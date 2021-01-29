Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
Авторский пост
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стою в магазине выбираю кока-колу с сахаром и скалориями
(без сахара и без коллорий с запахом ванили не интересует)
ну вот... нормальный человек говорят продавщицы... трезвый побритый, колу выбирает (ну они меня знают я местный)
-Это на утро ответил я и пошел к виноводочному отделу под смех девушек продавщиц )))
>>от скалорий больно избавляться. Это тебе не хламидии.
Я гонорею лечил жидким озотом, и это там не выживет
извини я не удержался
как будто в остальные дни не бухаете?
ну ну
я вот сегодня не бухаю (начну через пол часа)