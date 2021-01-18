Как Михаил Боярский д’Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как-то Михаил Боярский встерил в Москве, на улице Горького поэта Илью Резника. И тот его спросил: «Миша, ты снимаешься в «Трех мушкетерах?» – «Каких еще «Мушкетерах»?» – удивился Боярский. «Ну ты даешь! У тебя же, Мишель, физиономия как из прошлого века и волосы длинные. Обязательно скажу Хилу». – «Какому Хилу?» – не понял Боярский. «Режиссеру Юнгвальд-Хилькевичу». Хилькевич к кандидатуре отнёсся прохладно: «Боярский? Это который Кота, Волка играет?» Но решил попрбовать его в роли графа Рошфора. Но в этой роли Боярскому запретила сниматься… его мама. Она заявила сыну, что хватит ему играть разного рода негодяев и проходимцев. Ослушаться родную мать сын не посмел и от проб отказался. Как вдруг…



1 января 1978 года по ЦТ состоялась премьера телефильма «Собака на сене», где Боярский сыграл главную роль. Этот фильм увидел Хилькевич, и в его сердце что-то екнуло. Он отбил Боярскому телеграмму: «Предлагаю на выбор две роли: Арамис или Атос»