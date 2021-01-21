30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей

Мы нередко сталкиваемся с тем, что внешний вид обманчив. В магазинах это встречается сплошь и рядом - обертка вроде красивая, а внутри ждет какой-нибудь облом! Вот целая коллекция таких разочарований, от которых не застрахован ни один покупатель.

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1. "1001 стикер и 768 из них - бесполезные квадраты. Спасибо, Дисней" 0 Источник:

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2. "Моя сестра получила это на день рождения" 0 Источник:

3. "Купила эти стикеры, потому что понравилась золотая окантовка" 0 Источник:

4. "Я думала, что баночка с увлажняющим кремом гораздо больше" 0 Источник:

5. "Эта упаковка вводит в заблуждение" 0 Источник:

6. "Да, реальность часто разочаровывает" 0 Источник:

7. "Принт по всей поверхности". Оно и видно! 0 Источник:

8. Вес продукта в обеих упаковках - 500 г, но зеленая подается как "здесь чипсов больше на 30 процентов" 0 Источник:

9. На чашке написано: "Мыть только вручную, не использовать в микроволновке". На стикере сверху - "Подходит для микроволновки. Подходит для посудомоечной машины" 0 Источник:

10. "Купила своему малышу бассейн с шариками" 0 Источник:

11. "Украшено конфетами" 0 Источник:

12. Упаковка вяленого мяса. Интересное решение 0 Источник:

13. "Конструктор на 800 деталей. Все верно. Только нижняя часть коробки перекрыта и пуста, а наверху лежат 800 деталей, 550 из которых - крошечные кругляшки, а не полноценные детали. Сын очень расстроился" 0 Источник:

14. Гении продаж 0 Источник:

15. "То-то я думаю, почему у меня рука сразу уперлась в дно коробки" 0 Источник:

16. Слева - старая упаковка, справа - новая. Объем один и тот же 0 Источник:

17. Хитроумная упаковка пиццы. Все самое вкусное показываем в окошко 0 Источник:

18. "Купила упаковку цветных карандашей. Была уверена, что они полноразмерные" 0 Источник:

19. Напиток "Арбузный". Состав: яблоко, свекла, морковь, имбирь. Погодите, а арбуз-то где?! 0 Источник:

20. "Заказали конструктор на 1000 деталей. Насчитали только 523" 0 Источник:

21. На нижней упаковке сказано "Теперь больше". Нет, не больше. Они одного размера! 0 Источник:

22. Так выглядит разочарование 0 Источник:

23. Упаковка акриловых красок. Тот же обман, что и с цветными карандашами 0 Источник:

24. "Ощущение, что заплатил за воздух" 0 Источник:

25. Это боль 0 Источник:

26. Беспроводные наушники. На лицевой стороне вкладыша указано: "12,5 часов непрерывного воспроизведения". На внутреней - "до 3,5 часов воспроизведения, 12,5 часов на подзарядке". Но прочесть это можно только после покупки 0 Источник:

27. "Один из кубиков оказался картонной обманкой" 0 Источник:

28. На лицевой стороне упаковки написано "Натуральный коричневый сахар". На обратной - "Натуральный" - это всего лишь название бренда" 0 Источник:

29. Сборник "500 лучших песен в истории музыки", в который входят всего 39 композиций. Всегда читайте мелкий шрифт 0 Источник: