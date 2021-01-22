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Китайские ученые выяснили, как продлить жизнь

Китайские ученые выяснили, как продлить жизнь (3 фото)

Автор:
22 января 2021 15:30
Сообщество : Наука
Метки: Редактирование гена   генные модификации   гены   днк   продление жизни   редактирование генома   эксперименты   
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Исследователи из Китайской академии наук проводят эксперименты на мышах, задерживая их старение с помощью редактирования ДНК. Они используют для этого технологию генной инженерии CRISPR-Cas9 и добились невероятных результатов: продолжительность жизни подопытных животных увеличилась на четверть. Ученые утверждают, что когда-нибудь этот метод можно будет использовать и на людях.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Редактирование гена   генные модификации   гены   днк   продление жизни   редактирование генома   эксперименты   
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20k
Влад 2 часа назад
Вы охренели такое писать? Немедленно удалите пост пока пенсионный возраст не отодвинули еще на 20 лет.
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2k
Yawa 13 минут назад
в общем, плоскоземельщики (или как их там называют, которые "врачи всё врут") сами не догадаются, по этому подкидываю идею:
всем известно, что одним из способов внедрения генов в живой организм является вирус.
и для генной модификации ДНК уже родившегося человека нужен как раз подходящий вирус.
а это очень тонкое и сложное искуство и учёные сами не знают что могут сделать.
и вот в виду того, что китайци ведут генные разработки, совместив с фактом что из Китая регулярно вылезает какая-то зараза, в прошлом году вон Ковид появился,
делаем вывод что ковид - это либо "сбежавший неудачный экземпляр вируса" либо "целенаправленно созданная эпидемия для внедрения ДНК рептилоидов всему населению планеты, чтоб после эпидемии рождались не люди а рептилии"
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3k
aleksei 18 минут назад
Спасибо, мы еще с ковидом не разобрались
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319
Роман Полчаса назад
херней какой-то китайцы занимаются - вот бы им по три храма в день строить, да по ледоколу в год - вот тогда бы зажил у них народ... Другое дело у нас - нам и наука не надо, у нас и так народ дольше жить стал - закон о пенсионном возрасте не даст соврать!
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2k
Евгений Афонин Полчаса назад
Опять Китай и мыши?!!! Да ну нах!!! Я пожалуй, с Маском на Марс...
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2k
Андрей 41 минуту назад
Старение, это все херня. Думаю будущее за переносом сознания.
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415
Andrey 48 минут назад
Китайские ученые выяснили, как продлить жизнь
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28k
LEPA 50 минут назад
Китайские ученые выяснили, как продлить жизнь
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11k
Serg2001 58 минут назад
А лет через 5-10 какая-нибудь новая хрень по всему миру прокатится типа ковида. Вот на хрена в ДНК то лезть? Ученые как дети. Готовы что угодно сломать, лишь бы посмотреть как там внутри все устроено... )
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