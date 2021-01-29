Открытие титана

Немецкий химик Мартин Генрих Клапрот(кстати первооткрыватель трёх химических элементов: циркония, урана и титана) ознакомился с данными исследований Грегора и независимо от него занялся анализом минерала, на который ушло около пяти лет. Им было установлено, что Грегор получил нечто схожее с рутилом(известного в то время под названием "красный венгерский шерл"). Вскоре Клапроту удалось выделить из минерала окисел неизвестного металла, который он назвал титаном (Titan) по аналогии с титанами - древними мифическими обитателями земли. Но мысль о том, что меначин Грегора и титан - один и тот же элемент, не давала ему покоя. Тогда Клапрот произвел сравнительный анализ менаконита и рутила и установил идентичность обоих элементов.