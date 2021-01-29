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Тиму Белорусских задержали с наркотиками

Тиму Белорусских задержали с наркотиками (1 фото)

Автор:
29 января 2021 16:06
Метки: арест   гашиш   наркоман   срок   тима   
1185
1
Певец Тима Белорусских задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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Метки: арест   гашиш   наркоман   срок   тима   
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36  комментариев
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58k
Viktor 7 часов назад
И погоняло у него будет "Незабудка"!
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−13
Федор Минуту назад
Всегда знал, что взгляд этого парнишки не просто так всегда мутный... Но все равно неожиданно
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3k
Tuskub 2 часа назад
Пэвэц ротом? #ФУБЛЯ
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1k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
Судя по его глазенкам, было у него значительно больше.
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1k
Domax3000 3 часа назад
Не живу в России, поэтому загуглил кто это и прослушал 2 рандомные песни. Понимаю зачем ему столько гашиша.
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2k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
- Тима, вы чьих будете?
- Белорусских.
- А гашиш чей?
- Казастанских
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8k
Ginny 4 часа назад
Тиму Белорусских задержали с наркотиками
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9k
Bill 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Минчанин 5 часов назад
У нас все ржут, что если бы нашли не гашиш, а неугодную символику, то уехал бы этот Тима не под "домашний арест" а сразу в КПЗ, причём сильно избитым.

За наркоту дают меньше, чем за протест.
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29
Виктор Шадянец 5 часов назад
Какое то лицо у него...типичного нарика.
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8k
Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
Певец...артист...Ну них себе! Это кто вообще такой и нахера нам о нем что-то знать?
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3k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Очень печально... А это, бля, кто ваще?
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10k
geminisf Свирепый Бамбр 6 часов назад
Тима вроде. Каких то белорусских.
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15k
Ego sum qui sum geminisf 3 часа назад
крепостной что ли?!
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2k
* You All 6 часов назад
Тиму Белорусских задержали с наркотиками
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5k
Majul 6 часов назад
Кто это?
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1k
emporio_ss Majul 5 часов назад
певец типичный
Ссылка coub.com
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11k
Анатолий Соколов 6 часов назад
он решил повторить путь Юры Шатунова ...
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2k
Core 6 часов назад
2 кг для личного пользования? Что-то батька добр с протестунами
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14k
Граммар-наци 6 часов назад
Хоть одна хорошая новость...
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2k
Том Сойер 7 часов назад
Тиму Белорусских задержали с наркотиками
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5k
Сергей Том Сойер 5 часов назад
Успокойся, ты же сдох давно.
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2k
Том Сойер Сергей 3 часа назад
Сдох давно - ты, а я - живее всех живых, понял?
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3k
au3 7 часов назад
2кг - это 4000 доз. Точно для личного пользования?
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50k
pynh Автор поста au3 7 часов назад
Почему именно 4000 доз?
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3k
eugen pynh 6 часов назад
Полграмма на косяк. Если курить раз в день- хватит лет на десять. Вот только не хранится гаш так долго в домашних условиях. Через пару месяцев это будет сухая беспонтовая фигня
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3k
au3 pynh 4 часа назад
https://www.bashinform.ru/news/114569-razovye-dozy-narkotikov-ustanovlennye-postanovleniem-rossiyskogo-pravitelstva-dolzhny-byt-peresmotreny-schitaet-glava-antinarkoticheskogo-vedomstva-respubliki/#:~:text=В постановлении установлены следующие разовые,кетамина — 0,1 граммаhttps://www.bashinform.ru/news/114569-razovye-dozy-narkotikov-ustanovlennye-postanovleniem-rossiyskogo-pravitelstva-dolzhny-byt-peresmotreny-schitaet-glava-antinarkoticheskogo-vedomstva-respubliki/#:~:text=В постановлении установлены следующие разовые,кетамина — 0,1 грамма.
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2k
Vladimir Taranovich 7 часов назад
2 кг для личного использования. В бункер собрался залечь?
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50k
pynh Автор поста Vladimir Taranovich 7 часов назад
чтобы 2 раза не бегать
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806
Денис Федоров 7 часов назад
Вино и гашиш и Стамбул и Париж...Тиман Тиман почему ты грустишь...
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