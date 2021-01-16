Грифовая черепаха: Капкан смерти в дремучих болотах

Рептилия в 100 кг крошит кости в щепки одним укусом.
Давненько у нас не было беспочвенной жестокости и необоснованной агрессии. Время исправить ситуацию! Сегодня у нас в гостях отмороженная рептилия, чей укус сильнее, чем у медведя, а внешний вид может лишить вас желания приближаться к водоемам даже в самый жаркий зной. Встречайте — грифовая, она же аллигаторовая черепаха.
Давненько у нас не было беспочвенной жестокости и необоснованной агрессии. Время исправить ситуацию! Сегодня у нас в гостях отмороженная рептилия, чей укус сильнее, чем у медведя, а внешний вид может лишить вас желания приближаться к водоемам даже в самый жаркий зной. Встречайте — грифовая, она же аллигаторовая черепаха.
* Держи её, мужик, иначе мы все умрём!
Вся внешность животного наводит на мысли о греховном сожительстве черепахи с аллигатором.
Даже второе название тонко намекает на этот факт.
Причём аллигатор был из крупных, его клювастый потомок вытягивается на 1,5 метра в длину и весит 100 кило!
Вся внешность животного наводит на мысли о греховном сожительстве черепахи с аллигатором.
Даже второе название тонко намекает на этот факт.
Причём аллигатор был из крупных, его клювастый потомок вытягивается на 1,5 метра в длину и весит 100 кило!
* Когда тащишь своего пьяного друга до дома.
Конечно, такая гора мяса не могла остаться незамеченной, но кто ей что сделает?
В её родном регионе, в болотах и реках юго-востока США, не осталось никого, кто мог хотя бы попытаться сожрать бронированную тушу.
Отсутствие врагов дало животине картблаш на свинство — Тортилла давно наплевала на черепашьи меры безопасности.
Грифовая черепаха не способна ни быстро передвигаться, ни прятать голову в панцирь.
Конечно, такая гора мяса не могла остаться незамеченной, но кто ей что сделает?
В её родном регионе, в болотах и реках юго-востока США, не осталось никого, кто мог хотя бы попытаться сожрать бронированную тушу.
Отсутствие врагов дало животине картблаш на свинство — Тортилла давно наплевала на черепашьи меры безопасности.
Грифовая черепаха не способна ни быстро передвигаться, ни прятать голову в панцирь.
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* С такой пастью можно никого не бояться!
Те слабоумные и отважные, что решаются напасть на рептилию — заведомо в ловушке.
Попытаешься подойти к монстру ближе — и в твою ногу вонзится мощный клюв, способный рвать мясо в клочья, а кости дробить в щепки.
И это не аллегория — животина с лёгкостью раскусывает целый ананас пополам, а её нападение по-настоящему смертельно опасно для человека.
Те слабоумные и отважные, что решаются напасть на рептилию — заведомо в ловушке.
Попытаешься подойти к монстру ближе — и в твою ногу вонзится мощный клюв, способный рвать мясо в клочья, а кости дробить в щепки.
И это не аллегория — животина с лёгкостью раскусывает целый ананас пополам, а её нападение по-настоящему смертельно опасно для человека.
*Когда ты сожрал почти все вкусняшки, которые купила мама, но забыл замести следы.
Теперь другие интересности.
Большинство водных черепах имеет в клоаке «кармашек», его рептилия наполняет водой.
Закачав в попец жидкость, животина усваивает из него кислород.
По факту, грифовая черепаха дышит задом, как вам такое?
Теперь другие интересности.
Большинство водных черепах имеет в клоаке «кармашек», его рептилия наполняет водой.
Закачав в попец жидкость, животина усваивает из него кислород.
По факту, грифовая черепаха дышит задом, как вам такое?
* Спорим, я просижу под водой дольше тебя?
Сия особенность позволяет нашему жутковатому герою часы напролёт сидеть на илистом дне, прикидываться камушком и ловить рыбку на собственный язык. Гибкий, ярко-красный, подозрительно напоминающий червячка — он служит отличной приманкой, завлекая рыбу со всей округи. А дальше всё просто: рывок, хлопок, и долгие часы на переваривание.
Сия особенность позволяет нашему жутковатому герою часы напролёт сидеть на илистом дне, прикидываться камушком и ловить рыбку на собственный язык. Гибкий, ярко-красный, подозрительно напоминающий червячка — он служит отличной приманкой, завлекая рыбу со всей округи. А дальше всё просто: рывок, хлопок, и долгие часы на переваривание.
* Идеальная ловушка на доверчивую рыбку.
Привычный ход событий меняется, когда наступает время любить.
Особенности размножения грифовых черепах изучены плохо, ведь эти животины не размножаются в неволе, а в естественной среде обитания коитус происходит на дне водоёма — неожиданная стеснительность для такого яростного создания.
Привычный ход событий меняется, когда наступает время любить.
Особенности размножения грифовых черепах изучены плохо, ведь эти животины не размножаются в неволе, а в естественной среде обитания коитус происходит на дне водоёма — неожиданная стеснительность для такого яростного создания.
* Маленькие размеры и юный возраст делают милыми даже таких страшных хищников.
Выползши на поверхность, будущая мать вырывает метровую ямку и откладывает туда до полусотни яиц.
Кое-как забросав кладку песком, она уходит обратно в водоём, отыгрывать роль капкана для неосторожных рыб и невезучих купальщиков.
Выползши на поверхность, будущая мать вырывает метровую ямку и откладывает туда до полусотни яиц.
Кое-как забросав кладку песком, она уходит обратно в водоём, отыгрывать роль капкана для неосторожных рыб и невезучих купальщиков.
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Против средневековых рыцарей отряд таких черепах пойдет даже без песни.