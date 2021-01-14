Кому помешал боевой генерал Даххаев?

Похоже, что охота на боевого генерала стала игрой на упреждение, чтобы не дать будущему Герою России занять высокий пост в республике. И не важно, что Даххаев никуда ввысь не стремился, «охота» началась «на всякий случай». И кстати, первое уголовное дело против Даххаева возбудили ровно через 2 месяца после того, как его чествовали на 20-летии победы над Басаевым и Хаттабом в Новолакском, куда прилетел президент Владимир Путин.



Выступая перед Путиным, бывший руководитель Дагестана Магомедов попросил устранить историческую ошибку и присвоить Даххаеву звание «Герой России». Путин дал команду: разобраться и доложить.



У меня и коллег из «Блокнота», расследовавших эту историю, создается впечатление, что эти события вынудили кого-то запустить уголовные дела против Даххаева, опасаясь, что в случае получения звания и высшей награды, генерал станет недосягаемым для процессуального произвола.



По информации «Каспий-медиа», ряд сотрудников дагестанского УФСИН были арестованы и у них пытались получить показания на Даххаева. «Как нам стало известно, от сотрудников УФСИН Дагестана требовали оговорить Даххаева в обмен на свободу, – утверждает адвокат Бакри Бакриев. – Искали коррупционные действия, но ничего не нашли».



Также «Каспий-медиа» сообщает: «Даххаев распутал сложную схему по поступлению наркоты в зону и вышел на 2-х высокопоставленных генералов». Эту же версию подтверждают и сотрудники УФСИН.



Сам Муслим Даххаев считает, что за его уголовным преследованием стоят чиновники силовых ведомств. Так на заседании Верховного суда Дагестана по обжалованию заключения под стражу Даххаев назвал вероятного интересанта его уголовного преследования – одного из руководителей прокуратуры по ЮФО.



«По моему уголовному делу судья испугался угроз одного из руководителей Генпрокуратуры... Он имеет определённое давление на суд, на прокуратуру, на СК… Если я виновен, готов понести наказание, но такое давление, оказывает сегодня человек из генпрокуратуры на наших сотрудников… Неужели я хотя бы домашнего ареста не заслуживаю!?» – заявил Даххаев.