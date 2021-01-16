Грифовая черепаха: Капкан смерти в дремучих болотах

* Когда тащишь своего пьяного друга до дома.

Конечно, такая гора мяса не могла остаться незамеченной, но кто ей что сделает?

В её родном регионе, в болотах и реках юго-востока США, не осталось никого, кто мог хотя бы попытаться сожрать бронированную тушу.

Отсутствие врагов дало животине картблаш на свинство — Тортилла давно наплевала на черепашьи меры безопасности.

Грифовая черепаха не способна ни быстро передвигаться, ни прятать голову в панцирь.