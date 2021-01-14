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Редкие фото любимых советских актрис в домашней обстановке

Редкие фото любимых советских актрис в домашней обстановке (15 фото)

Автор:
14 января 2021 18:41
Метки: актрисы   интересно   кино   
1422
15

Сегодня в подборке фотографии советских актрис в домашней обстановке.

Кто-то скажет: "Да ну! Это постановочные снимки!". Не буду спорить, возможно и так. Но в реальной жизни они всё равно готовили себе и семье на таких же кухнях, что и у других граждан СССР.

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Метки: актрисы   интересно   кино   
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Мистер Фикс 6 часов назад
У Титовой, похоже, вареная кукуруза
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34k
parallax 5 часов назад
Какие у Зыкиной гости? Она своих друзей променяла на благосклонность членов Верховного Совета. Даже тех "кормильцев", кто писай ей песни, стала игнорировать.
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2k
Nikolay Borisenkov 6 часов назад
Какие ламповые фото!
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