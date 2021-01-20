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Врач включила альфа-самца, поэтому я распылил ей перцовки

Врач включила альфа-самца, поэтому я распылил ей перцовки (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 05:33
Метки: включила альфа-самца   врач   перец   распылил   
962
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1
Петербуржцы Ярослав и Катя Крамские занимаются коучингом и придумывают названия для компаний. Они потребовали у доктора из детской поликлиники №73, чтобы та назначила им бесплатно вакцину "Пентаксим". Но врач Ольга Петровна отказала.

Источник:

Метки: включила альфа-самца   врач   перец   распылил   
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3k
x3matic 3 часа назад
Я так понимаю, какой то коуч и пи.дор это одно и тоже?Ну а в поликлинниках, иногда такая мразь в халате попадаеться,что кроме как настучать ей или ему по бубену,вариантов нет.Не понимают они по другому.А тут встретились придурки,и расцарапали друг другу морды.
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11k
Morr_A x3matic 2 часа назад
Коуч это:
Если люди умеют работать, они работают, если не умеют работать и не хотят, то учат работать других.
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1k
Павел Коваленко 5 минут назад
эти [мат] б л о геры и [мат] д о ко у чи вообще же нюх потеряли,изза своего ссаного хайпа другим людям здоровье портят...уроды...надо бы уголовку ему впаять нанесение тыжких телесных,вот потом пусть в сизо объясняет на хате как он поучал врача,да еще и женщину,которая ему в матери годится
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7k
Андрей Ма-С 14 минут назад
мне всегда интересно было врач, учитель и полицейский работают с людьми. Но за нападение здорового вооружённого мужика (даже если в него бросят бумажный стаканчик) сразу реальный срок, а пожилую женщину отметелили и залил глаза из перцового баллончика, мелкое хулиганство!!!
Может пора прировнять наказание за нападение хотя бы врачей скорой и участковых (ходят по вызовам)????
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26k
Сталин подтвердил бы!! 19 минут назад
Откуда такие идиоты вылазят??? В тюрьму на годик, там он дохрена рукавиц на швейной машинке сгенерирует!!!
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13k
Александр Полчаса назад
"ДокторКа"?!!
"Щэневмерлу" не "спивали"?
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9k
gnyS i Полчаса назад
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9k
albedo 56 минут назад
Коуч - это тренер. Всего лишь тренер, в данном случае непонятно чего.
А если поднял руку на женщину, которая ему в матери годится - дебил к тому же.
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6k
Vallek albedo 2 минуты назад
В русском языке такого слова нет (проверил только что). Либо это шпионы, либо иностранные долбо#бы.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Жалко ребёнка....
Кто вырастет у таких долб@убов?
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41k
Цыц тут у меня Час назад
Чем бесполезнее профессия, тем борзее и наглее существо.
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781
Opliut 2 часа назад
"Мелкое хулиганство" это матерное слово на стене в подъезде написАть. Нападение на человека как-то с этим не равняется. Даже если доктор вела себя по хамски - это не повод применять физическое насилие.
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Потребовали у докторки"?

Совсем окуели со своей толерастией. Или это стеб?
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79k
Taras Kozalupko Агент Безопасной Национальности 43 минуты назад
Хохлы писали, их стиль подачи применять женский род там, где не надо
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40k
Максим Т. 2 часа назад
Х.уеучеры, мля
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Нападение на врача , или на скорую "при исполнениии" неплохо бы приравнять к нападению на полицейского, например.
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12k
aalexey3 2 часа назад
Содействие им оказывали... Даже в Самарской области... Тут ключевое слово - ДАЖЕ! Если бы они на прием к врачу у нас в Самарской области без очереди пролезть попытались бы, то ещё в коридоре им пришлось бы балончики с перцем очень долго доставать, но уже у других врачей - гинеколога и проктолога...
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2k
A 2 часа назад
Им к психиатру надо было, а не к педиатру
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Иван Кемеров

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