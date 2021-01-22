"От любви до ненависти": из-за ухаживаний между парнем и девушкой завязалась драка

В Красноярске нежности парочки в лифте быстро переросли в ссору, а потом и в драку. Виной всему стала забота парня - он пытался вытереть платком нос своей девушке. Дамочка не оценила заботу и принялась его бить. Молодой человек в долгу не остался и тоже ударил её в ответ.
Молодая супружеская пара в Красноярске устроила драку в лифте жилого дома. Нетрезвые молодые люди ехали в лифте, и мужчина решил вытереть нос своей возлюбленной. Однако, женщина не оценила такой заботы и принялась его бить. Друзья рассказали, что виной всему стали ухаживания:
«Девушке не понравились ухаживания, и нежности парня. Она спровоцировала драку. Все это сопровождалось ссорами и криками», – рассказал один из очевидцев.
Девушка принялась бить своего мужа и тот решил дать сдачи. Он стал нападать, толкать и бить в ответ свою жену.
После драки в лифте скандал перешёл в подъезд. По мнению соседей, во время разборок молодые люди были пьяны. Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
Источник:
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Ээээ! Стоямба! Она ж первая начала руки распускать. Значит он стал защищаться, а не нападать.