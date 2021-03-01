10 портретов классиков мировой литературы в цвете

Жюль Верн - французский писатель, автор научно-фантастических и приключенческих романов, таких как "Путешествие к центру Земли", "Двадцать тысяч лье под водой" и "Вокруг света за восемьдесят дней". Его книги разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров по всему миру, что сделало его одним из самых продаваемых авторов на свете. Жюль Верн родился в Нанте, Франция, 8 февраля 1828 года и умер в Амьене, Франция, 24 марта 1905 года в возрасте 77 лет.