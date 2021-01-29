Сёрферу удалось выжить, попав под 18-метровую волну у берегов Гавайев: видео

Бразильский сёрфер на острове Мауи в американском штате Гавайи спасся, оказавшись в толще волны, высотой с шестиэтажный дом. Видео, на котором отчаянного парня накрывает огромной волной удалось снять фотографу Мэттью Каталано.
Случай, едва не закончившийся трагически произошёл 16 января. В этот день Бразилец Рафаэль Кроэфф, попав под волну, находился под водой более минуты. 38-летнему мужчине посчастливилось выжить благодаря ранее приобретённому опыту и регулярным тренировкам: он смог, не впадая в панику задержать дыхание, справиться с давлением и вынырнуть на поверхность. Где его подобрала, подоспевшая команда спасателей.
По словам Рафаэля, это было самое сильное впечатление в его жизни. Пережитое не сломило парня, и он с нетерпением ждёт, когда полностью восстановится, чтобы снова встать на доску и заняться сёрфингом. Кадры, снятые фотографом, разместило на своей странице издание Daily Mail.
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