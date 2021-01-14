Редкие фото любимых советских актрис в домашней обстановке

Сегодня в подборке фотографии советских актрис в домашней обстановке.

Кто-то скажет: "Да ну! Это постановочные снимки!". Не буду спорить, возможно и так. Но в реальной жизни они всё равно готовили себе и семье на таких же кухнях, что и у других граждан СССР.