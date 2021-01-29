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Сёрферу удалось выжить, попав под 18-метровую волну у берегов Гавайев: видео

Сёрферу удалось выжить, попав под 18-метровую волну у берегов Гавайев: видео (1 фото)

Автор:
29 января 2021 11:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: волна   выжить   гавайи   давление   серфинг   спасение   сша   штат   
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Бразильский сёрфер на острове Мауи в американском штате Гавайи спасся, оказавшись в толще волны, высотой с шестиэтажный дом. Видео, на котором отчаянного парня накрывает огромной волной удалось снять фотографу Мэттью Каталано.

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Метки: волна   выжить   гавайи   давление   серфинг   спасение   сша   штат   
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pynh Час назад
ничему жизнь не учит
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Станислав pynh 44 минуты назад
Для него эти волны и есть жизнь, он без них не сможет никогда. Я думаю он и смерти не боится особо, лишь бы она была на красивой на волне.
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337
Оксид Бетона Полчаса назад
Сёрферу удалось выжить, попав под 18-метровую волну у берегов Гавайев: видео
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128
Евгений Иванов 38 минут назад
очень круто ...
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2k
Raf 38 минут назад
Думаю для него это не так страшно. Раньше попадал скорее всего в передряги, уже натренировался.
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1k
Федор Медведев 52 минуты назад
Своей смертью не помрет
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Michael 52 минуты назад
Ну выжил и выжил...
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