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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
01 февраля 2021 21:57
Метки: история   ретро   фото   
804
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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9k
Лехахуторской 4 часа назад
Фотки классные, но никакой хронологии.
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babuby Лехахуторской 4 часа назад
Да фиг с ней, с хронологией. Главное что описания отличные! Краткие, и не дебильные(как порой бывает у некоторых).
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