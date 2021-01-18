Тетя Песя образцовая еврейская мама или таки совсем наоборот?

Тетя Песя...Та самая из фильма "Ликвидация". Не знаю как вам, а она мне всегда казалась очень доброй. От неё, несмотря на её внешнюю "едучесть" и "хитрованство" шло такое тепло и обаяние. А то что с хитринкой и за словом в карман не полезет... Так она же еврейская мама со своим колоритом и из Одессы.
Кстати, стоит вспомнить о некоторых цитатах и сюжетах из фильма "Ликвидация", связанные с тетей Песей.
Кстати, стоит вспомнить о некоторых цитатах и сюжетах из фильма "Ликвидация", связанные с тетей Песей.
Ведьмало найдется таких людей которые не смотрели фильм «Ликвидация». Старая Одесса, отличные актеры и еще лучшие диалоги.
— Не трогай ножик, халамидник. Мама сказала: «Ничуть не трогай!». — Мама, я зарежу себя ножиком! — Режь! Делай маму сиротой. Не ищи ножики, я их убрала!
— Давид Маркович! Я ж уже все глаза заплакала…Ой, я така рада! Насовсем? — Насовсем. — Давочка ж вы мой Маркович! А я ж вам поноску собрала. И носочки теплые! И рубашки стираные! И хлебчика, и рыбки вяленой, шоб хоть как-то покушать… — Спасибо, тетя Песя… — Вот только папиросы не нашла, Эммик же ж не курит, поменял на мыло. Взял душистое, трофейное. Лучше б пять больших кусков, так он таки два маленьких… Дак Циля взяла тот кусок, и нету! Считай, весь вокруг себя змыла… Так можно, я вас спрашиваю?.. Что там душить, а?!
— Не трогай ножик, халамидник. Мама сказала: «Ничуть не трогай!». — Мама, я зарежу себя ножиком! — Режь! Делай маму сиротой. Не ищи ножики, я их убрала!
— Давид Маркович! Я ж уже все глаза заплакала…Ой, я така рада! Насовсем? — Насовсем. — Давочка ж вы мой Маркович! А я ж вам поноску собрала. И носочки теплые! И рубашки стираные! И хлебчика, и рыбки вяленой, шоб хоть как-то покушать… — Спасибо, тетя Песя… — Вот только папиросы не нашла, Эммик же ж не курит, поменял на мыло. Взял душистое, трофейное. Лучше б пять больших кусков, так он таки два маленьких… Дак Циля взяла тот кусок, и нету! Считай, весь вокруг себя змыла… Так можно, я вас спрашиваю?.. Что там душить, а?!
Ой вэй, как будто у него нет дома, у этого ребенка! Эта Циля откуда взялась на мою голову, гембель, ведет себя, как румынская проститутка…
Какое счастье, что твой папа не дожил до этого дня, когда он видел, чтоб ребенок пошел в ресторан от мамы. Мама готовит целый день…
Какое счастье, что твой папа не дожил до этого дня, когда он видел, чтоб ребенок пошел в ресторан от мамы. Мама готовит целый день…
Тётя Песя: Добрейшего утречка, Фима! Фима: И Вам доброго! Тётя Песя: А где у нас случилось? Фима: Пара незаметных пустяков… Вам шо-то захотелось, мадам Шмуклис? Тётя Песя: Немножечко щепотку соли. Эммик, такое счастье, надыбал глосика! Фима: Скажите пожалуйста! «Два Больших Расстройства» надыбал глосика? Тётя Песя: Таки да. Фима: Целого или одни плавнички? Тётя Песя: Виляет хвостом как скаженый! Фима: Так надо жарить. При такой густой жаре глосик долго не выдержит. Тётя Песя: А я за что? Так Эммик ухнул пачку соли в помойнэ ведро! Фима: А шо, если помои посолить, они будут лучше пахнуть? Тётя Песя: Ой, я Вас умоляю, Фима, Вы же знаете за Эммика. Он если не сломает, то уронит, и как раз таки не помимо пальца, а на самый ноготь!
Добрый одесский юмор...
Кстати, Светлана Крючкова, которая сыграла тетю Песю ни празу не еврейка. зато она выросла в старом кишиневском дворе...Светлана рассказала о своем кишиневском детстве. Она жила во дворе, который напоминал одесский дворик из «Ликвидации»: там говорили на невероятной смеси идиша, молдавского, русского и украинского языков. Люди не придавали значения национальности соседей, были добрее и терпимее друг к другу. Маленькую Свету окружали друзья из многочисленных еврейских семей, она впитала эту систему взаимоотношений, невероятное чадолюбие матерей, которые совершенно точно знают, что нужно их детям.
Кстати, Светлана Крючкова, которая сыграла тетю Песю ни празу не еврейка. зато она выросла в старом кишиневском дворе...Светлана рассказала о своем кишиневском детстве. Она жила во дворе, который напоминал одесский дворик из «Ликвидации»: там говорили на невероятной смеси идиша, молдавского, русского и украинского языков. Люди не придавали значения национальности соседей, были добрее и терпимее друг к другу. Маленькую Свету окружали друзья из многочисленных еврейских семей, она впитала эту систему взаимоотношений, невероятное чадолюбие матерей, которые совершенно точно знают, что нужно их детям.
«Мне всегда говорили: «Ты – еврейская мама». А какая же еще могла вырасти в этом дворе? Конечно, еврейская мама. У нас двор был необыкновенный».
Через свою героиню Светлана постаралась показать систему отношений, которую знала с детства: эмоциональную, громкую, немного взбалмошную, но очень искреннюю и открытую.
Казалось бы тетя Песя всем мамам мама. Добрая и очень заботливая...Только вот знаете, что сказала по этому поводу моя хорошая френдесса из Израиля: "...тетя Песя очень плохая мама. Она со своей гмпертрофированной любовью и заботой к сыну испортила его. Он без неё ничего не может и шага не сделает самостоятельного. Она и убила в нем эту самостоятельность"
И самое страшное, что такая "а идише мамэ" даже не въезжает в то, что ломает судьбу своему ребенку, решая за него и превращая в свой придаток, неразрывно связанный пуповиной, которую вряд ли получится разорвать....
И собирательный ролик с тетей Песей:
Через свою героиню Светлана постаралась показать систему отношений, которую знала с детства: эмоциональную, громкую, немного взбалмошную, но очень искреннюю и открытую.
Казалось бы тетя Песя всем мамам мама. Добрая и очень заботливая...Только вот знаете, что сказала по этому поводу моя хорошая френдесса из Израиля: "...тетя Песя очень плохая мама. Она со своей гмпертрофированной любовью и заботой к сыну испортила его. Он без неё ничего не может и шага не сделает самостоятельного. Она и убила в нем эту самостоятельность"
И самое страшное, что такая "а идише мамэ" даже не въезжает в то, что ломает судьбу своему ребенку, решая за него и превращая в свой придаток, неразрывно связанный пуповиной, которую вряд ли получится разорвать....
И собирательный ролик с тетей Песей:
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А если уж что читать с идишским акцентом то только Шалом Алейхема