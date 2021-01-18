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Тетя Песя образцовая еврейская мама или таки совсем наоборот?

Тетя Песя образцовая еврейская мама или таки совсем наоборот? (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 02:58
Метки: Светлана Крючкова   Тетя Песя   еврейская   ликвидация   мама   
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Тетя Песя...Та самая из фильма "Ликвидация". Не знаю как вам, а она мне всегда казалась очень доброй. От неё, несмотря на её внешнюю "едучесть" и "хитрованство" шло такое тепло и обаяние. А то что с хитринкой и за словом в карман не полезет... Так она же еврейская мама со своим колоритом и из Одессы.
Кстати, стоит вспомнить о некоторых цитатах и сюжетах из фильма "Ликвидация", связанные с тетей Песей.

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Метки: Светлана Крючкова   Тетя Песя   еврейская   ликвидация   мама   
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8  комментариев
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Игорь 3 часа назад
Для ценителей рекомендовал бы все же прочесть книгу (найти не сложно), котора гораздо лучше этого «шедевра»
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Агасфер Игорь 3 часа назад
А почему шедевр в кавычках? Фильм отличнейший. Режиссура, актёры, образы и музыка - всё на уровне. А роль, сыгранная Крючковой, выше всех похвал - именно то, что уже кануло в лета
А если уж что читать с идишским акцентом то только Шалом Алейхема
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Inlex 14 минут назад
Переигрывала она частенько, а сын вообще отвратительно сыграл... Ну посмотрите на 4 фото. на это лицо... А вот Маковецкий обыграл их всех вместе, причем и главного героя. Не суетился понапрасну, не пестрил еврейским юмором, этими семейно-дворовыми шуточками... Но это на мое мнение.... Сериал отличнейший
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Обратная сторона Луны 42 минуты назад
"моя хорошая френдесса" испортила весь пост
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