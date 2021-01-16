FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9532 поста • 1174 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Грифовая черепаха: Капкан смерти в дремучих болотах

Грифовая черепаха: Капкан смерти в дремучих болотах (7 фото)

Автор:
16 января 2021 23:02
Сообщество : Животные
Метки: аллигаторовая черепаха   грифовая черепаха   черепаха   
1402
7
Рептилия в 100 кг крошит кости в щепки одним укусом.
Давненько у нас не было беспочвенной жестокости и необоснованной агрессии. Время исправить ситуацию! Сегодня у нас в гостях отмороженная рептилия, чей укус сильнее, чем у медведя, а внешний вид может лишить вас желания приближаться к водоемам даже в самый жаркий зной. Встречайте — грифовая, она же аллигаторовая черепаха.
×

Источник:

подписаться на сообщество "Животные"
Метки: аллигаторовая черепаха   грифовая черепаха   черепаха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Андрей Иванов 9 часов назад
Теперь ясно, почему Карабас не пытался отобрать у Тортиллы ключик. И как он вообще у неё появился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Даже на глаза бронещитки.
Против средневековых рыцарей отряд таких черепах пойдет даже без песни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Viktor 9 часов назад
А видос слабо выложить?

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Kukish Viktor 8 часов назад
Некому выкладывать-всех сожрала тварь…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Виктор Апрель

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95335



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
10
177
20 последних фото: как выглядело то, чего мы уже никогда не увидим
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
2
180
Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Незаметно улучшенный скромный кастом-байк Triumph Street Twin
0
0
Незаметно улучшенный скромный кастом-байк Triumph Street Twin
Стали известны рейтинги и списки самых необычных вещей, забытых в такси за&nbsp;время прошедших праздников
0
4
Стали известны рейтинги и списки самых необычных вещей, забытых в такси за время...
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#приколы#природа#кино#фильмы#аварии#новинки#movienews.film
#Юмор#факты#СССР#сша#дтп#актеры#собака#дом#юмора#в мире
#животные#история#прикол#подборка#картинки#Трамп#интересное#комментарии#прикольные#Автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться