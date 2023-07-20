«Повысьте налог на красное мясо»: в ЕС учёные требуют переводить людей на мясо насекомых

Могут повысить и налог на производителей мяса - такие «рекомендации» даёт «группа ведущих учёных со всей Европы»:

Эксперты рекомендуют добавить больше альтернатив на растительной основе, призывая Комиссию сделать такие меры обязательными. Рекомендации были переданы Комиссии на прошлой неделе, включая вопрос о введении налога на производство мяса.

Ввести высокие налоги на красное и переработанное мясо посоветовала Еврокомиссии группа ведущих ученых со всей Европы.