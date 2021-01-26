5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов

ЦРУ и голуби-шпионы, Израиль и хамелеоны-разведчики - мировая история хранит немало примеров, когда животных использовали для шпионажа, или подозревали в нем. Наших братьев меньших не раз пытались использовать в государственных интересах. Не зря вы подозревали, что ваш кот что-то от вас скрывает - возможно, он завербован!
Голуби-военные помощники
А вы знали, что голубей использовали для передачи сообщений между батальонами в Первую мировую войну? На этом их военные дела не заканчиваются. Согласно данным Смитсоновского института, Б. Ф. Скиннер, родоначальник современной поведенческой науки, намеревался снабдить птиц специальными устройствами, которые позволили бы им направлять снаряды к целям. Идея провалилась, но известно, что голуби успешно использовались американскими военными для срыва вражеских засад в 60-х и 70-х. Голубей направляли лазерными указками и дрессировали сбрасывать записывающие устройства при виде вражеских войск. Программа успешно помогла военным избежать 45 возможных засад.
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Акулы с микрочипами
В 2006 году BBC сообщили о предполагаемом плане американских исследователей использовать акул со встроенными в мозг с микрочипами для отслеживания подводных кораблей. Программа, финансируемая Агентством оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), якобы предназначалась для развития новейших разработок в области имплантации мозга. Этот чип мог позволить "управлять" акулами из отдаленных мест. На сегодняшний день о результатах исследований ничего не известно.
Шпионская кошка
В 1960-е годы ЦРУ хотели сделать так, чтобы домашняя кошка смогла передавать аудиозаписи, взятые из посольств СССР. Как сообщает Смитсоновский институт, “команда превратила кошку в передатчик - специальный провод проходил от внутреннего уха кошки к панели, имплантированной в ее грудную клетку". В итоге программа не сработала, потому что исследователи не смогли контролировать движения кошки, и в большинстве случаев она "гуляла сама по себе", а не добиралась до цели.
Хамелеоны под прикрытием
Как сообщает The Times of Israel, в 2018 году Хасан Фирузабади, старший военный советник иранского лидера Аятоллы Али Хаменеи, заявил, что запад тайно ввез хамелеонов в Иран с целью контролировать ядерную программу страны. Он заявил, что эти хамелеоны могли обнаружить урановые рудники. “Мы выяснили, что их кожа притягивает атомные волны и их выслали с целью выяснить местонахождение урановых рудников в нашей Республике, и где мы занимаемся атомной деятельностью," - высказался Фирузабади на пресс-конференции 2018 года.
Белки-шпионки
В 2007 году иранские представители власти "задержали" больше 10 белок возле завода по обогащению урана, и обвинили их в шпионаже от израильского правительства. Согласно государственному информационному агентству Исламской Республики (ИРНА), приговор был таким: “Белки переносили шпионское снаряжение иностранных агентств, и благодаря бдительности наших разведывательных служб их удалось своевременно остановить". В то время Национальное общественное радио (NPR) взяло интервью у профессора дикой природы Джона Копровски - он прокомментировал, что белку вряд ли можно обучить сложным методам сбора разведданных - не невозможно, но очень маловероятно.
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