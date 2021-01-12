FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3074 поста • 1684 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
12 января 2021 08:36
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1992
30
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
27
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
nobody® 43 минуты назад
Комментарий к фото
объявлению больше 7 лет, там уже разъёмы разъёманы в хлам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
yahaomsk 3 минуты назад
Комментарий к фото
чтобы их постирать, нужно их взять, до дома донесть- тут то вируспреимущество и теряется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
gnyS i 12 минут назад
Комментарий к фото
Почему ? - задумчиво жмет на кнопки, а вдруг.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
721
Обратная сторона Луны 21 минуту назад
Комментарий к фото
Картина "вожделение Беларуси"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO Полчаса назад
Комментарий к фото
Картинку, видимо владелец Бентли сляпал.
Который в машине и срет и жрет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron Полчаса назад
Комментарий к фото
ни когда не понимал зачем включать противотуманные фары без тумана...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 Полчаса назад
Комментарий к фото
Если учитывать сколько сейчас "солярис" стоит, то не удивительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Серега Полчаса назад
Комментарий к фото
взрывы вне хогвартса запрещены!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® Полчаса назад
Комментарий к фото
А ну понятно же!
А ну понятно же!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® 43 минуты назад
Комментарий к фото
Хан Соло не проектировал, а выиграл его в карты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
A 45 минут назад
Комментарий к фото
Скорее прыгуньи с шестом ( читай на шесте)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АнтонПолднев 48 минут назад
Комментарий к фото
Хан Соло никогда не проектировал корабли. А Сокол тысячилетия ему достался в готовом виде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин АнтонПолднев 7 минут назад
Комментарий к фото
Так ведь и написано же, что не корабли проектировал, а ВДНХ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей 49 минут назад
Комментарий к фото
Читает на экране:"Перед процедурой запуска ядерных ракет войдите с помощью VK, Ok или авторизуйтесь через Госуслуги, спасибо.... "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей 51 минуту назад
Комментарий к фото
Там написано э-э-э, что-то типа"... Тик-Ток есть порождение Иблиса, установка сего богомерзкого приложения вызывает затуманивание разума и ведёт к идолопоклонению, что противоречит учению Аллаха(да благословенны будут дни его и бла-бла-бла), установившему это приложения должен быть побит каменьями, а автор предан огню." Чёт там ещё по газават, но это не точно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® 53 минуты назад
Комментарий к фото
Не очень видно, но обычно в международном зале вылета попадал будто в филиал утиной фермы. На обратном пути поменьше, ну только если рейсы наши возвращаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
Sam Час назад
Комментарий к фото
Ой, а что случилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Sam Час назад
Комментарий к фото
Кто то сильно испугался. Очевидно же..)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Инопланетные мутанты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Прошел курс противостолбнячных уколов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Лифт не работает совсем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
yahaomsk Андрей Ватрушкин 3 секунды назад
Комментарий к фото
вообще-вообще???!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Вячеслав Вербер Час назад
Комментарий к фото
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Доктор Джонс Час назад
Комментарий к фото
Морды одинаковые и шубы одинаковые...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото) Современный прототип DeLorean DMC-12 из кинофильма «Назад в будущее» (3 фото) Без палева: когда скрытность решает Без палева: когда скрытность решает Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства