«Повысьте налог на красное мясо»: в ЕС учёные требуют переводить людей на мясо насекомых

Они считают, что так будет безопасней для окружающей среды.
Возможно, в ЕС скоро изменится рацион. Вместо привычного натурального мяса - белок из сверчков:
Хотите попробовать пасту со сверчками? Нужно много сверчков. Эта ферма производит миллион в день. Заморозить их, сварить, высушить и измельчить. Вот что получается в итоге. Мука из сверчков, которую можно добавлять в еду. Например, в пасту, хлеб или блины. Но как это попадет к вам на тарелку? В этом ресторане шеф-повар Симоне добавляет эту муку к традиционным блюдам из пасты. Это будет тальятелле со сверчками. Ух, довольно сильный, у него довольно резкий запах. Я собираюсь попробовать тальятелле со сверчками. По-настоящему вкусно. На вкус как обычная паста. Я бы не смогла отличить, что она сделана из сверчковой муки. Вкусно!
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Могут повысить и налог на производителей мяса - такие «рекомендации» даёт «группа ведущих учёных со всей Европы»:
Эксперты рекомендуют добавить больше альтернатив на растительной основе, призывая Комиссию сделать такие меры обязательными. Рекомендации были переданы Комиссии на прошлой неделе, включая вопрос о введении налога на производство мяса.
Ввести высокие налоги на красное и переработанное мясо посоветовала Еврокомиссии группа ведущих ученых со всей Европы.
Так что вскоре европейцы могут стать или веганами, или поедателями сверчков. Другого выбора, по всей видимости, не останется.
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"В моем понимании мы идем в ногу с теми направлениями, вызовами, трендами, которые формируются в мире в этой части по использованию растительного сырья взамен животного белка", - сказал министр.
Мантуров признался, что коллеги сегодня его сильно удивили.
"Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки. Наверное, нужно чуть-чуть с ментальностью поработать всем нам здесь присутствующим и черная львинка может зайти", - добавил глава Минпромторга.
Российская газета, сентябрь 2022
Никита Зайков (Новосибирск)
Сейчас сверчковая ферма - это небольшой полуподвал в одном из зданий Академгородка. Тысячи сверчков стрекочут здесь в больших, похожих на холодильники камерах, где вместо полок - картонные лотки для яиц. Сверчки - это будущая биомасса с высоким содержанием белка. Автор необычного стартапа Евгений Демидов намерен выходить на промышленные масштабы. Он уверен: его продукт будет востребован не только в сельском хозяйстве, но и людям пригодится - для здорового и спортивного питания.
год статье
А что, питаться ею нельзя? Хитин нихрена не переваривается.....
Призывают менять пол - причина свобода выбора
Призывают не жрать мясо - причина экология
Но идиоты верят