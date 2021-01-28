Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что за антиквар попал мне в руки? Что это такое?"
Ответ: "С помощью данного приспособления ранее в Японии подвешивали казанки с едой над огнем"
2. "Что это за металлические шарики и трубки? Кто знает?"
Ответ: "Это определенно детали роликового подшипника"
3. "Что за странная коробка с резаком внутри? Еще есть сквозные отверстия в дне"
Ответ: "Это коробка предназначена для дробления больших кусков сахара"
4. "Что это мой друг нашел в гараже у своего отца?"
Ответ: "Судя по всему, это кислородный баллон. Такими оборудовали самолеты во времена Второй мировой войны"
5. "Что за сосуд и почему он такой интересной формы?"
Ответ: "Это традиционный индийский медный чайник"
6. "Что за странная плошка с пометками и каким-то сверлом?"
Ответ: "Это наклонный джиггер. Вы размещаете его над стаканом, когда готовите коктейль. С помощью данного джиггера точно отмеряете количество жидкости, и переворачивая, аккуратно сливаете ее в стакан"
7. "Это крепилось к телевизору в номере отеля. Что это такое?"
Ответ: "Это определенно приемник от приставки. Его, как правило, выводят наружу, пряча при этом саму приставку, чтобы сигнал продолжал доходить и можно было без проблем проводить все необходимые манипуляции пультом"
8. "Похоже на ножницы, но с какими-то странными железными петлями. Что это за штуковина?"
Ответ: "Это специальный инструмент для среза чабреца"
9. "Что за странная штуковина попала ко мне в руки?"
Ответ: "Это противовес для старой люстры с регулируемой высотой. Полностью конструкция выглядит так:"
10. "Наткнулся сегодня на странную скамью во время прогулки. Она хоть и твердая, почему-то немного прогибается"
Ответ: "Это специальная скамья из мягкой древесины. Некоторые называют их "лавками для влюбленных", потому что два человека сев по разные стороны, постепенно будут съезжать в центр, пока не встретятся"
11. "Для чего нужен такой желоб? Увидел среди школьных принадлежностей"
Ответ: "Он предназначен для равномерного нагревания веществ и используется в опытах"
12. "Что это мне прислали вместе с грилем. Никогда такого прежде не видел."
Ответ: "Это решетки из лавового камня. Они предназначены именно для гриля, накаляются и удерживают жар"
13. "Это часть какой-то системы? Никак не пойму, для чего эта цепь?"
Ответ: "Это дождевая цепь, такие используют вместо водостока"
14. "Что за инструмент, кто знает?"
Ответ: "Это японская фруктовая вилка"
15. "Нашел в столе у своих родителей. Что за штуковина?"
Ответ: "Судя по всему, это многоразовый "пакетик" для чая"
16. "Я нашла это среди вещей своего парня. Штуковина напоминает молоточек судьи, но наконечник у нее такой вот. Для чего она?"
Ответ: "Это открывалка для бутылок"
17. "Увидел среди антикварных экспонатов эту штуковину. Что это такое?"
Ответ: "Это старая масляная лампа"
18. "Что это за загадочный инструмент?"
Ответ: "Это старая петля полипная гортанная. Ей не хватает только насадки. С ее помощью удаляют миндалины, а также полипы"
19. "Я купил старый дом и планирую сделать в нем глобальный ремонт. Что это за штуковина в стене? Никак не могу разобраться, для чего она нужна была ранее?"
Ответ: "Это основа старого газового светильника. Полностью конструкция выглядела так:"
20. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это один из инструментов, предназначенный для чистки винтовки Мосина"
Источник:
- Угадай знаменитость: очередная серия фотозагадок
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- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
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Ну так спроси у папы. потом расскажешь больно было или нет.