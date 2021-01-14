Редкие фото любимых советских актрис в домашней обстановке

Сегодня в подборке фотографии советских актрис в домашней обстановке.
Кто-то скажет: "Да ну! Это постановочные снимки!". Не буду спорить, возможно и так. Но в реальной жизни они всё равно готовили себе и семье на таких же кухнях, что и у других граждан СССР.
Вот, к примеру, 1956 год. Элина Быстрицкая готовит по рецепту из "Книги о вкусной здоровой пище". Явно какая-то выпечка намечается.
А на следующем фото из 1969 года Валентина Теличкина готовит что-то из капусты. Скорее всего просто салат, но кто знает - на заднем плане видна открытая духовка, может будет кулебяка.
1961 год. Судя по выражению лица, Людмила Марченко на сковороде жарит что-то довольно интересное на вкус. Хотя, скорее всего, это обычная проба на соль. А на сковороде обычная жареная картошка .
А вот Людмила Целиковская в своих кулирных способностях уверена, и на этом фото из 1955 года снимает пробу с большей уверенностью. Вот только что там в сотейнике разглядеть не получается. А запах по фото даже в Гарри Поттере не передаётся.
Кто-нибудь хочет кофе от актрисы кино Натальи Фатеевой?
Или от балерины Екатерина Максимовой
Или вам больше нравится кисель от Татьяны Пилецкаой
А вот Галина Волчек, судя по количеству чайников на плите, решила напоить чаем весь "Современник"
Людмила Зыкина готовится что-то праздновать в тесном кругу. Кто-то подарил гвоздики. Солёные помидорки уже на тарелочке, что ещё приготовлено в мисочке. Ну а что на столе в гостиной - увы уже не узнаем.
А вот что отмечают Александр Абдулов и Ирина Алфёрова - известно. Это 1976 год, их свадьба. По словам Абдулова, они после ЗАГСа и церкви пошли в общежитие и праздновали свадьбу там. Так что это кухня не Алфёровой, а общаги. Своей квартирой они обзавелись позднее.
Ну а это на кухне сервирует стол для чаепития актриса и модель Галина Миловская
Сильно засвеченный снимок. Поэтому что готовит Валентина Титова никак не разобрать
Ну а что остаётся хозяйкам после готовки и обеда - надо помыть посуду. Этим у нас займутся Лариса Удовиченко
И Надежда Румянцева
Использованы фотографии из архивов РИА Новости, Фотохроника ТАСС, Российского государственного архива кинофотодокументов
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