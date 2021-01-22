Китайские ученые выяснили, как продлить жизнь

Команда биологов использовала известный инструмент редактирования генома под названием CRISPR-Cas9, который используется для точного редактирования ДНК. CRISPR-Cas9 можно сравнить с парой генетических ножниц, позволяющих удалять и заменять крошечные фрагменты ДНК. Этот метод был использован для скрининга тысяч генов с особенно сильными факторами клеточного старения.



Считается, что клеточное старение нарушает функцию тканей и предрасполагает их к развитию болезней. Исследователи определили 100 генов, способствующих старению, из примерно 10 000, и KAT7 оказался наиболее способствующим старению клеток.



KAT7 - один из десятков тысяч генов, обнаруженных в клетках млекопитающих. Исследователи инактивировали KAT7 в печени мышей с помощью внутривенной инъекции лентивирусного вектора.



Лентивирусные векторы - "носители" для переноса генов в клетках млекопитающих. Внутривенная инъекция лентивирусного вектора, кодирующего KAT7, уменьшала пропорции стареющих клеток и провоспалительных клеток в печени и увеличивала продолжительность здоровья и продолжительность жизни старых мышей.



Результаты предполагают, что генная терапия, основанная на инактивации одного гена, может быть достаточной для увеличения продолжительности жизни. Истощение KAT7 снижает клеточное старение, тогда как избыток KAT7 ускоряет клеточное старение.



Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.