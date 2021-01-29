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Открытие титана

Открытие титана (14 фото)

Автор:
29 января 2021 20:54
Метки: открытие   титан   химия   
461
14
Титан - пожалуй один из интереснейших представителей цветных металлов. Был открыт в XVIII веке, в те далёкие времена, когда новые вещества старались обнаружить не только учёные, а все кто проявлял к этому интерес. Среди таких людей был священник Уильям Грегор(к тому же минералог - любитель).
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Метки: открытие   титан   химия   
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9  комментариев
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41
МИХАН 2 часа назад
Ухты не знал многое ! Спасибо автору за инфу ,очень интересно и позновательно ..
Я еще хотел бы добавить ,что из титана в СССР создали АПЛ со скоростью под водой до 80 км \час Титан металл активный и съедал все что не совместим с ним из металлов ..Эту АПЛ называли золотой рыбкой ..При развале СССР ее уничтожили ..А перспективы были большие !
Сейчас "наши бизнесмены" вон заключили контракт на поставку этого стратегического металла на запад (боинги и т.д. строить будут) И санкции это западные пропустили мило улыбаясь ..
Россия щедрая душа ..
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149
etheral 56 минут назад
Пипец. Периодическая система химических элементов. Когда это уже успели переименовать периодическую таблицу Менделеева!?
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2k
Мистер Фикс 59 минут назад
До сих пор дома
До сих пор дома
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6k
Goldsmith 2 часа назад
Также из титана делают ювелирные украшения. Используется в качестве пружин ,браслетов и корпусов для часов, и многого другого. По своему опыту знаю как хорошо работает на изгиб и сохраняет начальную форму.
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9k
3.6o6pa 2 часа назад
Авиастроение... Обшивки ракет... Титановые белила! - вот основной продукт, получаемый из титана.
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1k
Роман 2 часа назад
"Данный металл очень плотный"
Здесь ошибка. Может быть - прочный?
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387
Карандаш 2,0 Автор поста Роман Час назад
Именно прочный. Мой косяк. Спасибо.
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Так же титан используют для некоторых моделей мотоциклов (рамы) и в двигателях. Спасибо за статью, интересно
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Карандаш 2,0
Второй заход на этот аэродром "фишек".
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