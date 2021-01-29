Открытие титана

Титан - пожалуй один из интереснейших представителей цветных металлов. Был открыт в XVIII веке, в те далёкие времена, когда новые вещества старались обнаружить не только учёные, а все кто проявлял к этому интерес. Среди таких людей был священник Уильям Грегор(к тому же минералог - любитель).
В 1790 году в своём приходе, в Корнуэлле, в долине Меначан, исследованием которой он занимался был найден довольно "странный" чёрный песок смешанный с мелким грязно-белым песком. Будучи не глупым человеком Уильям Грегор понял, что обнаружил, что то новое, неизведанное. Он начал скрупулёзно изучать найденный песок. Грегор растворил первую пробу песка в соляной кислоте и при подсчёте установил, что из песка выделилось 46% железа. Вторую часть пробы Грегор растворил в серной кислоте, причём почти всё вещество перешло в раствор. Исключение составили 3,5% кремнезёма.
Священник пошёл ещё дальше. Взял раствор серной кислоты и стал его выпаривать. В результате остался белый порошок в количестве 46% пробы. В начале Грегор счёл его особым видом извести, растворимой в избытке кислоты. Но продолжая исследования порошка, Грегор пришел к выводу, что он представляет собой соединение железа с каким-то неизвестным металлом. Посоветовавшись со своим другом, минералогом Хавкинсом, назвал его "меначин", естественно, по названию долины, где собственно был и обнаружен песок. А в 1791 году были опубликованы результаты проведённой работы. В соответствии с этим исходный минерал получил название менаконит.
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Немецкий химик Мартин Генрих Клапрот(кстати первооткрыватель трёх химических элементов: циркония, урана и титана) ознакомился с данными исследований Грегора и независимо от него занялся анализом минерала, на который ушло около пяти лет. Им было установлено, что Грегор получил нечто схожее с рутилом(известного в то время под названием "красный венгерский шерл"). Вскоре Клапроту удалось выделить из минерала окисел неизвестного металла, который он назвал титаном (Titan) по аналогии с титанами - древними мифическими обитателями земли. Но мысль о том, что меначин Грегора и титан - один и тот же элемент, не давала ему покоя. Тогда Клапрот произвел сравнительный анализ менаконита и рутила и установил идентичность обоих элементов.
Спустя 10 лет открытие титана состоялось в третий раз. Луи-Николя Воклен- французский химик и фармацевт(известный открытием двух новых химических элементов — хрома и бериллия) обнаружил титан в анатазе(анатаз или октаэдрит это минерал, одна из трёх природных полиморфных модификаций диоксида титана)и доказал, что рутил и анатаз — идентичные окислы титана.
Ну, а первый образец металлического титана получил в 1825 году барон Йёнс Якоб Берцелиус — шведский химик и минералог (ввёл современные символы химических элементов, открыл церий, селен и торий).
Конечно же не пропустим и Россию. В конце XIX в., в России, титан выделил из ильменита (титанистый железняк) Товий Егорович Ловиц — русский учёный-химик, академик Санкт-Петербургской Академии наук. Подробно изучая химичеcкую сторону Ловиц отметил некоторые ошибки в определениях Клапрота.
В русской литературе начала XIХ в. титан иногда называется титаний. К примеру, российский естествоиспытатель, заслуженный профессор, почётный член Московского университета, ректор Московского университета Иван Алексеевич Двигубский упоминал титаний в своих работах.
Название металла – титан, данное тогда, используется до сегодняшнего дня. На протяжении долгих лет учёные безуспешно пытались выделить вещество, которое не будет загрязнено примесями. Полноценное изучение и применение титана началось уже в двадцатом веке, а промышленное производство начало свое развитие после второй мировой войны.
Так, что же такое Титан? Это лёгкий металл серебристо-белого цвета, элемент побочной подгруппы четвёртой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов, с атомным номером 22. Титан не перестаёт удивлять своими характеристиками. В нём собраны самые редкие качества цветных металлов. Но самое главное в нём - его механические свойства. Титан не является хорошим электропроводником, но при определённой температуре наблюдается электрическая сверхпроводимость. Температура плавления титана составляет 1668 °C. Данный металл очень плотный, но, несмотря на свою твердость, он хорошо поддаётся ковке и прессованию, из него можно сделать даже фольгу.
Титан имеет высокую вязкость, при механической обработке, склонен к налипанию на режущий инструмент, и поэтому требуется нанесение на инструмент, специальных смазок. При обычной температуре покрывается защитной пассивирующей плёнкой оксида TiO2, благодаря этому не поддаётся коррозии в большинстве сред (кроме щелочной). Титановая пыль имеет свойство взрываться. Температура вспышки 400 °C. Титановая стружка пожароопасна.
Как правило, исходным материалом для производства титана и его соединений служит диоксид титана с небольшим количеством примесей. В частности, это может быть рутиловый концентрат, получаемый при обогащении титановых руд. Однако запасы рутила в мире весьма ограничены, и чаще применяют так называемый синтетический рутил или титановый шлак, получаемые при переработке ильменитовых концентратов. Для получения титанового шлака ильменитовый концентрат восстанавливают в электродуговой печи, при этом железо отделяется в металлическую фазу (чугун), а невосстановленные оксиды титана и примесей образуют шлаковую фазу. Богатый шлак перерабатывают хлоридным или сернокислотным способом.
И в завершении интересное.
В процессе производства оборудования для хлорной промышленности единственный подходящий материал – это титан.
Сплавы, используемые для изготовления авиатехники, значительно облегчают общую массу конструкций.
В процессе производства оборудования для хлорной промышленности единственный подходящий материал – это титан.
Сплавы, используемые для изготовления авиатехники, значительно облегчают общую массу конструкций.
Авторский пост
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Я еще хотел бы добавить ,что из титана в СССР создали АПЛ со скоростью под водой до 80 км \час Титан металл активный и съедал все что не совместим с ним из металлов ..Эту АПЛ называли золотой рыбкой ..При развале СССР ее уничтожили ..А перспективы были большие !
Сейчас "наши бизнесмены" вон заключили контракт на поставку этого стратегического металла на запад (боинги и т.д. строить будут) И санкции это западные пропустили мило улыбаясь ..
Россия щедрая душа ..
Здесь ошибка. Может быть - прочный?