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Кому помешал боевой генерал Даххаев?

Кому помешал боевой генерал Даххаев? (6 фото)

Автор:
14 января 2021 15:00
Метки: дахаев   корруция   сизо   фсин ростовской области   
2063
6
Кавалер ордена Мужества, спасший десятки жизней, отправлен в СИЗО
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Источник:

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Метки: дахаев   корруция   сизо   фсин ростовской области   
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19k
Jānis Bērziņš 8 часов назад
Дай Бог Герою освобождения и возвращения честного имени...
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−72
Алексей 2 часа назад
Буданова тоде ведь позволили убить. Слишком русский был для власти, и много знял
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18k
Шуруп 5 часов назад
Ну вот!
Уже два ВЫСШИХ ОФИЦЕРА за народ ЕСТЬ!
За ними их ВОСПИТАННИКИ! Люди, дававшие присягу НАРОДУ!

Шоуйгу! Крестись давай!
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3k
Vladimir Yezhak 6 часов назад
Очень достойный человек.
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2k
Александр 7 часов назад
чиновничья подстава. Если ТАК можно с генералом и героем, то обычного человека сгноить - для сволоты при вл;асти - раз плюнуть.
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674
Viktor 7 часов назад
Пять сидорасов минус поставили .
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8k
harlamov 8 часов назад
Пи#арасы...
Если уж такой человек не защищен от беспредела, то что про простых граждан говорить.
Нет государства. Есть только мафия и ее бизнес-интересы.
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petia harlamov 5 часов назад
Так это все у дагов на Кавказе, это вообще отдельное государство.
Они там по законом семьи живут.
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