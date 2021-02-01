22.

Три "дома - автомобиля", как их тогда называли. Два из Миннесоты и один из Дакоты. Путешественники позировали для этой фотографии.



В 20-х годах идея дома на колёсах настолько понравилась потребителям, что строители и производители начали не только создавать новые модели, но и переделывать автобусы под дома на колесах бешеными темпами. А дизайнеры создавали "дома - автомобили" не только как автобусы, но и по образу самолетов и лодок.