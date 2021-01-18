Тетя Песя образцовая еврейская мама или таки совсем наоборот?

«Мне всегда говорили: «Ты – еврейская мама». А какая же еще могла вырасти в этом дворе? Конечно, еврейская мама. У нас двор был необыкновенный».



Через свою героиню Светлана постаралась показать систему отношений, которую знала с детства: эмоциональную, громкую, немного взбалмошную, но очень искреннюю и открытую.

Казалось бы тетя Песя всем мамам мама. Добрая и очень заботливая...Только вот знаете, что сказала по этому поводу моя хорошая френдесса из Израиля: "...тетя Песя очень плохая мама. Она со своей гмпертрофированной любовью и заботой к сыну испортила его. Он без неё ничего не может и шага не сделает самостоятельного. Она и убила в нем эту самостоятельность"



И самое страшное, что такая "а идише мамэ" даже не въезжает в то, что ломает судьбу своему ребенку, решая за него и превращая в свой придаток, неразрывно связанный пуповиной, которую вряд ли получится разорвать....



И собирательный ролик с тетей Песей: