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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото)

Автор:
28 января 2021 15:10
Метки: вопросы   находки   ответы   
2078
23

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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1k
Nikolay 3 часа назад
Ого! А баллон-то с историей! Похоже, предок был военным летчиком на бомбардировщике и однажды этот баллон спас ему жизнь, закрыв от осколка зенитного снаряда!

Ого! А баллон-то с историей! Похоже, предок был военным летчиком на бомбардировщике и однажды этот баллон спас ему жизнь, закрыв от осколка зенитного снаряда!
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9k
Bill 52 минуты назад
"Нашел в столе у своих родителей. Что за штуковина?"
Ну так спроси у папы. потом расскажешь больно было или нет.
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199
Обратная сторона Луны Bill 45 минут назад
Папа может и не рассказать
Папа может и не рассказать
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2k
vts 2 часа назад
Шарики определённо от роликового подшипника)
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199
Обратная сторона Луны vts 44 минуты назад
А ролики от шарикового!
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3k
kappaneed 3 часа назад
Чет с джиггером, по-моему, немного нафантазировали))
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2k
Мистер Фикс kappaneed 3 часа назад
И не объяснили, для чего винтовой конус на чашке
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3k
au3 kappaneed 2 часа назад
Скорее нет, на английском это "tilt jigger" и находятся тогда очень похожие приспособления, на пример https://thumbs.worthpoint.com/zoom/images1/1/0218/22/vtg-napier-silver-plated-bottoms-tilt_1_f5edb93d5818e5f092b6d59dc6e5ea9b.jpg
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3k
kappaneed Мистер Фикс 2 часа назад
Ну вот он больше всего и смутил, если бы там было отверстие и жидкость стекала по нему , тогда может быть, в коктейли часто добавляют жидкости таким способом, для медленного плавного попадания поверх другой жидкости, что бы не смешивались, но там нет никаких отверстий. Этот "шуруп" в приготовлении коктейля не играет никакой роли... ИМХО)
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26k
Snork Snorkoff Мистер Фикс 2 часа назад
Может винт чтобы лед херачить? 2 в одном так сказать)
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