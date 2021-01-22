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"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась драка

"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась драка (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 13:19
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   интересное   красноярск   лифт   парочка   фото   
1061
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В Красноярске нежности парочки в лифте быстро переросли в ссору, а потом и в драку. Виной всему стала забота парня - он пытался вытереть платком нос своей девушке. Дамочка не оценила заботу и принялась его бить. Молодой человек в долгу не остался и тоже ударил её в ответ.

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Метки: видео   драка   интересное   красноярск   лифт   парочка   фото   
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11k
Serg2001 50 минут назад
"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась драка
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5k
Majul 4 минуты назад
Зарисовка из жизни животных. Очень интересно.
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15k
Robin Hood 6 минут назад
"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась драка
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5k
JACKAL 21 минуту назад
ёпт событие века,,, бухие малолетки в лифте потолкались,,, нахер ваще такое выкладывать???
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240
Spirax Полчаса назад
По видео, он хотел не вытереть, а мозг через нос вытянуть. Фигасе нежности.))
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Плохо он ее у@е-бал,ей видно нравится,когда ее сильно пиз@дят
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4k
Иван Полчаса назад
"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась дракаПосмотреть
"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась драка
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31k
Опаньки Полчаса назад
Но ссыт в подъезде по-любому обама
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708
Nane First NameLast 39 минут назад
Он стал нападать, толкать
-------------
Ээээ! Стоямба! Она ж первая начала руки распускать. Значит он стал защищаться, а не нападать.
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1k
smokes 40 минут назад
та это у их просто брачные игры.. че уж так нагнетать то
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58k
Viktor 43 минуты назад
Милые бранятся - только тешатся!
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34k
dima423 46 минут назад
2 сапога пара)
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2k
leto2016 dima423 Полчаса назад
два сапога левые
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4k
Борис 50 минут назад
Лифт 2
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33k
AGM 54 минуты назад
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