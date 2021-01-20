Врач включила альфа-самца, поэтому я распылил ей перцовки

"Мы пошли на консультацию, были в кабинете иммунолога, она наглым образом забрала у нас карточку. Она крайне некорректно себя вела, это у нас называется "альфа-самца включить". Она потянула время, что нет показаний на прививку. Нам всегда оказывали содействие. Мы за здоровый образ жизни, мы правильно питаемся, мы знаем прекрасно, есть дефицит вакцин, но нельзя смешивать русскую и европейскую. Мы будем делать только "Пентаксим", мы пришли с миром, я уважаемый предприниматель", - заявил мужчина.



Коллега избитой женщины рассказал, что семейная пара пришла к врачу без записи и стала требовать, чтобы она поставила прививку ребенку.



После этого отец мальчика пошел сдавать в гардероб верхнюю одежду, а мама ребенка стала вырывать документы у педиатра, после чего началась потасовка.



Как сообщалось ранее, предприниматель нанес несколько ударов врачу-педиатру и распылил ей в лицо газовый баллончик. Потерпевшей женщине потребовалась госпитализация. У нее диагностировали травмы головы и ожог глаза.



Мужчину после инцидента доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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Какое мелкое хулиганство?! Тут же нанесение побоев налицо. И врач была при исполнении служебных обязанностей. А этот "уважаемый предприниматель-коучинг" кидается на врача с перцовкой, да ещё и наносит несколько ударов по лицу.



Хорошо хоть у педиатра были, а не у хирурга. Инструментов подходящих не нашлось, а то могли бы и разделать на хирургической кушетке, эти "уважаемые коучинги"...