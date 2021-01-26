FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9607 постов • 1178 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов

5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов (6 фото)

Автор:
26 января 2021 11:17
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории   история   мир   странное   факты   шпионаж   шпионы   
488
6
ЦРУ и голуби-шпионы, Израиль и хамелеоны-разведчики - мировая история хранит немало примеров, когда животных использовали для шпионажа, или подозревали в нем. Наших братьев меньших не раз пытались использовать в государственных интересах. Не зря вы подозревали, что ваш кот что-то от вас скрывает - возможно, он завербован!
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   истории   история   мир   странное   факты   шпионаж   шпионы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
CKO Час назад
Голуби - разведчики :)
Голуби - разведчики :)Посмотреть
Голуби - разведчики :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей Час назад
5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
turyst 2 часа назад
5 случаев из истории, когда животных использовали как шпионов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Влад 3 часа назад
Белки страшная сила, стоит только выпить сразу являются секреты выпытывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Малышка с редким синдромом и ярко-розовой кожей растрогала инстаграм (5 фото) Малышка с редким синдромом и ярко-розовой кожей растрогала инстаграм (5 фото) Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Маленькая такса помогла большому псу справиться с травмой после нападения Маленькая такса помогла большому псу справиться с травмой после нападения 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг! 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг! Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле Фермер в пятом поколении обожает своих оленей - он даже спит с ними в стойле
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

322716



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 редчайших экзотических фруктов, о которых мало кто знает
13
60
10 редчайших экзотических фруктов, о которых мало кто знает
"Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по Финскому заливу
0
182
"Устроил ледовое сафари": ледокол "Капитан Плахин" заставил рыбаков побегать по...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Рисунок на Лексусе
0
3
Рисунок на Лексусе
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Малышка с редким синдромом и ярко-розовой кожей растрогала инстаграм (5 фото)
Малышка с редким синдромом и ярко-розовой кожей растрогала инстаграм (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересно#люди#прикольные#картинки#Разное#обучение#кот#собака
#фото#интересное#факты#приколы#аварии#авто аварии#автомобили#смешные#сша#авария дня
#животные#история#Россия#СССР#дтп#автомир#дети#на различный вкус#навальный#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться