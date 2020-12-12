Чернокожие поклонницы Бейонсе ополчились на краснодарских девчат из-за фотографии

Две подруги из Краснодара провели горячую фотосессию в оригинальной одежде от Ivy Park, которая принадлежит американской певице Бейонсе. И теперь тысячи американок обвиняют их в расизме.
Алёна и Анастасия провели профессиональную фотосессию. Девушки на своих страничках в инстаграме дали ссылку на модную одежду от Бейонсе. Их заметили и взяли фотографию на официальную страничку бренда Ivy Park.
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Однако афроамериканки, да и часть белых возмутились тому, что девушки сделали себе причёски, как у негритянок. Оказывается, что белым совершенно нельзя делать афрокосички, кудри и загорать. Бешеные тётки потребовали бренд удалить фотографию, потому что она обижает чёрных.
Но тут на арену вышли русскоязычные пользователи инстаграма!
Но тут на арену вышли русскоязычные пользователи инстаграма!
Пошла ругань на всех языках. Наши женщины оказались с юморком, а американки быстро "сдулись":
– Девы, а блэкфишинг это что-то с рыбалкой связано??
– Как русалочка выйдет с чёрной я тоже жаловаться буду, что ущемляют белых ))))
– Когда абсурд уже абсурдом не назвать. Загорать нельзя, косички плести нельзя, нельзя даже носить одежду, которую ты купил за СВОИ деньги. Что-то я не помню смокингов, рубашек и бабочек у афроамериканских народов, как традиционных. Зайти ко многим комментирующим темнокожим женщинам в аккаунты, а там сплошные наряды белых. Платья в пол, пиджаки, коктейльные наряды. WTF?
– Девчонки просто огонь! Классное и очень красивое фото! Чего-то в аккаунтах я поглядела - у многих темнокожих девах волосы прямые? с ху@ли ? Че? Под белых косите?
– Я одна пришла просто поугарать с русских комментов? ))
– Вы ещё нашего Леонтьева не видели :) девочки красотки!
– Что на новогодний стол будете готовить, девочки?
– Девы, а блэкфишинг это что-то с рыбалкой связано??
– Как русалочка выйдет с чёрной я тоже жаловаться буду, что ущемляют белых ))))
– Когда абсурд уже абсурдом не назвать. Загорать нельзя, косички плести нельзя, нельзя даже носить одежду, которую ты купил за СВОИ деньги. Что-то я не помню смокингов, рубашек и бабочек у афроамериканских народов, как традиционных. Зайти ко многим комментирующим темнокожим женщинам в аккаунты, а там сплошные наряды белых. Платья в пол, пиджаки, коктейльные наряды. WTF?
– Девчонки просто огонь! Классное и очень красивое фото! Чего-то в аккаунтах я поглядела - у многих темнокожих девах волосы прямые? с ху@ли ? Че? Под белых косите?
– Я одна пришла просто поугарать с русских комментов? ))
– Вы ещё нашего Леонтьева не видели :) девочки красотки!
– Что на новогодний стол будете готовить, девочки?
- Черную икорку поставлю. Вместо красной. В этот раз обязательно так и сделаю. ЧИВ! Чёрная икра важна. В черное платье с пайетками оденусь и кудри завью. Или косы. И бронзером замажусь;
- маленькое чёрное платье на праздник - сам Бог велел надеть;
- и ещё накладки с алиэкспресса на задницу, чтоб как у "сестричек" ))
– Продам чёрного кота – кастрата.
Одна из девушек, которая принимала участие в фотосессии, уже написала, что сначала обрадовалась, когда увидела, что их фото бренд одежды добавил к себе в соцсеть.
Но когда почитала комментарии пришла в ужас и возмутилась: "У них есть понятие Blackfishing - мол, когда белые пытаются косить под темнокожих: стиль , прически, танцы и все что связано с их культурой̆, для того чтобы (не дай̆ боже) получить какие-то ништяки. Я не пойму, какого черта я не могу одеваться как нравится, делать прическу которая мне нравится... Это получается надо было фотографироваться в кокошнике и с длиной̆ русской̆ косой, а нет, косы это ж тоже их получается, вообще и наше... но они не в курсе".
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А вот это ты зря. Вся херня сейчас и происходит от того, что слишком долгое время не обращали внимания. Да и позиция была - моя хата с краю. Напротив, можно и нужно реагировать. Насколько я помню, Лавров назвал это - отвечать пропорционально. Пока ещё не поздно, но если запустить, то будет полная херня. Девчонкам бы сейчас действительно в суд подать на ниггеров, которые копируют белых. И неплохо было бы на этой волне, чтобы те же тимати, или кто там ещё, выкидывали свои видео, чтобы черных позлить. Вы-то в России - вас не достанут.
Если они считают себя эксклюзивом - так пусть Майкла Джексона перекрасят.