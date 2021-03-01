10 портретов классиков мировой литературы в цвете

Лев Толстой, 1897 год
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Джеймс Мэтью Барри, 1892 год
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Джон Рональд Руэл Толкин, 1916 год
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Жюль Верн, 1884 год
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Джозеф Конрад, 1904 год
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Марк Твен, 1907 год
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Джеймс Джойс, 1918 год
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Уолт Уитмен, 1865 год
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Эдгар Аллан По, 1849 год
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Альфред Теннисон, 1869 год
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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