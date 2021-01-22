Китайские ученые выяснили, как продлить жизнь

Исследователи из Китайской академии наук проводят эксперименты на мышах, задерживая их старение с помощью редактирования ДНК. Они используют для этого технологию генной инженерии CRISPR-Cas9 и добились невероятных результатов: продолжительность жизни подопытных животных увеличилась на четверть. Ученые утверждают, что когда-нибудь этот метод можно будет использовать и на людях.
Фундаментальный фактор старения организма - клеточное старение. Ученые выявили, в частности, один ген, который заметно влияет на клеточное старение, - KAT7. Если инактивировать этот ген с помощью CRISPR-Cas9, инструмента редактирования генов, то это позволяет увеличить продолжительность жизни.
По словам соруководителя проекта, специалиста по старению и регенеративной медицине из Института зоологии Китайской академии наук (CAS), специфическая терапия, которую они использовали, и полученные результаты уникальны. Такого в мире еще никто не делал.
В лабораторных экспериментах жизнь всех мышей продлилась в среднем на 25 процентов.
"Через шесть-восемь месяцев эти мыши демонстрируют общее улучшение внешнего вида и силы хвата, и, что наиболее важно, их продолжительность жизни увеличивается примерно на 25 процентов", - сообщил автор исследования профессор Цюй Цзин.
В лабораторных экспериментах жизнь всех мышей продлилась в среднем на 25 процентов.
"Через шесть-восемь месяцев эти мыши демонстрируют общее улучшение внешнего вида и силы хвата, и, что наиболее важно, их продолжительность жизни увеличивается примерно на 25 процентов", - сообщил автор исследования профессор Цюй Цзин.
Команда биологов использовала известный инструмент редактирования генома под названием CRISPR-Cas9, который используется для точного редактирования ДНК. CRISPR-Cas9 можно сравнить с парой генетических ножниц, позволяющих удалять и заменять крошечные фрагменты ДНК. Этот метод был использован для скрининга тысяч генов с особенно сильными факторами клеточного старения.
Считается, что клеточное старение нарушает функцию тканей и предрасполагает их к развитию болезней. Исследователи определили 100 генов, способствующих старению, из примерно 10 000, и KAT7 оказался наиболее способствующим старению клеток.
KAT7 - один из десятков тысяч генов, обнаруженных в клетках млекопитающих. Исследователи инактивировали KAT7 в печени мышей с помощью внутривенной инъекции лентивирусного вектора.
Лентивирусные векторы - "носители" для переноса генов в клетках млекопитающих. Внутривенная инъекция лентивирусного вектора, кодирующего KAT7, уменьшала пропорции стареющих клеток и провоспалительных клеток в печени и увеличивала продолжительность здоровья и продолжительность жизни старых мышей.
Результаты предполагают, что генная терапия, основанная на инактивации одного гена, может быть достаточной для увеличения продолжительности жизни. Истощение KAT7 снижает клеточное старение, тогда как избыток KAT7 ускоряет клеточное старение.
Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Считается, что клеточное старение нарушает функцию тканей и предрасполагает их к развитию болезней. Исследователи определили 100 генов, способствующих старению, из примерно 10 000, и KAT7 оказался наиболее способствующим старению клеток.
KAT7 - один из десятков тысяч генов, обнаруженных в клетках млекопитающих. Исследователи инактивировали KAT7 в печени мышей с помощью внутривенной инъекции лентивирусного вектора.
Лентивирусные векторы - "носители" для переноса генов в клетках млекопитающих. Внутривенная инъекция лентивирусного вектора, кодирующего KAT7, уменьшала пропорции стареющих клеток и провоспалительных клеток в печени и увеличивала продолжительность здоровья и продолжительность жизни старых мышей.
Результаты предполагают, что генная терапия, основанная на инактивации одного гена, может быть достаточной для увеличения продолжительности жизни. Истощение KAT7 снижает клеточное старение, тогда как избыток KAT7 ускоряет клеточное старение.
Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Генетики попытались пересадить обезьяне человеческие мозги
- Изобретен революционный метод редактирования ДНК
- Сила феромонов: почему самки мышей сходят с ума от запаха самцов?
- Гены микроскопического жучка помогут людям покорить космос
- Израильские ученые сумели победить рак у мышей
Метки: Редактирование гена генные модификации гены днк продление жизни редактирование генома эксперименты
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
всем известно, что одним из способов внедрения генов в живой организм является вирус.
и для генной модификации ДНК уже родившегося человека нужен как раз подходящий вирус.
а это очень тонкое и сложное искуство и учёные сами не знают что могут сделать.
и вот в виду того, что китайци ведут генные разработки, совместив с фактом что из Китая регулярно вылезает какая-то зараза, в прошлом году вон Ковид появился,
делаем вывод что ковид - это либо "сбежавший неудачный экземпляр вируса" либо "целенаправленно созданная эпидемия для внедрения ДНК рептилоидов всему населению планеты, чтоб после эпидемии рождались не люди а рептилии"