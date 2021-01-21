30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей

Мы нередко сталкиваемся с тем, что внешний вид обманчив. В магазинах это встречается сплошь и рядом - обертка вроде красивая, а внутри ждет какой-нибудь облом! Вот целая коллекция таких разочарований, от которых не застрахован ни один покупатель.
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8. Вес продукта в обеих упаковках - 500 г, но зеленая подается как "здесь чипсов больше на 30 процентов"
9. На чашке написано: "Мыть только вручную, не использовать в микроволновке". На стикере сверху - "Подходит для микроволновки. Подходит для посудомоечной машины"
13. "Конструктор на 800 деталей. Все верно. Только нижняя часть коробки перекрыта и пуста, а наверху лежат 800 деталей, 550 из которых - крошечные кругляшки, а не полноценные детали. Сын очень расстроился"
19. Напиток "Арбузный". Состав: яблоко, свекла, морковь, имбирь. Погодите, а арбуз-то где?!
26. Беспроводные наушники. На лицевой стороне вкладыша указано: "12,5 часов непрерывного воспроизведения". На внутреней - "до 3,5 часов воспроизведения, 12,5 часов на подзарядке". Но прочесть это можно только после покупки
28. На лицевой стороне упаковки написано "Натуральный коричневый сахар". На обратной - "Натуральный" - это всего лишь название бренда"
29. Сборник "500 лучших песен в истории музыки", в который входят всего 39 композиций. Всегда читайте мелкий шрифт
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дизайн и такое бывает маркетинг 80 уровня маркетинговые уловки упаковка упаковка врет упаковка жжет хитрости магазинов
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- Название сборника, в который входят 500 песен. На фотке-часть этого сборника, о чем и указано.
Живу в Германии и вот как-то не могу вспомнить, что бы такое попадалось.... Ну может быть по мелочам, там типа начинки не так много, как на упаковке, а вот что бы пустоту продавали... не упомню.
Уменьшили вес/размер каждой чипсы на 30%, чипсов стало больше - не обманули ))