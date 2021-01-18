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Как Михаил Боярский д’Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца

Как Михаил Боярский д’Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца (12 фото)

Автор:
18 января 2021 13:48
Сообщество : Кино
Метки: Боярского   роли   судьба   
2029
12
У большинства актёров есть роль, сыграв которую, он остаётся в памяти зрителей этим персонажем. Думаю никому не открою тайну, что для Михаила Боярского такая роль – д’Артаньян из «Трёх Мушкетёров»
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Метки: Боярского   роли   судьба   
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15  комментариев
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14k
Теуш Алексей 8 часов назад
Дюма писал Д'Артаньяна для Боярского. Для Абдулова Булгаков написал Коровьева.
Дюма писал Д'Артаньяна для Боярского. Для Абдулова Булгаков написал Коровьева.
Дюма писал Д'Артаньяна для Боярского. Для Абдулова Булгаков написал Коровьева.
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1k
Alexandr 4 часа назад
Дартаньян из него получился замечательный, а вот человек как то не удался. Грустно.
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6k
klop Alexandr 3 часа назад
А что не так?
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28k
LEPA klop Час назад
Погряз в клоповнике.)))
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6k
klop LEPA 47 минут назад
Как Михаил Боярский д’Артаньяном стал. Фотопробы на роль знаменитого гасконца
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20k
Юрьевич 7 часов назад
Это да, из Абдулова такого д’Артаньяна не получилось бы точно, не его типаж.
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3k
Дед Победы 7 часов назад
Он д' Артаньяном был отличным
открытым, смелым, как в кино!
по жизни ж, был весьма обычным
верней сказать, он есть гавно!
Он д' Артаньяном был отличным открытым, смелым, как в кино! по жизни ж, был весьма обычным верней сказать, он есть гавно!
Он д' Артаньяном был отличным открытым, смелым, как в кино! по жизни ж, был весьма обычным верней сказать, он есть гавно!
Он д' Артаньяном был отличным открытым, смелым, как в кино! по жизни ж, был весьма обычным верней сказать, он есть гавно!
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256
Бугуниниба Дед Победы 6 часов назад
И сынок его гнида поганая из Едросни.
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6k
klop Бугуниниба 3 часа назад
А ты из какой дрисни?
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256
Бугуниниба klop 2 часа назад
Не с тобой, клоп вонючий, разговаривают.
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28k
LEPA klop Час назад
Адепт секты "Съедим Россию" нарисовался.
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6k
klop LEPA 45 минут назад
Навального встретил? В гульфик поцеловал?
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15k
Flying Dutchmen. 7 часов назад
Как ругаются черти в аду:
- Тысяча Боярских!...
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