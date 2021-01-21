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30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей

30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей (31 фото)

Автор:
21 января 2021 13:21
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: дизайн   и такое бывает   маркетинг 80 уровня   маркетинговые уловки   упаковка   упаковка врет   упаковка жжет   хитрости магазинов   
1419
31
Мы нередко сталкиваемся с тем, что внешний вид обманчив. В магазинах это встречается сплошь и рядом - обертка вроде красивая, а внутри ждет какой-нибудь облом! Вот целая коллекция таких разочарований, от которых не застрахован ни один покупатель.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   и такое бывает   маркетинг 80 уровня   маркетинговые уловки   упаковка   упаковка врет   упаковка жжет   хитрости магазинов   
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14  комментариев
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18k
shevanez Час назад
Половина "подлише нае.бахтунг". В остальном...Пример -
- Название сборника, в который входят 500 песен. На фотке-часть этого сборника, о чем и указано.
Половина "подлише нае.бахтунг". В остальном...Пример - - Название сборника, в который входят 500 песен. На фотке-часть этого сборника, о чем и указано.
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16k
Злобный Члегр Минуту назад
Комментарий к фото
А только взяв коробку в руки, ничего не поняла?
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16k
Злобный Члегр 5 минут назад
Комментарий к фото
Ну, тут все ясно. Хохлома - она и в Африке Хохлома!
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26k
Snork Snorkoff 12 минут назад
Не непрерывного, а total т.е. всего.
Не непрерывного, а total т.е. всего.
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12k
Совранский Час назад
30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей
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14k
dimitr Час назад
30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей
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10k
Элитный тигр dimitr 23 минуты назад
Ну расскажи нам, что у тебя Путин украл???
Как же вы нытики зае**ли уже в каждый пост свою муйню пихать...
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39k
Raush Час назад
Ну кстати тут только расчет на невнимательность...
Живу в Германии и вот как-то не могу вспомнить, что бы такое попадалось.... Ну может быть по мелочам, там типа начинки не так много, как на упаковке, а вот что бы пустоту продавали... не упомню.
Ну кстати тут только расчет на невнимательность... Живу в Германии и вот как-то не могу вспомнить, что бы такое попадалось.... Ну может быть по мелочам, там типа начинки не так много, как на упаковке, а вот что бы пустоту продавали... не упомню.
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21k
Vazari Час назад
на любой емкости написан вес/объем. Если цена кажется привлекательной, всегда смотрю состав, вес/объем, срок годности. Подвох почти всегда кроется в них. А пирожок с маком-неспроста мейд ин укрейн)
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1k
Дмитрий Vazari Час назад
Не ин, а он :)
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21k
Vazari Дмитрий 58 минут назад
ты еще спроси- Хус Краймиа))
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8k
Владимир 2 часа назад
>> здесь чипсов больше на 30 процентов
Уменьшили вес/размер каждой чипсы на 30%, чипсов стало больше - не обманули ))
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1k
ALEX 2 часа назад
Сколько можно это старьё постить?!
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