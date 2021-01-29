Сёрферу удалось выжить, попав под 18-метровую волну у берегов Гавайев: видео

Случай, едва не закончившийся трагически произошёл 16 января. В этот день Бразилец Рафаэль Кроэфф, попав под волну, находился под водой более минуты. 38-летнему мужчине посчастливилось выжить благодаря ранее приобретённому опыту и регулярным тренировкам: он смог, не впадая в панику задержать дыхание, справиться с давлением и вынырнуть на поверхность. Где его подобрала, подоспевшая команда спасателей.



