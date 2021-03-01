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10 портретов классиков мировой литературы в цвете

10 портретов классиков мировой литературы в цвете (1 фото + 10 тянучек)

Автор:
01 марта 2021 14:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: в цвете   классики   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   писатели и поэты   портреты великих   раскрашенные   
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Часто мы знаем имена писателей и поэтов, знаем названия основных их произведений, но не очень хорошо представляем, как выглядели эти люди - ведь они жили в 19-м - начале 20-го века, и все, что у нас есть - нечеткие черно-белые портреты. Теперь же, благодаря современным технологиям и фотоколористу Ричарду Уайту, эти портреты можно увидеть и в цвете - и классики мировой литературы сразу становятся гораздо ближе и понятнее.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в цвете   классики   колоризация фотографий   колоризированные снимки   колоризированные фото   писатели и поэты   портреты великих   раскрашенные   
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Corvus Corax Час назад
На некоторых объективах у аффтара неслабые хроматические аберрации...
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