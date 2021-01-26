5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов

В 1960-е годы ЦРУ хотели сделать так, чтобы домашняя кошка смогла передавать аудиозаписи, взятые из посольств СССР. Как сообщает Смитсоновский институт, “команда превратила кошку в передатчик - специальный провод проходил от внутреннего уха кошки к панели, имплантированной в ее грудную клетку". В итоге программа не сработала, потому что исследователи не смогли контролировать движения кошки, и в большинстве случаев она "гуляла сама по себе", а не добиралась до цели.