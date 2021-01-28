Ответ: "Это наклонный джиггер. Вы размещаете его над стаканом, когда готовите коктейль. С помощью данного джиггера точно отмеряете количество жидкости, и переворачивая, аккуратно сливаете ее в стакан"

7. "Это крепилось к телевизору в номере отеля. Что это такое?"