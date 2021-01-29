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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
29 января 2021 22:05
Метки: Юмор   картинки   прикол   
1166
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя

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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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19  комментариев
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−147
Vova1979 2 часа назад
я еще не нажрался, но уже выхватил прикол
стою в магазине выбираю кока-колу с сахаром и скалориями
(без сахара и без коллорий с запахом ванили не интересует)

ну вот... нормальный человек говорят продавщицы... трезвый побритый, колу выбирает (ну они меня знают я местный)

-Это на утро ответил я и пошел к виноводочному отделу под смех девушек продавщиц )))
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3k
Свирепый Бамбр Vova1979 2 часа назад
Ты аккуратней. Говорят от скалорий больно избавляться. Это тебе не хламидии.
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20k
Мойша 53 минуты назад
Комментарий к фото
А что, с хорошо напиться не тянет?
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20k
Мойша 55 минут назад
Комментарий к фото
Алкопост на вечер этой пятницы
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6k
Прохожий3 56 минут назад
Комментарий к фото
У меня одного при взгляде на эту фото заиграла музыка в голове (Деревня дураков)?
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−22
Федор Час назад
Ненавижу алкашей...
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266
мелкий кыШ Федор Час назад
мы тебя тоже
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45k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
...я приду сквозь злые ночи!!!
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2k
Гур 2 часа назад
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−147
Vova1979 2 часа назад
>>Свирепый Бамбр Vova1979 44 секунды назад Ты аккуратней. Говорят
>>от скалорий больно избавляться. Это тебе не хламидии.

Я гонорею лечил жидким озотом, и это там не выживет
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39k
doker 2 часа назад
Иии-эх!

Иии-эх!
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18k
ПаганецЪ 2 часа назад
Автор, что же так поздно постишь? Я уже всё допил!
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
уууу шайтан ...работает а я еще и не пил :)
уууу шайтан ...работает а я еще и не пил :)
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580
Куролесов Александр Ломовицкий 2 часа назад
Чето получается, что по этой формуле я должен быть на год старше)
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56k
Александр Ломовицкий Куролесов 2 часа назад
не у меня ровно 79 ый год получился все сошлось
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56k
Александр Ломовицкий Куролесов 2 часа назад
Пушкина ругает на чем свет стоит и все время кричит: "Куролесов, бис, бис!" говорил гость, тревожно дергаясь. Успокоившись, он сел, сказал: А впрочем, бог с ним, и продолжил беседу с Иваном: Так из-за чего же вы попали сюда? Из-за Понтия Пилата, хмуро глянув в пол, ответил Иван.

извини я не удержался
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−147
Vova1979 2 часа назад
а почему только алкопост пятницы?
как будто в остальные дни не бухаете?
ну ну


я вот сегодня не бухаю (начну через пол часа)
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18k
ПаганецЪ Vova1979 2 часа назад
Постить каждый день - здоровья не хватит. Это вам не бухать.
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
А вот это вот слово С какого мухосранска?
А вот это вот слово С какого мухосранска?
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