"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась драка

Молодая супружеская пара в Красноярске устроила драку в лифте жилого дома. Нетрезвые молодые люди ехали в лифте, и мужчина решил вытереть нос своей возлюбленной. Однако, женщина не оценила такой заботы и принялась его бить. Друзья рассказали, что виной всему стали ухаживания:

«Девушке не понравились ухаживания, и нежности парня. Она спровоцировала драку. Все это сопровождалось ссорами и криками», – рассказал один из очевидцев.

Девушка принялась бить своего мужа и тот решил дать сдачи. Он стал нападать, толкать и бить в ответ свою жену.