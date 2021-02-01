Подборка интересных исторических ретро фотографий
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6.
Илья Ильф и Евгений Петров сидят на лавочке с молодыми мамами на Гоголевском бульваре, 1932 года, Москва
7.
Хвост Ту-104 и автобус Ikarus 55 - венгерский красавец по прозвищу «Ракета», выпускавшийся с 1953 по 1972 годы и поставлявшийся во многие соцстраны
8.
Александр Невзоров берет интервью у Жана–Поля Бельмондо для телепередачи "600 секунд", 1990 год, Ленинград
9.
Воспитанник детского дома №13 города Киева 12–летний Алёша Лебедев (2 года провёл в Освенциме), январь 1946 года
Из открытого письма в Нюренбергский трибунал: «Товарищи судьи! Очень прошу, прочитайте на суде моё обвинение и скажите немцам–детоубийцам, что я их проклинаю. Присудите им самое жестокое наказание за моих сестёр, маму, за отца, за всех товарищей детского дома, которых обидели немцы...» Двух сестёр и мать фашисты заморили в лагере, отец пал смертью храбрых.
10.
Группа Стаса Намина на гастролях, 1986 год, США
Начало мирового турне. Слева направо: Александр Малинин, Александр Лосев, Стас Намин, Юрий Горьков, Александр Солич, Сергей Воронов.
13.
Настенный «градусник», показывающий количество дорожно-транспортных происшествий в Амстердаме. Нидерланды, 1949 год
16.
Американские военнослужащие вывозят картины и скульптуры, похищенные Германом Герингом и обнаруженные в пещере недалеко от Берхтесгадена. Май 1945 г
17.
Президент Джордж Х.В. Буш выгуливает на лужайке Белого дома свою собаку спрингер-спаниель Милли с щенками. 20 апреля 1989 г.
21.
Пловчиха Норма Кэмпбелл в резиновом гидрокостюме с автографами Джона Леннона и Пола Маккартни, 1965 год
"Имена написали фломастером, и мне хотелось сохранить их", - сказала Норма. "Кто-то сказал мне, что лак для волос водостойкий, поэтому, я думаю, что перед плаванием опрыскаю им".
22.
Дома на колесах в 1920-х годах
Три "дома - автомобиля", как их тогда называли. Два из Миннесоты и один из Дакоты. Путешественники позировали для этой фотографии.
В 20-х годах идея дома на колёсах настолько понравилась потребителям, что строители и производители начали не только создавать новые модели, но и переделывать автобусы под дома на колесах бешеными темпами. А дизайнеры создавали "дома - автомобили" не только как автобусы, но и по образу самолетов и лодок.
В 20-х годах идея дома на колёсах настолько понравилась потребителям, что строители и производители начали не только создавать новые модели, но и переделывать автобусы под дома на колесах бешеными темпами. А дизайнеры создавали "дома - автомобили" не только как автобусы, но и по образу самолетов и лодок.
24.
Девушка украшает полицейского цветочком во время студенческих беспорядков в Париже, май 1968 года.
27.
Две «Волги» - серая, украшенная для свадьбы, и номенклатурная чёрная, а также польский автомобиль Nysa-522 и фургон Scania из Финляндии стоят на светофоре у Зимнего дворца. Ленинград. СССР. 1980-е.
28.
Продавщица молочного отдела.
В маленьких баночках сметана, а в бутылках молоко. С белой крышечкой - молоко, с розовой была ряженка, с зеленой кефир, а с желтой сливки. Ещё были крышки в полоску, там был варенец. СССР. 1970-е.
32.
Конкорд и солнечное затмение
Испытание одного из прототипов сверхзвукового самолета "Конкорд" совпало со временем солнечного затмения. Снимок был сделан фотографом Артуром Гибсоном в 1973 году
34.
Маколей Калкин возле Всемирного торгового центра во время съемок фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», 1992 год
35.
Ганчевые мастера под руководством под руководством народного художника Узбекистана Мирмахмуда Усманова работают над орнаментом, украшающим интерьер Центрального музея В. И. Ленина в Ташкенте. 1969
36.
Пригородный поезд из двухэтажных вагонов, 29 июня 1991 года, Лейпциг Такие вагоны поставлялись в СССР, но в СССР они не прижились
37.
Як–40 летит из Алдана в Якутск. Встреча с танкером в районе Жатая
Автор — Владимир Чин–Мо–Цай, знаменитый норильский фотохудожник, фотожурналист, фотокорреспондент агентства печати «Новости» (АПН) по Восточной Сибири.
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