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«Повысьте налог на красное мясо»: в ЕС учёные требуют переводить людей на мясо насекомых

«Повысьте налог на красное мясо»: в ЕС учёные требуют переводить людей на мясо насекомых

Автор:
20 июля 2023 18:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЕС   веганы   говядина   европейский союз   мясо   налоги   питание   сверчки   
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Они считают, что так будет безопасней для окружающей среды.

Возможно, в ЕС скоро изменится рацион. Вместо привычного натурального мяса - белок из сверчков:

Хотите попробовать пасту со сверчками? Нужно много сверчков. Эта ферма производит миллион в день.  Заморозить их, сварить, высушить и измельчить. Вот что получается в итоге. Мука из сверчков, которую можно добавлять в еду. Например, в пасту, хлеб или блины. Но как это попадет к вам на тарелку? В этом ресторане шеф-повар Симоне добавляет эту муку к традиционным блюдам из пасты. Это будет тальятелле со сверчками. Ух, довольно сильный, у него довольно резкий запах. Я собираюсь попробовать тальятелле со сверчками. По-настоящему вкусно. На вкус как обычная паста. Я бы не смогла отличить, что она сделана из сверчковой муки. Вкусно!

Могут повысить и налог на производителей мяса - такие «рекомендации» даёт «группа ведущих учёных со всей Европы»:

Эксперты рекомендуют добавить больше альтернатив на растительной основе, призывая Комиссию сделать такие меры обязательными. Рекомендации были переданы Комиссии на прошлой неделе, включая вопрос о введении налога на производство мяса.

Ввести высокие налоги на красное и переработанное мясо посоветовала Еврокомиссии группа ведущих ученых со всей Европы.

Так что вскоре европейцы могут стать или веганами, или поедателями сверчков. Другого выбора, по всей видимости, не останется.


Источник:

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Метки: ЕС   веганы   говядина   европейский союз   мясо   налоги   питание   сверчки   
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19  комментариев
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111k
parallax Час назад
Надо подкинуть им идею разведения тараканов прямо в квартире. В качестве консультантов порекомендую своих соседей.
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24k
AzuveR 2 минуты назад
А почему бы и нет ? Идирасов, розовых и т.д., там кишмя кишит, теперь для полного счастья ,гейропе нужно и сверчков поесть, а потом всё ,что шевелится и ползает можно будет в пищу добавлять. Короче ,пусть не останавливаются.
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26k
Влад 7 минут назад
Сверчки это конечно прикольно. В Азии жаренных и так лопают за милую душу. Вопрос в другом, сверчки не берутся из ниоткуда, чтобы расти и размножаться они тоже что-то жрут. В чём смысл? Нет, я конечно понимаю сто, с точки зрения доктора Греты Тунберг и её коллег по палате сверчок жрет мало, но одним сверчком и не наешься.
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17k
Nikita 14 минут назад
Пусть на себе проверят, месяцок - другой, а нам потом скажут как оно....
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21
хмурый йети 21 минуту назад
Государству необходимо развивать производство продуктов из растительного белка, а потребителям нужно менять "ментальность" по отношению к ним. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на сессии выставки Innofood, которая проходит в Сочи.

"В моем понимании мы идем в ногу с теми направлениями, вызовами, трендами, которые формируются в мире в этой части по использованию растительного сырья взамен животного белка", - сказал министр.

Мантуров признался, что коллеги сегодня его сильно удивили.

"Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки. Наверное, нужно чуть-чуть с ментальностью поработать всем нам здесь присутствующим и черная львинка может зайти", - добавил глава Минпромторга.
Российская газета, сентябрь 2022
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3k
Olegsky 22 минуты назад
Сволочи. Европидорасия вообще охренела.
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21
хмурый йети Полчаса назад
Зачем в Новосибирске стали разводить сверчков
Никита Зайков (Новосибирск)
Сейчас сверчковая ферма - это небольшой полуподвал в одном из зданий Академгородка. Тысячи сверчков стрекочут здесь в больших, похожих на холодильники камерах, где вместо полок - картонные лотки для яиц. Сверчки - это будущая биомасса с высоким содержанием белка. Автор необычного стартапа Евгений Демидов намерен выходить на промышленные масштабы. Он уверен: его продукт будет востребован не только в сельском хозяйстве, но и людям пригодится - для здорового и спортивного питания.
год статье
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78k
Доктор Джонс Полчаса назад
Самое интересное, что люди, призывающие употреблять в пищу насекомых, так называемая - элита, сами жрать сверчков не будут... Ибо Богу - богово, кесарю - кесарево...
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15k
a_komolow 39 минут назад

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10k
au3 40 минут назад
"Мука из сверчков, которую можно добавлять в еду"

А что, питаться ею нельзя? Хитин нихрена не переваривается.....
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13k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Нравится мне их подача.
Призывают менять пол - причина свобода выбора
Призывают не жрать мясо - причина экология

Но идиоты верят
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19k
сеньор Леонсио 59 минут назад
Вот пусть сами и насекомых и едят,прямо на себе разводят, блох со вшами, и жрут!
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1k
Uganda Час назад
Глубоко плевать на европейцев
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13k
кира Час назад
Осталось переехать в пещеры и вооружиться каменным топором.
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August

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