внимания.
Если они считают себя эксклюзивом - так пусть Майкла Джексона перекрасят.
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−4
Князь Курбский 38 минут назад
А им насрать
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−40
Alisher Alisher 50 минут назад
Маразм крепчал
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1k
Alexandr 52 минуты назад
Нигеры недовольны - значит плюс.
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